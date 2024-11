Vuit fires per reviure el passat medieval a Catalunya

Al llarg de la tardor i l'hivern, les fires medievals transformen els carrers i places de desenes de pobles de Catalunya en escenaris d'artesania, gastronomia i espectacles històrics. Aquests esdeveniments únics ofereixen als visitants una oportunitat de reviure el passat i posar-se a la pell de personatges d'una novel·la de l'època.

Els carrers i avingudes del centre històric del municipi o ciutat s'omplen de parades de pa artesanal, mel, joguines de fusta, braçalets i arracades fetes a mà, entre moltes altres coses. El llistat de fires medievals de Catalunya és molt llarg, per això us deixem amb els millors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família.



Fira Medieval d’Oficis de Súria

Anem fins a la Catalunya Central per parlar de la Fira Medieval d'Oficis de Súria, que en pocs anys s'ha convertit en una de les activitats més destacades del calendari festiu del Bages amb paradistes, artesans d'oficis tradicionals, tallers i una extensa oferta d'activitats participatives. Des de la recreació d'una mina de sal subterrània a una mostra d'oficis de fa milers d'anys.

El Poble Vell es converteix en una autèntica vila medieval. Les seves places i carrers es guarneixen amb palla, domassos i altres elements perquè el visitant faci un viatge en el temps. La Fira Medieval d'Oficis de Súria sol celebrar-se el segon cap de setmana de novembre.



Setmana Medieval de Montblanc

Montblanc, a la Conca de Barberà, celebra una de les fires medievals més conegudes de Catalunya, en el marc de la Setmana Medieval de Montblanc, que se celebra per Sant Jordi. Són deu dies de mostres d'oficis, actuacions i recreacions i una fira d'artesania que aplega més d'un centenar de parades de productes artesans, distribuïdes pels carrers i places del nucli antic del municipi.

'Representació de la llegenda de Sant Jordi', dins la Setmana Medieval de Montblanc, al portal del Foradot, amb focs artificials i 'maping' a les muralles, en una imatge d'arxiu. — Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi

Fira Medieval de Besalú

Besalú, amb els seus carrers estrets i empedrades, és l'escenari perfecte per celebrar una autèntica fira medieval. Aquesta petita vila medieval a prop de Girona es converteix en un escenari medieval amb mercats de carrer amb productes artesanals, aliments tradicionals i begudes, així com espectacles de carrer. Els carrers estan plens de gent vestida amb vestits medievals.

El nucli medieval de Besalú. — Turisme Garrotxa

Fira Medieval d'Hostalric

No gaire lluny, a Hostalric (la Selva), també s'hi celebra una de les fires medievals més autèntiques de Catalunya. Es tracta d'una antiga ciutat comtal de la qual resten empremtes ben visibles, com el recinte emmurallat o les torres. Any rere any, aquesta població es converteix el segon cap de setmana d'abril en una vila medieval amb un gran mercat, personatges i activitats que pretén commemorar l'esplendor del passat medieval del municipi.

La fira es celebra principalment a dos espais, la Fortalesa i el nucli antic, aquest últim es converteix en un gran mercat d'artesania i alimentació on podreu trobar-hi els embotis, dolços artesans, formatges, entre d'altres productes i atraccions.

Fira Medieval de Peratallada

Peratallada és un dels pobles medievals més autèntics de Girona, i la seva fira medieval és una ocasió perfecta per reviure el passat medieval. El mercat d'artesans ofereix creacions úniques, com ceràmica, roba tradicional i objectes fets a mà. El teatre, la música i les activitats familiars permeten als visitants viatjar al passat i gaudir d'una autèntica experiència immersiva.

Mercat Medieval de Vic

El Mercat Medieval de Vic (Osona), que se celebra al novembre, transporta als visitants a l'època medieval, amb parades que ofereixen productes artesanals, aliments típics, i una gran varietat d'activitats culturals i d'oci. Els assistents poden gaudir de demostracions d'oficis antics, espectacles de música i dansa, i fins i tot representacions teatrals que recreen la vida de l'època. És una oportunitat fantàstica per conèixer la història i les tradicions de la zona, alhora que es gaudeix d'un ambient festiu i familiar.

Una nena participa en una activitat de tir amb arc al Mercat Medieval de Vic de l'any passat. — Mar Mar

El Mercat Medieval de Creixell

Ens traslladem ara fins a Tarragona, concretament a Creixell, que durant la Setmana Santa celebra una fira medieval on els assistents poden gaudir de parades d'artesania, productes locals, i menjar típic de l'època. També hi ha activitats diverses com espectacles de música i dansa i representacions teatrals, així com demostracions d'oficis antics i activitats per a tota la família, com jocs i tallers.



Fira Mmdieval de Sant Esteve de Palautordera

Amb un ric patrimoni medieval com els Castells de Montclús i de Fluvià i les capelles de Santa Margarida de l'esglèsia romànica de Sant Cebrià, Sant Esteve de Palautordera celebra cada octubre una fira medieval per recordar aquest passat. Ofereix mostres d'oficis i arts medievals, actuacions musicals i animació de carrer, un espectacle de falconeria, jocs infantils gegants medievals per als més petits i un mercat medieval on es opt trobar formatges naturals, embotits, dolços i pastes medievals, sabons naturals, pa de figa, perfums...