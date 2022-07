Más de 60 ciudades salen a las calles para protestar por la masacre en Melilla: "Las vidas negras importan"

Un total de 64 ciudades y cuatro en el extranjero han salido a las calles este viernes 1 de julio para protestar por los derechos humanos y el derecho a la vida por la masacre de Melilla. El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". El artículo 15 de la Constitución española también señala que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".

Organizaciones y colectivos en defensa de los derechos de los migrantes han salido esta tarde al mismo grito y al mismo unísono: "Las vidas negras importan". Cientos de personas a las 19.30 horas han salido a las calles para denunciar la masacre en Melilla, el último intento de salto a la valla en el paso fronterizo entre la ciudad marroquí de Nador y el límite territorial con España, donde al menos 37 personas fallecieron a causa de la actuación policial de los gendarmes marroquíes y los agentes españoles.

Varios carteles en la manifestación contra la masacre de Melilla. Uno de ellos indica "No queréis migrantes, pero sois los causantes de las guerras en sus países". — Damaris Sobejano

"Pedimos que se haga una investigación puntual e independiente de los hechos sucedidos y exigimos responsabilidades, que se reconozca que lo que ha pasado en Melilla no es un caso aislado, que responde a un sistema racista en el que se benefician los países del norte", señala Ximena Zambrano, portavoz de la plataforma Regularización Ya.

La plaza de Callao este viernes se ha inundado de decenas de personas al grito de "no son muertes, son asesinatos" y "ningún ser humano es ilegal". De esta forma, se han podido ver carteles que indicaban "las fronteras matan", "todas las vidas valen lo mismo" o "todos somos inmigrantes".

"Somos migrantes, valientes, que trabajan, que cotizan, basta ya de racismo", remarcaba un protestante. El clamor de la mayoría popular ha denunciado la militarización de los pasos fronterizos, el racismo institucional en la Ley de Extranjería, así como han apuntado a las autoridades responsables: Marruecos, España y la Unión Europea.

El racismo mata

"Nuestra reivindicación es recordar a la población española como a toda la comunidad europea que el racismo mata, y mata incontablemente de veces", recalca uno de los participantes en la manifestación. Para Mamadou, la verdadera razón es "que no se nos considera ciudadanos de pleno derecho, por ello, opina que "el Gobierno no va a recapacitar" y que "no esperamos absolutamente nada por parte de Estado".

Mamadou durante la protesta. — Damaris Sobejano

"La mano ejecutora ha sido Marruecos, pero el cerebro ha sido España", indica. El joven explica que "ahora sabemos a que precio ha cedido al Sáhara occidental, y ha sido al precio de las propias vidas negras, esto va a volver a pasar".

A través de un "Melilla, nosotros no olvidamos", las entidades exigen "una investigación independiente que esclarezca las muertes ocurridas, así como la reparación de las víctimas, identificación, repatriación e información a las familias". Por ello, los portavoces han recordado el respeto a los derechos humanos y la "libertad, paz y justicia para las vidas negras".

Emergencia humanitaria

Diferentes colectivos sociales y un centenar de migrantes de origen subsahariano se han concentrado en las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla. Lo hacen para "recordar a los fallecidos en los sucesos del 24 de junio en la valla".

"Necesitamos tu ayuda para hablar con los de Marruecos para que liberen a nuestros amigos y hermanos detenidos"

Así, los colectivos han expuesto en su manifiesto que "el origen de la mayoría de personas que intentaron saltar la valla que separa a España de Marruecos, a Europa de África, es sudanés". "Sudán es un país cuya población se dedica a la agricultura en un 80%, se encuentra geográficamente en una zona afectada por el cambio climático, las sequías y malas cosechas", señalan.

Según ha recogido la organización Solidary Wheels, uno de los supervivientes a la masacre de Melilla ha indicado que "necesitamos tu ayuda para hablar con los de Marruecos para que liberen a nuestros amigos y hermanos que siguen detenidos sin ninguna duda".

El superviviente pide libertad y que acompañamiento por parte de la toda la comunidad para comprender "lo que hemos pasado y lo que nos ha hecho esta semana el gobierno marroquí". De esta forma, Madrid, Euskadi, Barcelona, País Valencià, Melilla, A Coruña, Lugo, Murcia, Oviedo, Málaga, Aragón, León, entre otras se han sumado a esta marcha unificada.

El viernes 24 de junio

Al menos 37 personas fallecieron el pasado viernes 24 de junio en un intento de salto de la valla en la ciudad marroquí de Nador. Se trata de la mayor tragedia registrada en la frontera de Melilla con Marruecos. Aproximadamente 2.000 migrantes se encontraron con las fuerzas marroquíes hasta que alrededor de entre 1.500 y 500 personas consiguieron avanzar los próximos metros para llegar al paso fronterizo.

133 personas han logrado entrar en Melilla

Varias imágenes a las que ha accedido Público en exclusiva muestran a gendarmes y miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes cruzando la valla de Melilla y golpeando a migrantes en suelo español para proceder a devolverlos en caliente.

Un total de 133 personas logró entrar a Melilla. Los vecinos del paso fronterizo en el Barrio chino coinciden en que no guardan recuerdo de un episodio con tanta gente y tanta violencia, que refleja la actuación policial y el abuso de la fuerza por parte de autoridades marroquíes y españoles en este límite territorial.

Varios jóvenes se tumban en el suelo para concienciar sobre la masacre en Melilla. — Damaris Sobejano

Aquel viernes sobre las 6.30 horas de la mañana, los agentes no dudaron en utilizar armas blancas, ganchos, pelotas de goma, porras y gas lacrimógeno contra los migrantes que intentaban pasar al otro lado de la frontera. Decenas de personas han resultado heridas a causa de estas fuerzas, sin embargo, al menos 37 migrantes fallecieron durante este intento de salto a la valla, algunos de ellos por asfixia o aplastamiento.

La respuesta de Sánchez

A la masacre de Melilla no solo se suman las actuaciones policiales de ambas regiones, sino las alabanzas por parte del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a las fuerzas marroquíes y españolas. "Ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y en este caso, yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto de España como de Marruecos", apuntó Sánchez.

"Si ustedes ven las imágenes, verán que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo en tratar de evitar este asalto violento a la valla de Melilla, es importante reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla", añadió.

Sánchez: "Es evidente que lamento las muertes, pero me pongo en la piel de los agentes heridos"

Cinco días después de lo ocurrido en la valla fronteriza, el líder del Ejecutivo lamentó las muertes en el salto a Melilla, si bien, dejando clara su preocupación por las autoridades de ambos territorios y, por tanto, dejando de lado —como es habitual— al colectivo migrante en la frontera sur. "Yo vi las imágenes después de hacer esa declaración, es evidente que lamento las muertes, pero pongámonos en la piel de los agentes heridos", aclaró el presidente de Gobierno durante una entrevista en Cadena Ser.

Unas declaraciones que continúan sin ser suficientes y sin dar solución a la incógnita migratoria desde el propio Gobierno. "Me solidarizo con los familiares de los fallecidos, pero me pongo en la piel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la gendarmería marroquí que defendió a nuestros policías y guardias civiles, y el derecho de Ceuta y Melilla a defender sus fronteras", remarcó Sánchez.

Marruecos apunta a Argelia

El Gobierno marroquí sigue sin dar respuesta sobre la actuación policial de los gendarmes de su territorio en el intento de salto de valla del pasado viernes, y que provocó la muerte de más de 30 personas. Varias fuentes de la Embajada marroquí en Madrid han señalado que los migrantes eran dirigidos por "milicianos experimentados" infiltrados a través de la frontera con Argelia.

Un cartel apunta "todos somos migrantes". — Damaris Sobejano

"La extrema violencia de los asaltantes y la estrategia del asalto denota un alto sentido de organización, una progresión planificada y una estructura jerárquica de líderes aguerridos y entrenados con perfiles de milicianos experimentados en zonas de conflicto", subrayaron estas fuentes.

Las citadas fuentes sostienen que los subsaharianos estaban "armados con palos, machetes, piedras y cuchillos" de las que, según explican, 140 agentes resultaron heridos y uno de ellos continúa hospitalizado. De esta forma, el Ejecutivo marroquí pone el ojo en el país argelino sin dar una respuesta clara y concisa respecto a la actuación de sus agentes y la violencia injustificada contra los migrantes que intentaban pasar la frontera.