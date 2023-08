Los 6 mejores ordenadores portátiles para estudiantes

Elegir el portátil adecuado para tus estudios puede marcar la diferencia entre una experiencia académica fluida y un dolor de cabeza constante. Pero no te preocupes, hemos analizado distintas opciones del mercado para traerte los mejores ordenadores portátiles este 2023 para estudiantes, teniendo en cuenta parámetros tan importantes como la capacidad, el tamaño, la resolución, la versatilidad, pero sobre todo, el precio.



Qué portátil comprar para estudiar

Cuando se trata de seleccionar los mejores portátiles para estudiantes, debemos tener en cuenta varias características clave que nos ayudarán a optimizar nuestras tareas académicas. No solo necesitamos potencia y rendimiento, sino también portabilidad, duración de la batería y una buena relación calidad precio. A pesar de que existen una serie de características que acompañan indudablemente a la calidad de un ordenador, es importante tener en cuenta que no todos los estudiantes necesitan lo mismo, ya que cada carrera puede requerir diferentes capacidades.



Portabilidad. De clase al seminario, del seminario a la biblioteca y de la biblioteca a casa. Sin duda alguna, el portátil de un estudiante viaja allá donde viaje su dueño, por lo que la búsqueda de modelos ligeros y delgados se convierte en una característica clave dentro de los mejores ordenadores portátiles para estudiantes. Además, algunos modelos permiten transformarse en tablet o disponen de pantalla táctil y lápices digitales, convirtiéndolos en compañeros ideales para los estudiantes de carreras como diseño o arquitectura.



Rendimiento. La velocidad importa, especialmente si necesitas ejecutar un software exigente durante tus estudios. En este sentido, el tipo de tareas que debas realizar y la rapidez con que estas se efectúen jugarán un papel fundamental en tu elección sobre qué portátil comprar para estudiar. De este modo, si optas por carreras de Ingeniería y Ciencias, en donde el rendimiento es fundamental para ejecutar software de simulación y análisis de datos, te recomendamos decantarte por modelos con procesadores potentes.



Duración de la batería. Otro punto importantísimo que deberás tener en cuenta antes de elegir qué portátil comprar para estudiar, es el de la duración de la batería. En muchas ocasiones, tu ordenador no estará siempre en un rincón de tu casa, por lo que necesitarás una batería de buena duración a prueba de salas sin enchufe o bibliotecas en hora punta con todos los conectores ocupados.



Almacenamiento. Busca una buena capacidad de almacenamiento para guardar todas tus notas, trabajos y proyectos. Aunque siempre es bueno mantenerse positivo, recuerda que las carreras a menudo se extienden más de lo que nos gustaría, y un ordenador que nos permita almacenar una gran capacidad de información sin necesidad de recurrir a un disco externo va a ser un plus en cuanto a comodidad y ahorro.



Calidad de la Pantalla. Una pantalla nítida y cómoda a la vista es esencial para largas horas de estudio. Además, en el caso de carreras como diseño gráfico, diseño de interior o audiovisuales, la calidad y resolución de nuestro dispositivo ayudará con la toma de decisiones académicas con relación a la combinación o corrección de colores.



Memoria RAM. Si aquello que vas a estudiar únicamente te exige escribir en Word, visitar páginas web o almacenar información y datos de forma sencilla, te podrás permitir ahorrar en esta característica en concreto. Sin embargo, para aquellos que vayáis a ejecutar varios programas complejos a la vez, como editores de video o programas de diseño, una cantidad adecuada de RAM te permitirá ejecutar varias de estas aplicaciones sin problemas y en tiempo récord.



Mejores portátiles calidad precio para estudiantes

Dell Inspiron 15.

Dell Inpiron 15.

Ficha técnica:

Precio: desde 549€ (tienda oficial, a fecha de publicación)

Peso: 1,63 kg

Tamaño y resolución de pantalla: 15,6”, pantalla FHD

Procesador: Intel Core i5

Memoria RAM: 8GB

Almacenamiento: 1 TB

Batería: 41 Wh

La serie Inspiron de Dell suele ofrecer una variedad de modelos asequibles y de confianza, adecuados para tareas académicas y multitarea. Uno de los portátiles de mejor relación calidad-precio para estudiantes es el Dell Inspiron 15, que proporciona un equilibrio adecuado entre rendimiento y precio, haciéndolo asequible para estudiantes con presupuestos más limitados. A pesar de que algunas de sus características se pueden modificar, como el procesador o la tarjeta gráfica, la versión estándar lo hace ideal para estudios que no requieran la ejecución de softwares demasiado potentes. De esta forma, el equipo proporciona un rendimiento sólido para la mayoría de las actividades estudiantiles, como navegación web, redacción de documentos, edición de presentaciones y reproducción de contenido multimedia.



¿Para quién es ideal?

El portátil Dell Inspiron 15 es perfecto para estudiantes universitarios que cuenten con un presupuesto bajo y requieran de un equipo básico, pero competente, con el que llevar a cabo tareas no demasiado exigentes de forma eficiente.

Pros.

Tanto su precio como su amplio tamaño de pantalla son dos de los puntos fuertes a favor de este modelo.

Contras.

Debido a su tamaño y peso un poco superior a la media, este portátil no es la mejor opción para aquellos que requieran un cambio constante de su espacio de trabajo.



Dell XPS 13.



Dell XPS 13.

Ficha técnica:

Precio: 1.049€ (tienda oficial, a fecha de publicación)

Peso: 1,17 kg

Tamaño y resolución de pantalla: 13,4", Full HD

Procesador: Intel Core i5

Memoria RAM: 8 GB

Almacenamiento: 256 GB

Batería: 51 Wh



Otras características: pantalla InfinityEdge

Para aquellos que busquen una opción más prémium, el Dell XPS 13 es un portátil que combina diseño elegante con rendimiento potente. Su pantalla InfinityEdge sin bordes ofrece una experiencia visual impresionante, excelente para aquellos estudiantes de arte o audiovisuales que estén buscando una resolución y calidad de imagen brillante, nítida y con colores envidiables. El Dell XPS 13, además, gracias a sus biseles ultra delgados alrededor de la pantalla, se convierte en un compañero de estudio fácil de transportar en mochilas y bolsos. Este equipo dispone además de un rendimiento sólido para tareas académicas, multitarea y ejecución de aplicaciones exigentes, pudiendo ser configurado para adaptarse a otros presupuestos o tipo de necesidades académicas. Si te hemos convencido, pero deseas obtener el mejor modelo sin renunciar a ninguna funcionalidad, te aconsejamos eches un vistazo en la sección de cupones de DELL en Público, en donde podrás encontrar todas las ofertas y descuentos disponibles para productos Dell en cada momento.



¿Para quién es ideal?



Portátil perfecto para aquellos que no paran quietos en casa y necesitan un equipo todoterreno que les acompañe allá donde vayan.

Pros.

La calidad de su pantalla y ligereza se posicionan como puntos muy a favor del Dell XPS 13.

Contras.

A pesar de ser uno de los mejores portátiles para estudiantes calidad precio, este ordenador es sólo accesible para algunos con un presupuesto un poco más elevado.



HP Pavilion x360.

HP Pavilion x360.

Ficha técnica:

Precio: 999€ (tienda oficial, a fecha de publicación)

Peso: 1,51 kg

Tamaño y resolución de pantalla: 14’’, FHD

Procesador: Intel Core i5

Memoria RAM: 16 GB

Almacenamiento: 1 TB

Batería: 43 Wh



Otras características: pantalla táctil y convertible en iPad

Si buscas comodidad y versatilidad, HP Pavilion x360 dispone de un diseño 2 en 1 que permite ser utilizado en diferentes modos según las necesidades del usuario. En el caso de muchos estudiantes, el poder manejar su dispositivo como un iPad táctil en muchos lugares, como aulas sin casi superficie para apoyar el ordenador u otras circunstancias que puedan darse en el mundo académico, supone una ventaja adicional nada despreciable. Además, cuenta con sistemas de seguridad como el lector de huellas dactilares o una cámara infrarroja para un inicio de sesión más seguro y una mejor protección de tus datos personales. De este modo, y si entra dentro de tu presupuesto, te aconsejamos que adquieras esta opción de portátil con buena relación calidad-precio ideal para aquellos que buscan un ordenador versátil sin necesidad de rascarse demasiado el bolsillo.



¿Para quién es ideal?

Tanto para estudiantes que necesiten un dispositivo cómodo y manejable, como para aquellos que vayan a ejecutar programas pesados de diseño o edición de video, entre otros.

Pros.

Tanto su procesador y capacidad de almacenamiento muy superiores a la media, como la portabilidad y versatilidad extra que supone su capacidad para transformarse en iPad.

Contras.

Su precio es superior a la media y tal vez suponga un gasto excesivo para muchos alumnos.



Huawei MateBook D 14.



Huawei MateBook D 14.

Ficha técnica:

Precio: 999€ (tienda oficial, a fecha de publicación)

Peso: 1,38 kg

Tamaño y resolución de pantalla: 14’’, FHD

Procesador: Intel Core i5

Memoria RAM: 16 GB

Almacenamiento: 1 TB

Batería: 56 Wh



Otras características: pantalla táctil y botón de encendido con huella dactilar.

Huawei, una de las marcas tecnológicas más prestigiosas del mercado, se lanza al mundo de los portátiles con la serie MateBook, llegando con ello a colarse también dentro del ranking de mejores ordenadores portátiles para estudiantes. Entre ellos, y en opinión de nuestros expertos, se encuentra uno de los mejores portátiles para estudiar por su buen rendimiento y precio más que razonable: el Huawei portátil MateBook D14. Este dispositivo ideal para teletrabajar o para llevarlo a clase y presenta un diseño elegante con un cuerpo de aluminio que lo hace extremadamente fácil de transportar. Además, su pantalla Full HD, de colores vibrantes, te permitirán deslumbrar con las presentaciones o el contenido audiovisual que reproduzcas. Todo ello, sin miedo a que la pantalla se quede a oscuras en medio de una presentación, pues la excelente duración de su batería permite trabajar o disfrutar del contenido multimedia durante mucho más tiempo sin tener que vivir conectado a la corriente. Recuerda que si además deseas obtener este portátil a un precio más asequible, puedes utilizar estos codigos promocionales Huawei que te permitirán ahorrar hasta 150€ en tu portátil MateBook D14.



¿Para quién es ideal?

Perfecto para aquellos que estén buscando un ordenador de gran autonomía.

Pros.

Diseño fácil y cómodo de transportar, de gran capacidad y batería de larga duración.

Contras.

El precio es algo más elevado que otras opciones.



Lenovo ThinkBook 14 Gen 4.

Lenovo ThinkBook 14 Gen 4.

Ficha técnica:

Precio: 589€ (tienda oficial, a fecha de publicación)

Peso: 1,4 kg

Tamaño y resolución de pantalla: 14" FHD, antirreflectante

Procesador: Intel Core i3

Memoria RAM: 8 GB

Almacenamiento: 16 GB

Batería: 45 Wh



Otras características: teclado resistente a salpicaduras y lector de huellas dactilares.



Dentro de los mejores ordenadores para estudiantes no pueden faltar portátiles baratos, resistentes y con funciones de seguridad adicionales, y en este sentido, la línea ThinkBook de Lenovo constituye una muy buena opción a considerar. Este modelo, a pesar de su precio económico, cuenta con hasta 16 GB de memoria RAM, lo que te asegurará el poder realizar tareas complejas como edición de video, diseño gráfico y programación con enorme facilidad. Esta potencia asegura que el rendimiento del equipo esté a la altura de las demandas académicas más exigentes. En cuanto a portabilidad se refiere, su pantalla de 14 pulgadas proporciona el equilibrio ideal entre tamaño y comodidad de visualización, ofreciendo además una resolución nítida y con colores vivos que mejora significativamente la experiencia visual. En resumen, el portátil Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 es una poderosa herramienta para estudiantes modernos que buscan potencia, rendimiento y portabilidad en un paquete elegante y duradero.



¿Para quién es ideal?

Su teclado a prueba de salpicaduras y su pantalla antirreflectante lo hacen ideal para trabajar y batallar en cafeterías y otros entornos hostiles para un portátil.

Pros.

Portátil barato y práctico para las exigencias que puedan tener la mayoría de los estudiantes.

Contras.

Si vas a cursar una carrera o ciclo formativo que requiera ejecutar programas exigentes, necesitarás un procesador superior, con lo que el precio del dispositivo podría aumentar significativamente.



Galaxy Book3.



Galaxy Book3.

Ficha técnica:

Precio: 823,65€ (tienda oficial, a fecha de publicación)

Peso: 1.57 kg

Tamaño y resolución de pantalla: 15.6", FHD

Procesador: Intel Core i5

Memoria RAM: 8 GB

Almacenamiento:512 GB

Batería: 54 Wh



Otras características: compatible con el S Pen de Samsung.



Si, como mucha gente, eres fiel a Samsung y buscas un dispositivo que cubra todas tus necesidades estudiantiles sin gastar demasiado, el Samsung Galaxy Book3 es sin duda la opción recomendada por nuestros expertos. Su procesador Intel Core i5, uno de los más solicitados del mercado, proporciona un rendimiento sólido para realizar múltiples tareas y ejecutar aplicaciones educativas exigentes. Aunque este modelo pueda encajar con más de un perfil, es especialmente práctico para estudiantes de arquitectura o diseño, ya que el Galaxy Book3 es compatible con el S Pen de Samsung, lo que te permitirá hacer bocetos o dibujar a mano como si la pantalla fuera papel. Esta característica, sumada al gran tamaño de su pantalla y resolución Full HD, garantiza una comodidad visual y experiencia óptima para cualquier estudiante. No te olvides de revisar si hay disponible algún código promocional Samsung antes de hacerte con esta maquina.



¿Para quién es ideal?

Sin duda uno de los mejores portátiles para estudiantes de diseño o bellas artes que requieran escribir a mano sobre la pantalla.

Pros.

Dispone de una pantalla amplia y buena resolución, facilitando y haciendo cómoda la ejecución de muchas actividades.

Contras.

Su peso puede llegar a ser incómodo para aquellos estudiantes que requieran un extra de portabilidad en su dispositivo.

Esperamos que este top de los mejores portátiles para estudiantes te haya sido de ayuda. Recuerda considerar bien cada una de las opciones, los posibles requerimientos o exigencias de tu carrera y tu presupuesto antes de tomar una decisión, pues el portátil que elijas va a ser tu fiel compañero de estudio durante mucho tiempo.