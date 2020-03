Unanimitat sindical i patronal sobre el confinament total però divisió sobre la recuperació de les jornades laborals

El sindicalisme ha rebut l'anunci del president del Govern espanyol de la paralització de totes aquelles activitats productives i laborals no essencials amb unanimitat respecte a la posició favorable al confinament total. Però amb divisió respecte a la formulació que ha triat l'Executiu espanyol optant pel permís retribuit però que obligarà als treballadors i treballadores forçats a quedar-se a casa a recuperar les hores no esmerçades. La patronal accepta la mesura però alerta de les conseqüències sense precedents que pot tenir per les empreses.

Així, CCOO i UGT han donat suport a l'anunci de paralitzar totes les activitats econòmiques no essencials. En un comunicat conjunt, els dos sindicats majoritaris han acceptat que és una mesura "necessària" perquè "respon a les recomanacions dels experts" per frenar el coronavirus. A més, els dos valoren positivament el permís retribuït per a tots els treballadors i s'han ofert per acordar la recuperació de les hores dels empleats en la negociació col·lectiva. "Esperem que l'ampliació del confinament serveixi per a frenar el contagi i reduir la pressió al sistema sanitari", han explicat. En un comunicat a banda, UGT Catalunya ha explicat que la mesura podria afectar a 1.116.000 persones a Catalunya, encara que han remarcat que caldrà veure el detall de quines són les activitats considerades essencials.

Crítiques a la recuperació d'hores

La Intersindical-CSC havia exigit ja fa setmanes el confinament total per la qual cosa es mostra satisfeta amb la mesura. El sindicat independentista es mostra en canvi molt més bel·ligerant amb la recuperació de les hores laborals destinades al confinament. En una piulada l'organització respon directament a la mesura que aprovarà aquest diumenge el Govern espanyol en un Consell de Ministres extraordinari: "els treballadors i les treballadores tornarem les hores del teu tardà confinament quan la banca torni el seu rescat i els que han evadit impostos paguin. Amb nosaltres si que t'atreveixes i amb ells no? -diuen directament a Pedro Sánchez-. El #coronavirus no el pagarem els de sempre!". la Intersindical reclama que el decret de confinament total vagi acompanyat d'un fons extraordinari d'estímul que es financi amb "impostos a la banca, les grans empreses i les grans fortunes".

La CGT coincideix amb la Intersindical i avisa que el permís retribuït per als treballadors no essencials que ha anunciat el govern espanyol fa que els assalariats "assumeixin el cost" de l'aturada perquè farà que es perdin dies de vacances, de descans setmanal o un allargament de jornades. En un comunicat el sindicat ha alertat que, després de la crisi del coronavirus, implicarà "una carta blanca" per als empresaris per flexibilitzar la jornada laboral. "La mesura imposa una nova reforma laboral", asseguren, i diuen que posa en qüestió que les vacances es pactin entre treballador i empresa. En aquest sentit, creuen que el govern espanyol "s'ha carregat" aquest acord.

"Seguim defensant que aquesta crisi no l'hem de pagar els treballadors i no ha de suposar una retallada de drets ni laborals ni socials", afirmen. D'altra banda, i tot i les crítiques al permís, el sindicat ha recordat que "ja fa temps" que reclamaven una aturada de totes les activitats econòmiques no essencials. Tot i això, han remarcat que les mesures anunciades "no responen en absolut a l'exigència".

Alarma en la patronal

En canvi les patronals CEOE i CEPYME, tot i que també accepten la mesura del confinament total, se situen en la posició contrària dels sindicats i alerten en un comunicat que la paralització de tots els serveis no essencials que ha anunciat el govern espanyol aquest dissabte generarà "un enorme impacte sense precedents" a l'economia espanyola, especialment en la indústria. Segons les patronals, aquesta aturada pel coronavirus pot portar a una crisi "més profunda" de l'economia que "podria arribar a ser social". A més, la CEOE i CEPYME han reclamat al govern espanyol que detalli quines són les activitats considerades essencials, ja que apunten que hi ha "un desconcert total" per part dels empresaris.

Les dues patronals consideren "imprescindible" que la mesura vagi acompanyada d'altres que evitin l'agreujament de la situació "dramàtica" i que "no provoquin una destrucció massiva" de teixit empresarial i de llocs de treball. Tot i això, les patronals asseguren que "no discuteixen" les mesures i avancen que les compliran perquè "la prioritat és la salut de les persones".

Torra demanarà una renda bàsica universal

D'altra banda, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que el president de la Generalitat, Quim Torra, acudirà amb "propostes constructives" a la videoconferència de presidents autonòmics d'aquest diumenge arran de la crisi del coronavirus. "Torra demanarà mesures que acompanyin els ciutadans en el confinament total: renda bàsica universal per a qui ho necessiti i més accés a crèdit i liquiditat per a empreses i autònoms", ha avançat Budó al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. De fet, la portaveu del Govern ha anat un pas més enllà i s'ha mostrat partidària de suspendre el pagament "d'impostos, de lloguers i de subministraments" a les pimes. "La crisi econòmica que patirem no és de deute, cal buscar altres fórmules", ha avisat Budó.

En paral·lel, la també consellera de la Presidència ha defensat la necessitat d'aprovar uns pressupostos del Govern per aquest 2020 ja que suposen un increment de despesa d'uns 3.000 MEUR respecte als comptes del 2017. "És important aprovar els pressupostos de la Generalitat i fer després les modificacions que calgui per donar resposta a la crisi sanitària i econòmica", ha reflexionat en veu alta Budó. Preguntada sobre un possible col·lapse sanitari a Catalunya, la consellera ha reivindicat la tasca que està fent el Govern per evitar-ho amb mesures com doblar el nombre de llits UCI disponibles. "El confinament total serà un tallafoc que ens permetrà evitar el col·lapse del sistema sanitari", ha conclòs la portaveu del Govern.