La CUP crida a la mobilització permanent "des del primer dia del judici" pels presos 

La CUP fa la primera passa endavant i presenta la seva aposta per respondre al judici dels presos polítics: una crida oberta a la ciutadania per "paralitzar el país" a partir de la primera cita als tribunals. El diputat de la CUP, Carles Riera, ha presentat la campanya dels anticapitalistes, amb un lema que ja ho diu tot: "Alcem-nos des del primer dia del judici. Aturem-ho tot!". "A les vistes de les xifres de la repressió -9 preses polítiques, 9 persones a l’exili, 22 persones investigades, 214 anys de presó, 712 alcaldies investigades i més 1000 ciutadans i ciutadanes investigades-, volem que aquesta campanya sigui un boomerang democràtic”, ha dit Riera.



Per encetar l'aposta, la CUP ha anunciat un primer acte central el pròxim 19 de desembre al Teatre Poliorama de Barcelona, només un dia després de la vista de qüestions prèvies, el preàmbul del judici pels presos, data que els anticapitalistes han conegut en mig de l’acte de presentació. Seguidament, un cop es conegui la primera data del judici, la proposta de l’Esquerra Independentista és, literalment, "paralitzar el país": “Volem que el país es mobilitzi, que el país desobeeixi i que el país ho aturi tot des del primer dia”, ha demanat Riera.



El diputat ho diu en un moment que el marc que es comença a traçar amb el compte enrere pel judici pels presos és el més favorable per la resposta que presenten els anticapitalistes: accions dels comitès als peatges i les carretes, les mobilitzacions antifeixistes a Terrassa i Girona, així com l’anunci de vagues com la de l’Intersindical-CSC o el suport de l’ANC al 21D, sumat a les mobilitzacions pels drets socials dels últims mesos. La tardor calenta que pronosticava l’independentisme se sincronitza amb els ritmes dels processos judicials.

Davant els recents qüestionaments que les forces polítiques estatals han fet a les actuacions dels Mossos cap a les accions dels CDR, que el passat cap de setmana van protagonitzar l’obertura de peatges i el tancament de l’AP-7 al sud del país, la CUP, com és habitual, ha fet gala de l’aposta per la desobediència civil i ha volgut deixar clara que és la seva. “La CUP es mou en el marc de la lluita i de la resistència de la desobediència civil"; ni una paraula ha dedicat Riera per suavitzar les acusacions de "violents" que s’han sentit durant els darrers dies.

El consell de ministres, una "provocació antidemocràtica"

A més, el diputat ha presentat la jornada de mobilitzacions prevista pel 21-D com un "bon pròleg" per la campanya de la CUP: "L’Esquerra Independentista està plenament implicada i compromesa amb la jornada del 21-D, però no forma part d’aquesta campanya. És una mobilització bona i desitjable que va molt més enllà de l’organització", ha assenyalat Riera. El diputat ha qualificat la intenció del president espanyol, Pedro Sánchez, de celebrar el consell de ministres a Barcelona, d’una "provocació antidemocràtica": “No es pot normalitzar un acte de provocació com aquest, quan pretén reunir els seus ministres a Barcelona a les portes del judici”.



Per això, la CUP insisteix que consideren que la via del diàleg "és una via morta", ja que l’Estat no planteja "cap solució democràtica" per resoldre el conflicte territorial entre Espanya i Catalunya: "L'única sortida possible d'aquest conflicte és mitjançant un referèndum o amb la constitució d’una nova República", ha tornat a dir el diputat. Tot i que la via de la desobediència i la unilateralitat segueix centrant el discurs dels anticapitalistes, la possibilitat de tornar a celebrar processos referendaris torna també a estar sobre la seva taula.

En afegit, la portaveu del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Laia Casas, ha explicat que mantenen els esforços de negociació amb organitzacions sindicals i l’associacionisme "civil i social": “Agafem la vaga del 3 d’octubre com a referent pel que fa a l’amplitud del moviment, però també la del 8 de novembre pel que fa a l’actitud de fermesa". Casas ha reiterat la crida a "totes les forces democràtiques, forces sindicals, organitzacions i comitès del país, i a totes les treballadores" per preparar la resposta al judici. Durant els dies vinents, els anticapitalistes donaran més detalls sobre el seu calendari de mobilitzacions.