Vecinas de Chamberí denuncian que la Policía de Madrid ha identificado a dos mujeres durante un acto de reivindicación feminista este domingo. "Como se prohibieron las manifestaciones en Madrid hicimos un paseo y cantamos alguna consigna", afirma a Público una de las asistentes.

Esta vecina relata que dos de las compañeras hicieron una pequeña pancarta con el lema "en esta crisis social, el feminismo es esencial". Según afirma, el grupo, de alrededor de 20 personas, no cortó ninguna calle e iban con distancia de seguridad. Cuenta que cuando llegaron a la Plaza de Olavide, "un lugar lleno de terrazas", les abordaron dos Policías y les pidieron la identificación.

"Estábamos haciendo un paseo, con mucha distancia entre nosotras. No una manifestación como tal", explica esta vecina, quien añade que identificaron a "las compañeras que llevaban la pequeña pancarta", a las que se les ha puesto "una propuesta de sanción".

"Nos dijeron que, si queríamos, podíamos seguir paseando pero sin consignas ni ningún tipo de alusión a nuestras reivindicaciones", explica. "Hay mucha criminalización de nuestra actividad cuando realmente no estábamos atentando contra la salud de nadie. Quieren amedrentarnos para que no nos manifestemos, para que no salgamos", añade.

Este domingo, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmaron la prohibición de todas las marchas del 8M en la región al apreciar "alto riesgo" de contagio.

Desde el Movimiento Feminista de Madrid han afirmado que las feministas se van a "reinventar" al convocar actos con menos de 20 personas -cifra a partir de la cual se considera una concentración-.

Los sindicatos UGT y CCOO de Madrid anunciaron este domingo que recurrirían a la resolución ante el Tribunal Constitucional porque "no analiza de forma concreta la convocatoria a la que se aludía el recurso, sino que emplea argumentos de carácter general para desestimarla".