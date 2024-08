Vuit plans d'oci i cultura per fer durant el pont d'agost a Catalunya

El mes d'agost arriba a l'equador amb un dels moments més esperats de l'estiu: el pont d'agost, l'inici de les vacances de moltes persones, que aprofiten per fer una escapada. Desenes de pobles i ciutats de Catalunya s'organitzen cada any per oferir un ampli ventall de propostes perquè tothom el pugui gaudir i no quedar-se a casa. La Festa Major de Gràcia, l'Arribada de l'Aigua de Sant Magí a Tarragona o les Barraques de Sitges són alguns dels plans que us proposem per fer en els propers dies.



Festa Major de Gràcia

Els membres de les diferents comissions de les Festes de Gràcia estan a punt d'enllestir les decoracions dels carrers d'aquest emblemàtic barri de Barcelona. El carrer de la Providència, per exemple, enguany ha apostat per crear un passadís ambientat en la cartellera de Las Vegas, combinant cartells antics, nous i d'altres d'inventats. En el cas del carrer Verdi del mig, aquest any s'ha optat per un envelat típic de la cultura catalana.

Les Festes de Gràcies se celebraran del 15 al 21 d'agost, tot i que començaran oficialment aquest dimecres amb el pregó. Com cada edició es preveu que sigui una cita multitudinària, una característica a la que les diferents comissions ja estan acostumades.



Aquest matí, juntament amb @cvg_cat hem acollit a Can Musons un grup de 70 joves del projecte Barcelona T’acull per presentar la #FMGràcia i la Cultura Popular com un espai d’acollida i arrelament a la ciutat! Gràcies per la visita! pic.twitter.com/69fgllaPxH — Festa Major de Gràcia (@festagracia) August 12, 2024

Sant Magí a Tarragona

Des de divendres passat Tarragona està de celebració, però aquest dijous començaran els dies més intensos de Sant Magí, amb molts actes tradicionals i protocol·laris que tindran en el cap de setmana. Destaquen, com és habitual, l'arribada dels Portants de l'Aigua, amb carros i cavalls, la diada castellera de Sant Magí i la tradicional processó que passejarà pels carrers de la Part Alta i tancarà les festes.

El dijous hi haurà la ja habitual Enramada al carrer de Sant Magí, per part de la Moixiganga de Tarragona, que decorarà el carrer i la imatge del sant. El divendres serà el torn del Esbart Dansaire de Tarragona, que portarà el tradicional Ball Pla de Sant Magí just al Santuari de Sant Magí de la Brufaganya (Conca de Barberà). El dissabte a primera hora sortiran els carros i cavalls dels Portants de l'Aigua des de Sant Magí de la Brufaganya, que es diu que portaran l'aigua miraculosa del patró tarragoní des del santuari fins a la capital. Del cap de setmana també destaquen les diferents revetlles i concerts previstos a les nits del divendres i el dissabte.



El Mirador del CCCB obre gratis

La Sala Mirador del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) reobre al públic de manera gratuïta. Ho aquest diumenge. El mirador està situat a la cinquena planta del centre cultural del Raval, des d'on podràs contemplar unes bones vistes de Barcelona a través de la façana de vidre. Els horaris aniran des de les 11 h fins a les 20 h.



El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona acull l'exposició World Press Photo 2023 - CCCB.

Barraques de Sitges

Aprofita el pont per anar en alguns dels concerts organitzats en el marc de les Barraques de Sitges, al Garraf. Divendres actuarà Lágrimas de Sangre i el El Pony Pisador, entre d'altres. Dissabte serà el torn d'Auxili i diumenge de Josetxu Piperrak o Miquel del Roig.

Fira d'Artesans d'Altafulla

Aquest cap de setmana Altafulla acull una nova edició de la Fira d'Artesans d'Altafulla, un mercat d'artesania tradicional i contemporània a la zona de les Eres i el Parc del Comunidor. A més del mercat, hi haurà una demostració d'oficis artesans com teixit amb teler, saboner, llauner, sedera i vidrier, així com l'exposició La Mar de Plàstics de C. Valdespina al Centre d'Entitats, disponible de set de la tarda a mitjanit.

El dissabte serà un dia ple de tradicions locals, començant amb una cercavila dels Grallers d'Altafulla a les 18.00 hores i un assaig obert dels Bastoners d'Altafulla a les set de la tarda. A les 21.00 hores, els Diables petits d'Altafulla faran una batucada pel recinte de la Fira, seguida d'un espetec final a l'era del Comunidor, i a les 21.30 hores, els assistents podran gaudir d'una degustació gratuïta de rom cremat.



😍 Us enamora l'artesania? Del 15 al 18 d'agost, us esperem a la Fira d'Artesans d'#Altafulla, darrere del castell, amb activitats com mostra d'oficis antics, tallers i espectacles.



Més info 👉 https://t.co/rYm5JBNaz2@ajAltafulla #CostaDaurada pic.twitter.com/tfMbl04WNu — Costa Daurada (@costadauradatur) August 13, 2024

Concert de Vinícius Muniz

En el marc del Mediterranean Guitar Festival de Castelló d'Empúries, aquest dissabte se celebra el concert de l'instrumentista, compositor i emprenedor musical Vinícius Muniz, presentant el primer àlbum en solitari. Al repertori, obres de J.S. Bach amb traduccions inèdites realitzades pel músic per a la viola brasilera de deu cordes.



La Festa de l’Ormeig de Pesca tradicional de Cambrils

Cambrils acull aquest dijous la Festa de l'Ormeig de Pesca tradicional de Cambrils, organitzada per l'associació Arjau Vela Llatina amb el suport de l'Ajuntament. La festa posa en valor la cultura marinera cambrilenca fent reviure els orígens amb activitats com una demostració de navegació tradicional, la recreació d'oficis antics relacionats amb el mar i la pesca, la tirada del rall i de l'artet, l'estesa de l'art a la sorra i la subhasta de peix a l'antiga. Els actes comencaran a les 18:30 hores.



La diada castellera de la Bisbal del Penedès

Acabem amb un acte de cultura popular, la diada castellera de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès), que se celebra aquest dijous en el marc de la festa major del municipi. Comptarà amb els Castellers de Vilafranca, la colla Joves Xiquets de Valls, la colla Vella dels Xiquets de Valls i, per primer cop, de ple dret, amb la colla local, els Bous de la Bisbal. La jornada del dijous es tancarà amb un ball a càrrec de l'orquestra Selvatana.