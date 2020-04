Vergés: "Continuem treballant en l'estratègia per quan els nens i les nenes puguin sortir"

El Govern ha agraït la rectificació de l'Executiu espanyol pel que fa a les mesures de desconfinament adreçades a infants i adolescents i l'acusa d'improvisar. En un primer moment, les mesures impulsades per Pedro Sánchez havien limitat la sortida al carrer als menors de 12 anys, en contra del que proposava la Generalitat, que abastava qualsevol infant de menys de 18 anys. Finalment, l'edat s'ha augmentat fins als 14 anys a nivell estatal, encara per sota del que proposa el Departament de Salut: "El Govern espanyol devia improvisar, perquè va acabar rectificant", ha dit la consellera Alba Vergés durant la roda de premsa per actualitzar la situació del coronavirus.

"Incorporem els adolescents fins als 18 anys perquè nosaltres hem d'emparar els menors d'edat. No podem deixar una franja de menors desprotegits"

Sobre el xoc entre les recomanacions fetes des d'ambdós Governs, Vergés ha defensat que el desconfinament parcial s'apliqui fins als 18 anys, en considerar-los també part d'un col·lectiu vulnerable: "Incorporem els adolescents fins als 18 anys perquè nosaltres hem d'emparar els menors d'edat. No podem deixar una franja de menors desprotegits". La consellera també ha lamentat que la mesura del Govern espanyol proposés en un primer moment que aquestes sortides siguin per acompanyar els adults a supermercats, farmàcies i bancs, i no per passejar.

De nou, Vergés ha defensat la potestat de la Generalitat per marcar les línies pel que fa al desconfinament de menors i infants, tot i l'estat d'alarma: "Si em demana qui és millor que prengui les decisions, jo sempre li diré que l'administració que ho està treballant. No delegarem responsabilitats, continuarem decidint en aquells àmbits que ens pertoquen i en els quals tenim competències". Així mateix, ha demanat al Govern espanyol que expliquin per què han fixat aquest límit d'edat i no un altre.

La consellera, però, va advertir la setmana passada que aquesta mesura no es podria aplicar fins que no es confirmés que la tendència a la baixa de contagis i hospitalitzacions es manté sense rebrots alarmants, un cop va anunciar que s'havia superat el pic de la corba del coronavirus. El Govern va fixar un termini d'entre 10 i 14 dies per comprovar que es mantenia la tendència. Aquest dimecres s'arribava al desè dia però, tot i això, Vergés no ha pogut certificar aquesta tendència, ja que les xifres han quedat influenciades per l'augment de proves i pel canvi en el recompte de morts, que va començar a sumar totes aquelles defuncions recollides des dels serveis funeraris que no es produïssin a hospitals: "Necessitem un espai de dies per veure els salts en els càlculs i si la tendència es manté".



L'ocupació dels llits d'UCI baixa del 70% per primer cop

Vergés també ha anunciat que l'ocupació dels llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI) ha baixat fins al 68%. És el primer cop que aquesta xifra se situa per sota del 70%, després que arribés en el seu punt màxim fins al 86%. La consellera, però, ha recordat que aquesta xifra es calcula d'acord amb llits actuals d'aquestes UCI, que es van triplicar per afrontar la crisi del coronavirus: "El sistema segueix estant sota molta pressió".



Actualment, el sistema sanitari català compta amb 1830 llits d'UCI quan l'habitual era disposar-ne de 600. D'aquests, uns 1016 estan ocupats per malalts de la Covid-19.