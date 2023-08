Vuit plans culturals i d'oci per fer el segon  cap de setmana d'agost 

L'agost ha arribat carregat d'activitats d'oci i cultura per aprofitar el màxim el mes de vacances per excel·lència. A banda de les desenes de festes majors arreu de Catalunya, els municipis i ciutats acullen festivals de música i cultura, fires artesanals, cinema a la fresca, actes a l'aire lliure... i una llista interminable de propostes per fer tots els dies de la setmana.

El festival Nits de Circ de Besalú, actuacions de petit format al Poble Espanyol i una ruta per descobrir l'art rupestre del Priorat són alguns dels plans que t'esperen aquest divendres, dissabte i diumenge

Nits de circ a Besalú

Besalú (Garrotxa) acull des del dimecres, i fins diumenge, el festival Nits de circ, amb una exhibició formada per 24 artistes d'11 països en nou atraccions de circ d'alta qualitat sota les estrelles. A més, la funció estarà acompanyada amb música en directe de la Paris Circus Orchestra.

L'espectacle tindrà una durada d'uns 90 minuts i no hi haurà pausa. Arrencarà als jardins del Molí de Besalú, al darrera del museu Circusland. En cada funció hi ha 1.250 butaques disponibles i 200 projectors il·luminaran les piruetes i les atraccions cada nit.



Vespres de Rumba al Poble Espanyol

Fins al 13 de setembre, a Plaça Major del Poble Espanyol de Barcelona acull un cicle d'actuacions de petit format amb rumba de totes les edats. Aquest diumenge actua Alma de Boquerón, una banda formada per músics molt dispars que combinen la rumba, el folk, el tango, el pop, el flamenc i el country. L'acte comença a les 19:00 hores amb una sessió de DJ.



Una mostra culinària dalt d'un globus aerostàtic a Riudoms

Aquest cap de setmana, Riudoms (Baix Camp) celebra la 41a Fira de l'Avellana i la 422a Fira de Sant Llorenç. El recinte firal, ubicat al pati de l'Escola Beat Bonaventura, obrirà portes a les sis de la tarda de divendres.

La gastronomia tindrà un paper rellevant en el marc de la Fira de Sant Llorenç amb la Gastrofira, un espai on hi haurà una vintena d'estands que oferiran degustacions i tastos de vins.

Pel que fa a la Fira de l'Avellana, una de les grans atraccions serà una mostra culinària dalt d'un globus aerostàtic, que anirà a càrrec de cuiners del municipi. A banda d'aquesta activitat, el programa també inclou la Cursa de sacs d'avellanes, actuacions de grallers i el tradicional ball de bastons i gegants.



Brunch Electronik Festival 2023

Pels amants de la música electrònica a plena llum del dia, aquest cap de setmana se celebra el Brunch Electronik en tres jornades: dues al Parc del Fòrum i una als Jardins Joan Brossa de Montjuïc. Al cartell trobem artistes com Jeff Mills, Marco Carola, Nina Kraviz, Carl Cox i Underworld. També actuaran grups més pop com Hot Chip i Playback Maracas. En total, més de 90 artistes passaran per l'escenari de tres de la tarda fins a les tres de la matinada.



F'Estiu de Calonge

Agost és un mes de festes majors, però també de festivals. Aquest cap de setmana Calonge (Baix Empordà) acull el F'Estiu, un festival protagonitzat per la música més popular i propera: Marc Timón, Elena Gadel, Els Amics de les Arts, Manu Guix & Veterans, Gili-Romaní Hot Jazz Cats, Gio Symfonia i les cobles Sant Jordi i La Principal del Llobregat. Els concerts tindran lloc en un espai únic i emblemàtic, com és el castell de Calonge.



Ruta per l'art rupestre al Priorat

L'estiu és una bona ocasió per redescobrir el patrimoni i jaciments que tenim arreu del país. Et proposem una ruta per l'art rupestre del Priorat, concretament de Capçanes, on trobem un dels conjunts de pintures rupestres més impressionants de Catalunya.

Es tracta d'un conjunt de 19 jaciments situats en tres barrancs a camí de la serra de Llaberia. Podreu gaudir d'aquesta visita guiada cada dissabte del 5 d'agost al 9 de setembre a les 18:00 hores.

Danseu Festival a la Conca de Barberà

El petit municipi de les Piles, a la Conca de Barberà, acull aquest divendres i dissabte l'11a edició de Danseu Festival, un certamen internacional de dansa i arts del moviment en context rural. Enguany serà una edició amb molta calma, pensada per pausar i descansar el cos i la ment, que questiona el ritme frenétic en el que vivim.

La programació inclou una xerrada inaugural, tallers, mostres en procés de creació i espectacles d'artistes de renom internacional com Humanhood (UK), Compagnia Zappalà Danza (IT) o Roser López Espinosa (CAT), entre d'altres.

Últim cap de setmana de sortides per l'Ebre amb Lo Sirgador

Finalment, aquest diumenge és l'últim per gaudir d'un trajecte guiat amb el llagut Lo Sirgador, que abarca tota la façana fluvial de la ciutat de Tortosa i riu amunt fins al final de l'illa de la Xiquina. Hi ha dues sortides, una a les 12:15 hores i una altra a les 19:15 hores. El recorregut dura una hora i mitja.