ACNUR vuelve a señalar a Marlaska y ve ilegales las devoluciones en caliente de Melilla

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también ha reaccionado con contundencia este miércoles a parte de las explicaciones que ha dado en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la tragedia en Melilla del pasado 24 de junio, en la que murieron al menos 23 personas.

En concreto, la oficina en España de esta agencia comparte plenamente el informe del Defensor del Pueblo que denuncia que las 470 devoluciones en caliente de migrantes que la Guardia Civil realizó aquel día no se ajustaron a los principios legales que regulan el llamado "rechazo en frontera", con el que Marlaska intenta dar por válidas las devoluciones.

"El informe del Defensor del Pueblo es claro respecto a la devolución automática de alrededor de 470 personas, y también desde ACNUR hemos recibido testimonios de personas que fueron devueltas inmediatamente a Marruecos tras entrar en Melilla, muchas de ellas, de países donde hay conflictos que generan refugiados, como Sudán, Sudán del Sur y Chad", ha explicado la portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega, en declaraciones a Público.

Vega recuerda que "la práctica de devolver personas sin un procedimiento que les permita acceder al sistema de asilo es contraria a la normativa legal y a los tratados de derechos humanos de los que España es parte". Al mismo tiempo, dice que la agencia no se opone a "que se pueda retornar a sus países de origen a personas que no tengan necesidades de protección internacional u otras consideraciones especiales", siempre que "los retornos se realicen en condiciones de seguridad y dignidad".

Las imágenes de la tragedia muestran que los agentes marroquíes golpearon a los migrantes incluso estando en el suelo y maniatados y que no se les prestó atención sanitaria. También se ha podido ver cómo los agentes marroquíes entran en suelo español para golpear y devolver a migrantes que ya había superado todos los obstáculos fronterizos.

La reacción de ACNUR llega después de que Marlaska volviera a asegurar con vehemencia que las devoluciones que se realizaron el pasado 24 junio en Melilla fueron totalmente legales y que no se identificó a personas vulnerables en los retornos. La última investigación, coordinada por Ligthhouse Report en colaboración con cinco grandes medios internacionales, afirman que al menos fue devuelto un menor de edad. Testimonios recogidos por Público y otros medios españoles en Marruecos pocos días después de la tragedia también inciden en que fueron devueltas personas heridas y menores de edad. Después fueron amontonados en una explanada durante horas, subidos en autobuses y abandonados a cientos de kilómetros de Nador.

Este miércoles, no han sido pocos los diputados que le han recordado que estas devoluciones no reunían los requisitos y garantías que exige la ley.

En primer lugar, porque los migrantes no tenían forma de solicitar asilo en España si no era saltando la valla, algo que lleva recordando el Defensor del Pueblo desde hace años. Los puestos habilitados en Ceuta Melilla para pedir asilo son inalcanzables para las personas subsaharianas. En segundo, porque no se identificó a ninguna de las personas devueltas, no tuvieron asistencia legal ni traductor. Son condiciones que se recogen en la Ley de Extranjería y en las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, Marlaska ha justificado estas devoluciones por la "inusitada violencia" que emplearon los migrantes. "España, no tengan ninguna duda, es un país de acogida para cualquier solicitante de asilo que llame a sus puertas, pero no puede permitir que nadie intente derribarlas a patadas", ha dicho en su comparecencia.

Marlaska también ha intentado poner en valor la gestión española del derecho a protección internacional, y ha destacado que es de los pocos países europeos en los que ACNUR está presente en la toma de decisiones sobre solicitudes de asilo. "Creo que ACNUR no tiene una mala impresión del trabajo que se coordina con el Ministerio y con el Gobierno en esa materia. Pero una cosa es el asilo, el que se pueda formalizar, y otra el ataque violento a una frontera poniendo en riesgo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y poniendo en riesgo a los propios migrantes", ha comentado en sede Parlamentaria.

Precisamente, la portavoz del ACNUR insiste a Público en que "ha expresado su preocupación en diversas ocasiones a las autoridades españolas por las devoluciones automáticas que no tienen en cuenta las circunstancias individuales de las personas retornadas, incluidas sus necesidades de protección internacional". Unas prácticas habituales en las fronteras de España y de la UE, pero que "comprometen el principio de no devolución establecido en el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951: "Ningún Estado devolverá a un refugiado a un territorio donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política".

La última vez que Marlaska mencionó a ACNUR para justificar este tipo de retornos fue tras la crisis fronteriza de mayo de 2021 en Ceuta. En aquella ocasión, la agencia de la ONU se desmarcó del ministro y señaló que hubo devoluciones forzosas y, en algunos casos, con violencia. Ahora vuelve a dejar en evidencia al ministro del Interior sobre las devoluciones. Y ya son demasiadas las voces expertas y acreditadas que acusan a Marlaska de no cumplir la ley en materia de retornos, desde el Consejo de Europa al Defensor del Pueblo pasando por el relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los migrantes.