La actualidad de la próxima semana en siete noticias: 'Kitchen', indultos, 'ley rider'

La segunda semana de junio retomará muchos asuntos aún no resueltos, como las discrepancias de las autonomías con las restricciones de horarios en el ocio nocturno, seguiremos pendientes de los posibles indultos a los condenados por el "procés" y de una intensa agenda política que culminará con las primarias del PSOE andaluz y el Vistalegre IV de Podemos.

Estos serán los principales focos de atención:

CORONAVIRUS

Desde el 7 de junio se permite la entrada en territorio español de todos los viajeros vacunados, aunque el Reino Unido mantiene a España fuera de la lista de países seguros para viajar.

La evolución de la pandemia sigue dependiendo del avance de la vacunación, que va a permitir ajustar las medidas de prevención sociosanitarias, y varias comunidades autónomas intentan frenar las restricciones de horarios en el ocio nocturno aprobadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad sin el consenso de todas las autonomías.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, recuerda que las medidas son de obligado cumplimiento, pero comunidades como Madrid, Andalucía, País Vasco o Castilla y León, amenazan con no ponerlas en práctica. El miércoles vuelven a reunirse los responsables de Sanidad del Gobierno y las autonomías y nada garantiza que las discrepancias hayan desaparecido.

INDULTOS

Los indultos a los presos condenados por el "procés" seguirán generando especulaciones y, sobre todo, reproches políticos en una semana en la que el Gobierno vuelve a enfrentarse al control de la oposición en el Congreso, y a la espera de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.

El presidente, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Barcelona y el viernes ya acordó con el president, Pere Aragonés, que esa cita se convocará en junio.

Muchos esperan que el Ejecutivo no dilate la aprobación de esos indultos, y hay quien ha apuntado a una posible remodelación del Gobierno una vez que apruebe esa medida de gracia para los presos del "procés", aunque desde Moncloa se afirma de forma tajante que Sánchez no está pensando ahora en una crisis de Gobierno.

La guinda la pondrá el fin de semana la manifestación convocada contra los indultos el día 13 en la madrileña plaza de Colón, a la que asistirán PP, Cs y Vox.

KITCHEN

La imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la causa sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas ha alterado no sólo la agenda judicial, sino también la política, y ha vuelto situar el ruido sobre la dirección actual de Pablo Casado, empeñada en no valorar asuntos del pasado.

De momento, en el Congreso la comisión de investigación sobre este caso, que tenía previsto finalizar la próxima semana con la comparecencia de Mariano Rajoy, ha pedido prolongar sus trabajos hasta diciembre y abrir la puerta a nuevas comparecencias.

El martes decidirán sobre esa ampliación de calendario y las fechas en las que quieren citar a Rajoy y Cospedal.

LA PRORROGA DE LOS ERTE Y LA 'LEY RIDER'

En el programa legislativo de la próxima semana se incluye la convalidación de la nueva prorroga de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE), bajo los que siguen unos 570.000 trabajadores, hasta el 30 de septiembre, tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos.

Además, llega al Congreso el decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados "riders", y que da un plazo de tres meses para que las empresas se adapten.

MARRUECOS Y CEUTA

En Ceuta permanecen cerca de mil menores no acompañados que entraron en la ciudad autónoma en plena crisis con Marruecos y cuya situación está pendiente de complejos procedimientos administrativos y judiciales, según aduce el Gobierno marroquí.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación sobre la "devolución en caliente" de menores que llegaron a nado y pudieron ser devueltos en el mismo día.

Pero el estrés diplomático se ha rebajado tras la salida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que ya se recupera en Argelia, y que ha dado paso a una tensa calma entre España y Marruecos y a las criticas de la oposición española a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, cuya dimisión ha pedido el PP por su "nefasta gestión" de la crisis.

LAS PRIMARIAS DEL PSOE ANDALUZ

El 13 de junio será un día decisivo para el PSOE porque es el día en el elegirá quién será su candidato en las próximas elecciones autonómicas andaluzas.

Ferraz adelantó las primarias en Andalucía ante los malos resultados del partido en Madrid y la posibilidad de un adelanto electoral que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sigue negando.

A partir del domingo, el destino del socialismo andaluz quedará en manos de uno de los tres candidatos. Los militantes elegirán entre la continuidad que representa Susana Díaz, la mayor cercanía al Gobierno de Sánchez y Ferraz que se presupone al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, o la 'tercera vía' que representa el profesor de Economía Luis Ángel Hierro.

VISTALEGRE IV

Para Podemos llega también el momento de inaugurar el nuevo ciclo sin Pablo Iglesias en la Secretaría General del partido y de formalizar su sustitución por la ahora ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

El próximo fin de semana tendrá lugar la asamblea de los morados en la que se conocerán los resultados de las primarias que oficializarán los cambios -sin que se esperen sorpresas- y colocarán a Belarra y a su equipo, principalmente de mujeres, al frente de la organización.

Su objetivo a partir de ahora será impulsar a la vicepresidenta Yolanda Díaz -militante del PCE y no de Podemos- como candidata a la presidencia del Gobierno en las próximas generales.