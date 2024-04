Camps florits, cultura i patrimoni: 7 propostes per descobrir el Segrià

El Segrià és probablement una de les comarques més importants i influents de les Terres de Ponent, coneguda tradicionalment pels extensos camps de fruiters i l'activitat industrial que rodeja la capital, Lleida. No destaca per ser un atractiu turístic, tot i que en els últims anys s'ha convertit en tot un referent en l'àmbit del turisme al voltant de la floració dels arbres fruiters. A més, la ciutat rep molts visitants atrets pel patrimoni monumental, sobretot per la Seu Vella, però també pel Castell de Gardeny.

Està formada per desenes de micropobles que amb els anys s'ha reinventat per tornar-se atractius pels turistes que busquen autenticitat i un turisme de proximitat. Us deixem 7 propostes per descobrir el Segrià.

Visita els camps florits del Segrià

Un dels grans atractius del Segrià és sens dubte els camps florits de presseguers i ametllers, que ofereixen una estampa enlluernadora de colors vibrants i sensacions inefables. Aitona, Arbeca, Alcarràs... Tots els municipis de la comarca han pujat al carro de les rutes a peu o en bici pels camps florits durant l'inici de la primavera. Però si n'hi ha un que destaca per sobre de la resta és Aitona. Tant és així que s'ha creat una marca: Fruiturisme.

Una de les propostes estrella és la Ruta als Camps Florits. Un itinerari circular de 90 minuts de durada on un guia no professional us acompanyarà fins a un impressionant camp de fruita de 400 hectàrees. Un cop allà, un pagès us esperarà per explicar-vos tots els secrets del cicle dels arbres fruiters.



La Seu Vella, la joia de la corona de Lleida

Una de les joies patrimonials del Segrià és sens dubte la Seu Vella, la catedral de Lleida. S'alça sobre el Turó de la Seu Vella, des del qual s'albira tota la ciutat, el riu Segre i gran part de l'horta de Lleida. Forma part d'un conjunt monumental integrat també pel Castell del Rei o La Suda i la fortificació militar que els envolta. Tots tres elements estan catalogats com Bé Cultural d'Interès Nacional. La catedral és al centre històric de la població, i es considera una obra romànica, per bé que presenta elements propis de l'arquitectura gòtica i alguns afegits renaixentistes.

Visitants a la Seu Vella de Lleida. — Ignasi Gómez / ACN

Vallmanya, la casa de Francesc Macià

En els darrers anys s'ha parlat molt de la iniciativa d'un grup de persones per preservar una casa en ruïnes on va viure el president Francesc Macià. Doncs bé, es tracta de la casa de Vallmanya i està a Alcarràs. L'habitatge té un gran valor patrimonial, històric, artístic, arquitectònic i memorial.

Casa de Vallmanya. — Anna Berga / ACN

La casa és una construcció agrícola del segle XVIII, patrimoni familiar d'Eugènia Lamarca, la dona del president Macià, i la família hi passava llargues estades. L'estat de la construcció s'ha anat degradant després de més de vint anys abandonada, i cada cop és més precari després que fa pocs anys caigués bona part de la teulada.



Torrefarrera, el poble dels murals

Penelles no és l'únic poble de Lleida amb murals enormes a les façanes. Torrefarrera també té el seu propi festival d'street art, que dona color a les parets. Podreu recórrer els seus carrers i descobrireu nombroses obres d'art que hi han anat pintant i dibuixant els artistes nacionals i internacionals.

L'objectiu del festival és dinamitzar i regenerar els espais del municipi, potenciant i apostant per la cultura i l’art urbà com a mitjà d'integració social. El segell de cada artista en cada racó seleccionat ajuda a redescobrir espais, reinventar entorns i donar rellevància a una tipus d'expressió artística "a peu de carrer amb capacitat d'arribar fàcilment a tothom, a tota mena de públics".



El castell templer de Gardeny

Tornem a la capital de Ponent per descobrir un altre monument, el castell templer de Gardeny, situat al turó de Gardeny. És un recinte fortificat al voltant d'un castell construït pels templers durant l'època medieval. Transformat per a diferents usos durant els anys, ha estat recuperat acollint un centre d'interpretació que permet entendre millor el llegat de l'ordre monàstic que s'hi va establir originalment.

Les vistes panoràmiques sobre la ciutat, el riu Segre i l'Horta de Lleida són privilegiades. No en va els Templers hi van construir un dels castells més importants de l'orde al segle XII.

Estany de la llosa

Situat al cor de la comarca del Segrià, l'estany de La Llosa és una destinació perfecta per als amants de la natura i els esports aquàtics. Amb les seves impressionants vistes, aigües cristal·lines i entorn natural, aquest estany ha esdevingut un veritable paradís per als visitants. Ofereix una infinitat de possibilitats per gaudir de la natura i realitzar activitats a l'aire lliure. Ja sigui practicant esports aquàtics, pescant, fent senderisme o simplement gaudint d'un dia tranquil de pícnic.



Va ser construït l'any 1972 amb l'objectiu de regular el cabal del riu Segre i subministrar aigua per al reg dels camps de la zona. Tot i això, amb el pas del temps, s'ha convertit en un lloc d'esbarjo i esbarjo per als habitants de la comarca i els turistes que busquen gaudir de la bellesa de l'entorn.

La necròpolis medieval d'Escalç a la Portella

Acabem amb la necròpolis medieval d'Escalç, situada dalt d'un tossal a la partida d'Escalç, a uns 600 m dels Castellots, al petit poble de la Portella. Està formada per un total de 56 tombes d'inhumació excavades a la roca. Per la tipologia dels enterraments podríem situar cronològicament aquesta necròpolis a l'alta edat mitjana (segles IX-X).