¿Cómo puedo ahorrar agua?

Tras uno de los veranos más secos de los últimos tiempos donde la sequía se ha dejado ver a lo largo del territorio español, los métodos para ahorrar agua se hacen cada día más necesarios. Cerrar el grifo durante el cepillado de dientes o el enjabonado es la medida más eficaz para no derrochar en el día a día este bien de primera necesidad.

Para reducir el consumo de agua se pueden llevar a cabo varias medidas que con el simple gesto de cerrar el grifo durante el enjabonado, evitar dejar que corra el agua o utilizar electrodomésticos ecológicos sirve para reducir el consumo.

Comprar electrodomésticos ecológicos

La buena utilización de los electrodomésticos es esencial para reducir el consumo de agua. Utilizar el lavavajillas cuando esté lleno únicamente y con el programa adecuado para el momento permite ahorrar hasta 30 litros.

Los electrodomésticos ecológicos permiten ahorrar agua y luz. Al consumir menos de estos dos productos, la factura se verá reducida y será más respetuoso con el medio ambiente al permitir el ahorro de hasta un 40% de agua y luz.

Controlar la cantidad de agua desperdiciada

Habitualmente, se tiende a dejar correr el agua para que se enfríe y así llenar la jarra o, mientras se friega a mano, dejarla correr mientras enjabonas los cacharros. Ante este fácil desperdicio de agua, es recomendable que se enfríe agua en la nevera para así ahorrar hasta 12 litros por minuto.

Cerrar el grifo de la ducha mientras uno se enjabona puede suponer un ahorro de hasta 150 litros

Del mismo modo, es recomendable poner el lavavajillas antes que fregar a mano. Siempre que sea a carga completa, limpiar los cacharros en el electrodoméstico va a permitir el ahorro de hasta 30 litros de agua.



Cerrar el grifo mientras se realiza el enjabonado de manos es, sin embargo, uno de los actos más repetidos en el mismo día, sobre todo a raíz de la crisis sanitaria causada por la covid-19, y el menos realizado. Este sencillo gesto puede suponer el ahorro de hasta 12 litros por minuto. Lo mismo sucede con el cepillado de dientes o el afeitado. Sin embargo, con este último se puede ahorrar incluso más si se llena hasta la mitad el propio lavabo o un recipiente con agua tibia.

Cerrar el grifo de la ducha mientras uno se enjabona puede suponer un ahorro de hasta 150 litros, al igual que utilizar el agua de la ducha que sale en un principio hasta que se calienta para regar las plantas puede suponer un ahorro de hasta 8 litros por minuto. Además, las cisternas de doble descarga reducen el consumo de agua hasta un 50%.



Aprovechar los riegos y las lluvias en tu jardín

La mejor forma de ahorrar en el caso de que se tenga un jardín es diseñar un sistema específico para tu propiedad. No solamente se debe escoger una red de riego elemental con aljibes o estanques que no dependan de sistemas de bombeo, si no que además se deben escoger plantas autóctonas para que no sea necesario regarlas.

El sistema de riego que más permite ahorrar es por goteo. Si se ponen aspersores, deben ser colocados en una correcta posición, calibrar el caudal que tienen y valorar la zona que van a regar, activándolos siempre en las horas donde las temperaturas sean más bajas -mañana y noche-.

Ahorro en la piscina

Cuando se acaba el verano, algunas personas se decantan por vaciar la piscina. Sin embargo, esto supone un gran desperdicio de agua dado que, si se tapa y se mantiene durante los meses que no se utiliza, el depósito puede durar hasta 5 años.

La instalación del sistema de depuración debe ser de circuito cerrado, al igual que se debe revisar las instalaciones de forma periódica para evitar posibles fugas o detectarlas y repararlas lo antes posible.

Colocar una cubierta solar durante el verano evita la evaporación y, con ello, el gasto de agua. También se reducirá si se colocan temporizadores o sistemas de infrarrojos en las duchas de la piscina.



Cualquier pequeño acto puede servir para ahorrar agua en tu vivienda. Desde cerrar levemente la llave de paso hasta instalar economizadores de agua en grifos, duchas e inodoros.