Xavier Melero surt en defensa d'Arcadi Espada després que denigrés les persones amb Síndrome de Down

Xavier Melero, l'advocat de Joaquim Forn i un dels lletrats que s'asseu al Tribunal Suprem on es jutgen els presos polítics catalans, ara és notícia, no pel judici, sinó per un polèmic manifest en defensa del periodista Arcadi Espada. El text compta amb les firmes de Melero i d'altres representants de la vida política, social i cultural com el cantant Joaquín Sabina, els periodistes Sánchez Dragó i Federico Jiménez Losantos o la candidata del PP per Barcelona al Congrés Cayetana Álvarez de Toledo. Espada ha necessitat el suport públic de la seva gent després de fer unes declaracions al programa Chester que denigraven les persones amb Síndrome de Down.



"Si el servei públic l'ha avisat a vostè que naixerà amb unes gravíssimes deficiències que suposaran un cost que podria haver-se evitat, vostè evidentment haurà d'assumir, primer, la responsabilitat moral d'haver portat en aquestes condicions el seu fill al món; dos, la responsabilitat econòmica de mantenir aquest fill en les condicions necessàries per a la persona i la seva dignitat", va dir, en el programa presentat per Risto Mejide. Aquestes paraules han motivat que la Conselleria d'Assumptes Socials de la Generalitat de Catalunya el denunciï per presumpte delicte d'odi.



El manifest, titulat En defensa d'Arcadi Espada diu que les paraules del periodista van generar un "assetjament que excedeix amb molt els estàndards de crítica". Els firmants consideren que el periodista -conegut per les seves polèmiques-, "mai va parlar sobre persones amb síndrome de Down", i que no va proposar el seu "extermini", com diuen que sostenen els seus "haters". El text es reafirma en les tesis d'Espada sobre "el sobrecost derivat d'una atenció necessàriament extraordinària" i sobre "qui assumeix la factura de la 'llibertat reproductiva".

Afegeix que "el silenci, i els tabús, són sempre enemics de la llibertat" i critica que "les institucions de govern no tinguin entre les seves prioritats estimular aquest debat". A més, lloa a Espada com un dels "intel·lectuals espanyols que més eficaçment ha combatut els nacionalismes". En la línia d'Espada i molts representants del nacionalisme espanyol, els signants entenen per a nacionalisme només els d'aquells territoris sense estat propi. Espada va ser un dels impulsors del manifest que va motivar la creació de Ciutadans o de la plataforma Libres e Iguales, "l'única entitat cívica que es va mobilitzar als carrers de Catalunya contra la consulta del 9N, antecedent de l'1-O". Resulta cridaner, doncs, que Melero doni suport a Espada, no només per les paraules que es defensen, sinó també pel marc polític on s'ubica l'entorn del periodista.



No és el primer cop que Arcadi Espada fa unes declaracions que motiven accions legals. L'anterior va ser quan es va referir al diputat republicà Gabriel Rufián amb comentaris homòfobs en una columna a El Mundo després d'un tens interrogatori a l'expresident José María Aznar en la comissió d'investigació pel presumpte finançament irregular del PP: "Aznar se equivocó con Rufián. A Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: 'La polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela: ¿de un golpe o por tiempos?". La Direcció General d'Igualtat de la Generalitat va obrir diligències informatives per vulnerar la llei contra l'homofòbia.