“Les hablo desde la frustración”. Acostumbrado a dar discursos, el general retirado Juan Chicharro Ortega, presidente de la Fundación Franco, se vio obligado a hablar a los suyos sobre la exhumación del dictador. Ocurrió en “Casa Pepe” –un restaurante plagado de decoración ultraderechista situado en Despeñaperros– exactamente 48 horas después de la salida de Franco del Valle de los Caídos y acabó con los comensales cantando el Cara al Sol.

Según consta en los videos difundidos por Acción Juvenil Española (AJE), entre los asistentes que alzaron la mano derecha para cantar el himno franquista había simpatizantes de Vox. El veterano militante franquista José Luis Corral, responsable de AJE y del Movimiento Católico Español (MCE), indicó a Público que en el acto había “simpatizantes” de la formación que dirige Santiago Abascal, aunque no “dirigentes”.

De hecho, el presidente de la Fundación Franco fue bastante claro respecto a sus deseos de cara a las elecciones del próximo domingo: “Dios quiera que saquen 40 o 50 diputados y que sus jóvenes empiecen a salir a la calle”, afirmó Chicharro en relación a Vox, tal como se puede comprobar al inicio de uno de los videos. Sobre este punto, Corral asegura que el militar retirado “manifestó claramente que en estas circunstancias conviene votar a Vox porque es el único que puede desarrollar políticas contrarias a la actual Ley de Memoria Histórica, y eso nos puede favorecer”.

Durante su intervención, Chicharro confesó que durante mucho tiempo habían estado “convencidos” de que conseguirían frenar la exhumación. “Hemos logrado detener esa profanación año y medio, pero al final ha sucedido lo que ha sucedido”, afirmó.

El presidente de la Fundación Franco fue especialmente duro con el PP y la Iglesia. Criticó especialmente al ex presidente Mariano Rajoy, a quien catalogó como “el culpable de todo lo que está pasando hoy en España”. También aseguró que “Casado a través de su portavoz Dolors Montserrat me escribió directamente y me dijo que iba a recurrir la inconstitucionalidad del real decreto que daba pie a la exhumación”. Sin embargo, subrayó que el PP “no cumplió” con esa promesa.

Del mismo modo, habló de la “gran decepción” que supuso la postura asumida por la Conferencia Episcopal Española, a la que achaca no haber hecho nada para impedir la exhumación del dictador. “La jerarquía eclesiástica se ha puesto de perfil ante la profanación de una basílica, les trae sin cuidado. Que la sangre de tantos mártires caiga sobre ellos algún día”, proclamó.

"Los primeros traidores"

El presidente de la Fundación Franco criticó también “la docilidad del Poder Judicial en España” e incluso aseguró que tres magistrados del Supremo que estaban en contra de permitir la exhumación cambiaron de opinión “en cuarenta minutos” tras haber recibido instrucciones de “un enviado del Gobierno”. “Algún día se sabrá que le ofrecieron a esos tres magistrados, los primeros traidores”, afirmó.

Chicharro, quien fue ayudante de campo del rey Juan Carlos, también lamentó el “ominoso silencio de la Corona y de las Fuerzas Armadas”, aunque seguido aclaró que se había “autoimpuesto no hablar” sobre ambas porque “España se está rompiendo por todas partes y a lo mejor vamos a tener que recurrir a estas instituciones en su momento”.

“Señores, estamos en una guerra”, lanzó Chicharro desde Casa Pepe. “Estamos en una guerra ideológica, la misma en la que lucharon nuestros padres y nuestros abuelos. Una guerra que entonces fue cruenta y hoy es ideológica”, abundó. “Vamos a la lucha”, añadió poco antes de que empezara a sonar el Cara al Sol.