Absuelto el acusado de un doble asesinato en un supermercado de Lugo en 1994, el caso judicial más antiguo de España

El único acusado en el caso judicial más antiguo de España ha sido absuelto este viernes, 29 años después de los hechos. La Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto al hostelero, Juan Vilariño, único procesado por el doble crimen durante un atraco al supermercado Cash Récord, ocurrido en el polígono de O Ceao, en Lugo, el 30 de abril de 1994, cuando fueron asesinados a tiros la cajera Elena López y Esteban Carballedo, que trabajaba como reponedor.

La sentencia ha sido comunicada a los medios de comunicación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La acusación particular, ejercida por los familiares de ambas víctimas, solicitaba 28 años de cárcel para Vilariño, mientras que la Fiscalía no llegó a presentar acusación, al entender que no había pruebas suficientes para sostener la causa contra el acusado.

El acusado negó durante el juicio su implicación en el crimen: declaró que fueron dos toxicómanos que conoció en la cárcel antes de los hecho y que lo incriminaron "para beneficiarse" después de que los pillaran traficando con droga.

Las familias de las víctimas, en cambio, están convencidas de que Vilariño es culpable. Es más, si el juicio se ha celebrado casi 29 años después de los hechos es por el empeño de los familiares. Estuvieron 29 años luchando en solitario contra los sucesivos sobreseimientos de un caso cuya investigación policial hizo aguas desde el principio. Incluso María Isabel López, la hermana de Elena López, legó a encadenarse ante la Audiencia y a soportar dos huelgas de hambre para que se reactivara la investigación del caso. Hace casi una década, cuando el delito estaba a punto de prescribir, los familiares lograron que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lugo resucitara las diligencias. Hasta que el pasado mes de febrero se celebró el juicio en la Audiencia de Lugo.

En ese sentido, María Isabel López seguró en el juicio que "era un secreto a voces" que el acusado estaba implicado en el crimen.

Las familias de ambos asesinados ya habían avanzado que, en caso de no existir una condena, presentarían recurso ante la instancia que corresponda.