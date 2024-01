Zoo publica un nou tema després d'anunciar la retirada dels escenaris

Zoo ha publicat aquest dimecres un nou tema titulat Epíleg després d'anunciar la retirada dels escenaris. Al videoclip del nou tema, el mateix personatge que protagonitzava el vídeo en què el grup anunciava l'aturada, un mico, recorre aquesta vegada tota la trajectòria de la banda fins a l'adeu d'aquest 2024 a ritme de rap.

Al vídeo, el mico comparteix vivències amb els sis membres de Zoo, formant part de l'inici, desenvolupament i final d'aquesta banda de Gandia que va néixer l'any 2014. Ara, 10 anys després d'aquell Estiu que va suposar el debut de la banda, Zoo es prepara per a una última gira de 10 concerts que acabarà a la ciutat on tot va començar, Gandia, en el Pirata Beach Festival.

Sales com La Riviera de Madrid o Garaje Beat Club de Múrcia i festivals com el Telecogresca (Barcelona), Primavera Trompetera (Jerez de la Frontera), Iruña Rock, ZeidFest (Bilbao), A Candeloria (Lugo), Viñarock, Sensenom Festival (Mallorca), Alterna Festival (El Bonillo) albergaran els nou concerts que conformen la gira d'aquest any amb el punt final a Gandia.

El líder del grup valencià, Toni Sánchez (Panxo), havia avançat la novetat del nou tema a les xarxes socials, on també revelava que els integrants del grup estan "remogudets" per "tot el carinyo d'estos dies", per bé que "tranquils i agraïts". Alhora, Panxo ha indicat que les entrades per als dos concerts de Múrcia han "volat" en dos dies, que gairebé ha passat el mateix amb les dues dates de Madrid i que les de Barcelona van "a tope".