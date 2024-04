Yolanda Díaz demana un "tsunami democràtic" per fer front a la dreta i el feixisme a Catalunya amb el vot a Albiach

La candidata de Comuns Sumar per a les eleccions al Parlament, Jéssica Albiach, ha cridat al vot "útil" per a "blindar els serveis públics", per a "defensar el govern progressista", per a "seguir avançant en drets" i per "allunyar Puigdemont de la Generalitat". Així ho ha expressat aquest diumenge durant un acte al recinte de La Farga de l'Hospitalet del Llobregat, mostrant múscul i acompanyada de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i del ministre de Cultura, Ernest Urtasun.

Davant d'unes 300 persones, Albiach ha admès que, tot i que no esperaven aquestes eleccions, "estan més forts que mai", amb "propostes decidides" per obrir "un nou capítol feminista, amb economia verda i amb habitatge per a tothom". "Aquesta campanya no va d'Aragonès, Illa o Puigdemont, va de la ciutadania que no pot esperar a un Govern que el defensi", ha afirmat.

La cap de llista per al 12-M ha carregat especialment contra Junts, assegurant que Comuns Sumar és l'única formació d'esquerres que es nega a pactar amb "la refundació de Convergència". "Nosaltres sabem posar el país per davant del partit i sabem prioritzar Catalunya davant dels interessos dels lobbies econòmics i l'agenda de Foment", ha dit, i ha afegit que "la dreta, tot i que es vesteixi de seda, dreta es queda".

En aquesta línia, Albiach ha enviat un missatge contundent a Puigdemont, responent als retrets de Junts per la preocupació dels comuns per l'Estat: "Puigdemont diu que no ens hem de preocupar pel Govern. Què s'ha cregut? Que els catalans no notem la diferència entre tenir un govern de coalició progressista o un de feixista? Que és el mateix tenir a Yolanda Díaz o a Abascal?".

Per la seva part, Yolanda Díaz ha mostrat tot el seu suport a la seva candidata a la presidència i al seu projecte de governança: "Jéssica Albiach i els Comuns són la cara i la intel·ligència per dir a Catalunya que el millor està per venir. La Catalunya que ho canviarà tot, això és Jéssica Albiach. Ella representarà el futur de les dones d'aquesta terra".

Combatre l'onada reaccionària guanyant drets

Yolanda Díaz ha assegurat que "l'onada reaccionària" no és nova, sinó que "ve dels temps d'Aznar" i que els catalans tenen l'oportunitat de convertir aquesta campanya en un "tsunami democràtic" que faci front a la dreta i al feixisme. "Tenim més força que mai", ha dit, mentre cridava a la mobilització i llançava fletxes contra el Partit Popular. "Coneixeu alguna proposta del PP? La mentida! No els importa la vida de la gent. Sortim a votar i defensem la democràcia", ha afegit.

Amb la mateixa tònica, i en relació amb l'anunci inesperat de Sánchez i els dubtes sobre el seu futur polític, Urtasun ha assenyalat que la "política ha de ser humana", que "entén" i "respecta" la seva situació i que "passi el que passi, Yolanda Díaz seguirà aplicant el mandat de les urnes".

Segons el ministre de Cultura, "si els reaccionaris volen tombar governs escollits democràticament amb lawfare, la resposta que hem de donar els catalans és que no només hi haurà un govern d'esquerres, sinó que n'hi haurà dos, un a Espanya i un altre a Catalunya".

En l'acte d'aquest diumenge a l'Hospitalet també han intervingut els membres de la candidatura per Barcelona Andrés García Berrio i Núria Lozano.