Alarma por la renuncia de médicos tras el plan de Ayuso para las Urgencias: hasta el 13% ha dejado el puesto en quince días

El plan de Isabel Díaz Ayuso y su Consejería de Sanidad para las Urgencias extrahospitalarias cumple su primera quincena y los médicos han demostrado su oposición de la manera más cruda posible: renunciando a sus puestos de trabajo. En solo 15 días, los facultativos disponibles en los Puntos de Atención Continuada (PAC) han caído un 13%. Casi dos profesionales al día han abandonado su cargo y entrado en bolsas de empleo para cambiar de destino y área, según datos facilitados por las organizaciones y el personal afectado, donde figuran el sindicato AMYTS, la Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Madrid) o la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) entre otros.

La reestructuración a cargo de Isabel Díaz Ayuso ha convertido los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y los 41 Servicios de Atención Rurales (SAR) en Puntos de Atención Continuada (PAC). Un total de 78 Urgencias en centros de salud –conocidas como urgencias extrahospitalarias– a cubrir sin reforzar plantillas y a cargo de los trabajadores que antes ocupaban los SAR. El doble de sitios para los mismos trabajadores.

Mar Rodríguez, médica en un PAC en Buitrago de Lozoya y parte de la Plataforma en defensa de los SAR, da una explicación a las renuncias de sus compañeros: "Cuando alguien toma esta decisión es porque no estás seguro de poder realizar con calidad el trabajo de asistencia. La angustia que se vive cuando no sabes en qué centro trabajas o con qué compañeros y no puedes garantizar la calidad de las actuaciones te hace no querer pagar ese precio. La gente no puede saber lo que se sufre con eso, somos seres humanos y no piezas de ajedrez", sostiene esta trabajadora.

Mar, médica de un PAC: "Cuando alguien toma esta decisión es porque no está seguro de poder realizar el trabajo con calidad"

En 15 días la sanidad pública madrileña ha visto cómo 28 médicos tiraban la toalla ante el panorama construido por el Gobierno. Hay quienes se han visto solos sin compañeros en sus puestos de trabajo o desplazados sin capacidad de decisión a centros muy lejos de sus hogares. Cuando el plan de Ayuso echó a andar había 231 y ahora ya son 208. Un goteo incesante de profesionales que hacen una enmienda a la totalidad al proyecto. Este domingo, Madrid alberga una manifestación para denunciar el plan de Ayuso y, en líneas generales, el estado de la sanidad pública de la ciudad.

La oposición al plan llega incluso desde instituciones historicamente más conservadoras en sus postulados, como por ejemplo el Colegio de Médicos de la Comunidad de Madrid: "Lógicamente es preocupante. La reestructuración era necesaria, pero probablemente el hecho de que se realice de forma tan brusca sin tener en cuenta las necesidades asistenciales y las peculiaridades geográficas han desencadenado una situación insostenible. Que haya profesionales que ante esta situación hayan decidido renunciar me parece comprensible", asegura a Público su presidente Manuel Martínez-Selles

Alejandra Jacinto: "El plan es inaceptable para los pacientes pero también para los sanitarios"

El plan ha dejado lagunas enormes en el personal disponible para los 78 PAC. Al sumar el total de Urgencias que no han contado con médicos a los que han estado cerrados, se observa como el dato diario asciende con facilidad hasta el 40%.

Javier Padilla, diputado de Más Madrid en la Asamblea, analiza estas renuncias como médico de familia y como político: "Nadie renuncia a su puesto de trabajo si no se encuentra verdaderamente obligado a ello. Un profesional sanitario, que tiene un compromiso con sus pacientes, tiene que verse totalmente agobiado y saturado para dejar su lugar. En vez de pensar que es un complot de la izquierda, el Gobierno tiene la obligación de pensar qué está pasando para que esto ocurra. Los médicos que renuncian hoy son los médicos que nos faltarán mañana. No es un problema puntual, es un lastre para muchos años", sostiene.

Por su parte, Alejandra Jacinto, candidata de Unidas Podemos para la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid, asegura que "es evidente que el plan de Ayuso para reventar la sanidad pública madrileña es inaceptable para los pacientes pero también para los sanitarios". Jacinto además recuerda la última jugada del PP para frenar la crisis, pero que la ha agravado: que los médicos atiendan a los pacientes por Zoom. "Demuestra su desprecio a aquellos que necesitamos y defendemos una sanidad pública de calidad y que todo esto lo único que pretende es coaccionar poco a poco a la gente para que si quiere sanidad se la tenga que pagar", apunta.