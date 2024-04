Vuit escapades d'un dia per fer aquest 1 de maig a Catalunya

Enguany, el festiu de l'1 de maig cau en dimecres i, a diferència d'altres anys, la majoria no podrà fer pont, però sí una escapada d'un dia. Des d'aventures per la muntanya fins a la redescoberta de patrimoni històric, us proposem un grapat d'experiències repartides pel país per fer en 24 hores. En tot cas, tingueu un ull posat al cel, ja que en molts llocs de Catalunya la probabilitat de pluges és alta, i en funció del temps, serà més convenient fer una cosa o una altra.

El casc antic de Girona

Comencem per un clàssic: Girona. Sempre és un bon moment per agafar el cotxe i passar el dia en una de les ciutats més autèntiques del país, sobretot el seu casc antic. Un altre dels punts és el Call, un dels barris jueus més ben conservats de tot Espanya. És molt recomanable perdre's pels carrerons estrets i amb molt encant de la zona, pels voltants dels carrers Sant Llorenç i Claveria, on hi ha terres empedrats, petits patis i bancs on seure a observar l'entorn. La Catedral de Santa Maria es un dels punts més emblemàtics de la ciutat i conegut pels aficionats de la sèrie Joc de Trons.

Un altre punt emblemàtics de la ciutat són les cases d'Onyar, les populars cases de colors que voreigen el riu Onyar. També cal destacar els ponts de Sant Feliu i el Pont Eiffel, construït per l'arquitecte francés abans del seu projecte de la Torre Eiffel de París.



Persones caminant i fent esport davant la Catedral de Girona. — Marina López / ACN

Vall Farrera

Ara que es torna a parlar dels crims ocorreguts a finals dels anys 90 a Tor, degut a una sèrie documental de Carles Porta, un dels indrets que us recomanem visitar és la Vall Farrera, al Pallars Sobirà. La vall és coneguda per la Pica d'Estats, però també hi ha altres cims importants com el Monteixo, Baborte o Salòria. També està formada per diferents nuclis de població: Alins, Ainet de Besan, Araós, Àreu, Besan, Norís i Tor. Tots es poden visitar en un dia.

Alins és el nucli més conegut de la vall. Entre les cases del poble destaca la Casa dels Castellarnau i la seva torre medieval, Casa Bortomico, de les més antigues de la Vall Ferrera, el colomar de Casa Guillem, i Casa Cintet.



Tivissa

Tivissa, a la Ribera d'Ebre, és una vila damunt d'un turó que té orígens ibèrics, amb ruïnes de poblats ibers. De fet, de camí a Móra, seguint la C-44, es troba el jaciment ibèric anomenat Castellet de Banyoles, on l'any 1927 es va descobrir "el tresor ibèric de Tivissa", format per quatre plàteres de plata daurada, diversos gots d'argent i dos collarets.

De l'època medieval hi ha unes restes del castell i d'una muralla. L'edifici històric més característic és l'església d'estil renaixentista del segle XIX a l'exterior, però gòtic a l'interior.

El poble de Tivissa. — Turisme Tivissa

A terme de Tivissa hi podem trobar pintures rupestres, a les coves de Vilella, del Pi, del Ramat, del Cingle i del Taller.

Una ruta pel racó de les Guillete

Aquest 1 de maig també és ideal per fer alguna excursió. Et proposem una ruta pel racó de les Guilletes. El recorregut aprofita un antic camí recentment recuperat que connecta amb el camí dels masos a través del qual s'arriba fins a la Mussara. La ruta comença a la carretera a Vilaplana, Baix Camp.



Powered by Wikiloc

Un dia a Montserrat

Una escapada d'un dia a Montserrat promet una experiència inoblidable en un entorn natural impressionant i espiritualment significatiu. Començant amb l'ascensió a la muntanya, ja sigui caminant o amb el funicular, els visitants són recompensats amb unes vistes panoràmiques espectaculars.

Una vegada a dalt, el monestir de Montserrat espera ser explorat, amb la seva arquitectura impressionant i la famosa imatge de la Mare de Déu, coneguda com "La Moreneta". És una oportunitat única per connectar amb la natura i la història al mateix temps, tot gaudint de les vacances i les bones temperatures.



La muntanya de Montserrat, un dels símbols de la comarca, i de Catalunya. — Bages Turisme

Escaldei

Situat al nord-est del Priorat, sota el cingle de la Serra Major de Montsant, dins el terme municipal de la Morera de Montsant, trobem el nucli d'Escaladei, el paradís dels escaladors i amants del senderisme. Destaca la Cartoixa de Santa Maria d'Escaladei, el monument principal de la comarca, pertanyent al Museu d'Història de Catalunya. És molt recomanable la visita d'una cel·la reconstruïda, la qual permet veure amb claredat la forma de vida d'aquesta comunitat.



Les ruïnes d’Empúries

Prop del Golf de Roses hi ha les ruïnes d'Empúries, un racó que trasllada a la Grècia Clàssica i l'Imperi Romà. El museu està obert durant tot l'any i s'hi fan activitats com visites teatralitzades, tallers i concerts al fórum. No cal ser un gran aficionat a la història per gaudir de l'entorn, una visita diferent que es pot fer durant una escapada d'un dia.



L'escultura original d'Asclepi trobada al jaciment d'Empúries. — Cedida per Patrimoni Cultural de la Generalitat

Un dia al Pedraforca

Acabem com hem començat, amb un clàssic: el Pedraforca, a l'espectacular Parc Natural del Cadí-Moixeró. És un cim força assequible per fer en un dia.