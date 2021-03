Yolanda Díaz acceptarà ser vicepresidenta tercera per conservar Treball i no crear conflicte al Govern de coalició

La sortida de Pablo Iglesias del Govern de coalició per donar la batalla a Ayuso en les eleccions autonòmiques que tindran lloc a Madrid el 4 de maig ha estat a punt de provocar un últim conflicte en el si de l'Executiu entre el líder d'Unidas Podemos i Pedro Sánchez, encara que aquest escenari no es produirà. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha acceptat renunciar a la vicepresidència segona i convertir-se en vicepresidenta tercera del Govern espanyol per conservar la seva cartera actual i no generar una crisi en l'Executiu.



En el vídeo en el qual anunciava la seva candidatura, Iglesias va deixar clar que volia resoldre algunes qüestions pendents com a vicepresident segon abans de deixar el seu càrrec, una situació que es produirà entorn del 20 d'abril, quan arrenca la campanya de les eleccions. En concret, el líder d'Unidas Podemos es va referir a la llei d'habitatge, una norma que el Ministeri de Drets Socials negocia amb el Ministeri de Transports i on les diferències respecte a la regulació dels lloguers allunyen l'acord.



No obstant això, també ha centrat els seus últims esforços com a vicepresident a acordar amb la part socialista la seva successió al Govern de coalició. Alhora que va anunciar el seu salt a la Comunitat de Madrid, el líder de Podemos va avançar que la seva vicepresidència l'assumiria l'actual ministra de Treball, Yolanda Díaz, que passaria a convertir-se en vicepresidenta segona de Treball. Ione Belarra, actual secretària d'Estat de l'Agenda 2030, passaria a dirigir el Ministeri de Drets Socials (actual vicepresidència encapçalada per Iglesias).

Encara que Sánchez va semblar acceptar aquesta modificació instants després de l'anunci (és el president el que estructura el Govern espanyol, encara que l'acord de coalició amb Unidas Podemos limita la seva funció respecte als ministeris morats), aquest dimarts s'apuntava que existeixen discrepàncies entre tots dos socis de l'Executiu respecte a la reestructuració ministerial.



Pel que sembla, la part del PSOE rebutjava que Yolanda Díaz fos vicepresidenta segona alhora que ministra de Treball, un supòsit que podria té a veure amb la posició que ocupa la ministra d'Economia, Nadia Calviño, com a vicepresidenta tercera del Govern. L'escull residia en què, després de la marxa d'Iglesias, Díaz, que pertany a l'àrea econòmica de l'Executiu en la seva qualitat de ministra de Treball (una àrea liderada per Calviño), quedaria "per damunt" de la ministra d'Economia.



No obstant això, les fonts consultades tant d'un costat com de l'altre negaven que s'anés a plantejar una batalla amb això o que s'arribi a produir una crisi en l'Executiu de coalició. En el cas de la ministra de Treball, fonts d'aquest departament van assegurar que, malgrat que no se li ha traslladat una proposta formal per ser vicepresidenta, no posarien a Pedro Sánchez en el conflicte d'haver d'elegir l'ordre de les seves vicepresidentes i que no disputarien ni per un moment la Vicepresidència Segona. Quan el president li ho ha ofert, Díaz ha acceptat.

Detalls menors

Des d'Unidas Podemos havien confirmat que Díaz seria vicepresidenta del Govern i que conservaria el Ministeri de Treball (que aquest dimecres comença a desmuntar la reforma laboral de Rajoy en el diàleg social), encara que finalment la formació habitada ha passat de tenir la Vicepresidència Segona a tenir la Vicepresidència Tercera.



Fonts de la part socialista de l'Executiu insistien que les diferències amb Unidas Podemos eren en aspectes que consideren menors, que afectaven l'organigrama del Govern espanyoli que havien de veure amb concretar les àrees, qüestions que consideraven que se solucionarien i s'acordarien amb la formació habitada.



Des del Govern estatal s'afirmava que el president, que és el que té plenes competències per a formar el seu Gabinet, tenia encara molt temps per a perfilar el canvi, ja que es dóna per fet que Pablo Iglesias no abandonarà la Vicepresidència segona del Govern fins a mitjan abril, encara que finalment la minicrisi de l'Executiu s'ha tancat aquest mateix dimarts, un dia després de l'anunci d'Iglesias.