Zoo s'acomiada dels escenaris després de 10 anys de trajectòria

El grup valencià Zoo ha fet bona la promesa que va llançar l'estiu passat i ha anunciat que es retira dels escenaris aquest 2024. El conjunt de Gandia ja havia avançat el juny de 2023 que aquest any seria el seu últim any en actiu. "El 2024 pararem a descansar", van dir aleshores.

Aquest diumenge han publicat un vídeo de comiat a les xarxes acompanyat del missatge "Adéu". El grup, format per Toni Sánchez (Panxo), Arnau Giménez, Marcos Úbeda, Hèctor Galan, Natxo Císcar i Toni Fort (Pollet), es va constituir el 2014 i s'ha popularitzat arreu dels Països Catalans gràcies a èxits com Estiu, Vull, Ventiladors o Tobogan.



Abans de retirar-se, tenen previst una última gira de 10 concerts durant aquest any, que els portarà a la Riviera de Madrid, el Garaje Beat Club de Múrcia, el festival Telecogresca (Barcelona), Primavera Trompetera (Jerez de la Frontera), Iruña Rock, Zeid Fest (Bilbao), A Candeloira (Lugo), Viñarock (Villarrobledo), Sensenom Festival (Mallorca), Alterna Festival (El Bonillo) i l'últim, a la ciutat on van començar, Gandia, al Pirata Beach Festival.