Una vaga general, mobilitzacions arreu i campanyes de denúncia, les accions que prepara l'independentisme pel judici de l'1-O

Mobilitzacions a les principals ciutats de Catalunya, a Madrid i a diverses capitals europees; judicis populars; campanyes informatives; una denúncia constant al carrer; i, de moment, una possible vaga general que compta amb el suport de l'ANC, Òmnium Cultural i les principals formacions independentistes. Si no hi ha cap sorpresa, el judici de l'1-O arrencarà la setmana vinent al Tribunal Suprem i ho farà acompanyat d'accions impulsades per diverses organitzacions independentistes, a l'espera de conèixer les convocatòries d'altres espais, com l'Esquerra Independentista o els CDR. La intenció és mantenir un elevat nivell de mobilització durant els diversos mesos que s'allargui un procés judicial que, sens dubte, marcarà la política catalana -i en bona part l'estatal- durant el primer semestre del 2019. De fet, el trasllat dels presos, previst per aquest divendres, ja estarà marcat per algunes accions.



Totes les convocatòries que s'han fet fins ara coincideixen a considerar "injust" el judici als dirigents sobiranistes, el tipifiquen de "procés polític" i busquen retratar-lo com un mecanisme de l'Estat espanyol per impedir l'exercici del dret a l'autodeterminació dels catalans. La setmana passada, la Intersindical-CSC va registrar un preavís de vaga al Departament de Treball de la Generalitat per als dies 5, 6 i 7 de febrer. En un comunicat, el sindicat assegura que els objectius de la vaga són "reclamar la derogació completa de la reforma laboral del 2012, un salari mínim català de 1.200 euros mensuals o la recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament i aturades pel Tribunal Constitucional", entre d'altres.

Ara bé, a ningú se li escapa que la Intersindical-CSC pretén paralitzar Catalunya coincidint amb l'inici del judici al Suprem, com ja va fer -parcialment- el 8 de novembre del 2017, un parell de setmanes després de l'inici de l'aplicació del 155 sobre les institucions catalanes. Òmnium Cultural i l'ANC van donar suport a la convocatòria de seguida, com va fer la CUP, per a qui "hi ha motius" per sumar-s'hi. Aquest dilluns, ho han fet ERC, Junts per Catalunya (JxCat) i Demòcrates -la formació democristiana que forma part del grup parlamentari d'ERC-, i també el sindicat d'ensenyament USTEC-STEs. En un comunicat, l'organització fa una crida a participar-hi "en un moment en el qual cal revertir totes les retallades tant laborals, com socials, com de manera molt preocupant dels drets civils més elementals".



Com fan habitualment, els CDR no han detallat quines protestes volen portar a terme durant el judici, si bé sí que ha fet una crida a la vaga general i en alguns tuits demanar estar atents "a les convocatòries".

DESPERTEM!



PER UN PAÍS AMB JUSTÍCIA, DRETS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS, FEM CRIDA a la #VAGAGENERAL.



Vaga: dret a no anar a treballar per exercir pressió social.



Enfrontem-nos als lobbies economics que sostenen el règim.#OmplimSindicats3O #CamíALaVagaGeneral #TombemElRègim pic.twitter.com/zXrWJRSXie — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 27 de gener de 2019

L'ANC va anunciar el cap de setmana que convocarà mobilitzacions pel dia del trasllat dels presos polítics a Madrid, presumiblement aquest divendres. En concret, l'entitat fa una crida a concentrar-se aquell vespre a les capitals de comarca amb els lemes fakejustice i makeamove, mentre que a Barcelona la concentració serà a les 19h als Jardinets de Gràcia. Paral·lelament, l'entitat independentista també convocarà mobilitzacions el dia que arrenqui el judici. En concret, preveu manifestacions a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Vic, Manresa i algun punt de les Terres de l'Ebre. El mateix dia pretén fer-ne a diverses capitals europees -Brussel·les, Londres, París, Berlín, Roma i Ginebra-, mentre que per a més endavant planteja convocatòries a Madrid i el País Basc.



Òmnium Cultural va presentar fa uns dies la campanya "Judici a la democràcia", a través de la qual articularà diverses accions, com ara manifestacions mentre duri el procés a Brussel·les, Ginebra i Estrasburg, judicis populars -actes oberts arreu del territori amb experts en Dret per tal "desmuntar" els arguments de l'acusació- o accions comunicatives, com un diari mensual sobre el judici i una presència de cartells i domassos arreu.

L'Esquerra Independentista, l'espai polític del que forma part la CUP, ha fet una crida a una "mobilització permanent" durant el judici, si bé encara no ha concretat les accions que planteja. Paral·lelament, els comuns també se sumaran a determinades mobilitzacions i estudien convocar-ne de pròpies, tot i que no les han detallat, segons va explicar a Públic la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach. En qualsevol cas, més enllà del que passi a dins el tribunal, el judici de l'1-O generarà molts més focus d'interès social, polític i mediàtic.