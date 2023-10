Zoo, Ginestà, La Fúmiga o Los Chikos del Maíz, entre els vint grups de les Fires de Girona

Zoo, Ginestà, La Fúmiga o Los Chikos del Maíz són quatre dels 20 grups que aquest any tocaran a l'escenari de la Copa durant les Fires de Girona. En total seran vuit els dies que hi haurà concerts, entre els quals es combinaran els grans noms de l'escena musical amb altres grups emergents. La programació de les barraques de les Fires de Sant Narcís del 2023 tindrà lloc del 27 d'octubre al 4 de novembre.

El tret de sortida el donaran el divendres 27 els tarragonins Crim, acompanyats dels nord-americans Mad Caddies i els madrilenys Biznaga. El dissabte 28 serà el torn dels francesos Not Scientists i Johnny Mafia, dos grups que, com Mad Caddies, tocaran per primera vegada a la ciutat i que portaran el seu rock alternatiu a Girona. Estaran acompanyats pels locals The Holy Sinners en el concert que organitza cada any la Comissió de La Copa.

El diumenge 29 serà el torn de la catalana Mariona Escoda, guanyadora del porgrama de TV3 Eufòria, i els germans Ginestà, que a Girona tancarà la gira abans d'enllestir el seu quart disc. La programació musical tornarà el dimarts 31 amb Queralt Lahoz, que debutarà a l'escenari de La Copa. La de Santa Coloma de Gramenet estarà acompanyada de les barcelonines Ketekalles amb la seva proposta barreja de rumba, flamenco i hip hop, i Tarquim, el grup encapçalat pel saxofonista Pau Vidal, amb una proposta que beu de les arrels populars de la música afro-cubana.

Per Tots Sants, l'organització ha decidit repetir el concert en horari de tarda que es va celebrar per primera vegada a l'any passat. Serà a partir de les sis de la tarda amb l'Orquestra Maribel, que celebren en aquesta gira els seus 10 anys. El dijous 2 serà el torn del rap i el hip-hop: obrirà la nit l'artista gironí Vichy Flock, seguit dels valencians Los Chikos el Maíz, encapçalats per Nega i Tony el Sucio, que presentaran el seu darrer treball, Yes future. Tancarà la nit Senyor Oca, un dels referents del rap català.

Els valencians La Fúmiga actuaran divendres 3, acompanyats per Triquell, un dels artistes del moment en el panorama musical català, provinent d'Eufòria. La nit l'haurpa obert Lal'ba, grup provinent d'Olesa de Montserrat que barreja la música urbana amb el pop i l'electrònica, i amb lletres plenes de referents catalans, originalitat i humor.

No serà fins dissabte 4 que posaran la cirereta els valencians Zoo, que tancaran la seva gira Panya Tour i amb un dels dos únics concerts d'accés gratuït enguany. Els acompanyaran els ontinyentins Auxili, amb la seva proposta reggae i de ritmes jamaicans, i els pegolins Smoking Souls, tres dels grups referents del panorama musical valencià actual.