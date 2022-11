Diez días de desgobierno en las Urgencias de Ayuso: barrios obreros sin médico y centros cerrados por falta de sanitarios

Hay barrios obreros de Madrid que aún no han visto de cerca a un médico. Las Urgencias extrahospitalarias diseñadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llevan dos semanas operativas y los datos que se extraen no dejan en buen lugar la gestión del Partido Popular. La Consejería de Sanidad no ofrece información sobre qué Puntos de Atención Continuada (PAC), también llamados Urgencias extrahospitalarias, están abiertos, cuáles disponen del personal completo y en cuáles faltan médicos.

Ante la falta de información, que como demuestra una llamada al 061, ni la propia administración sabe qué centros están operativos, el sindicato AMYTS ha hecho rastreos diarios para verificar que la precariedad y la escasez de personal provocan que a diario fracturas en el funcionamento e irregularidades estructurales. La gestión ha provocado que los médicos de familia, pediatras y médicos de las urgencias extrahospitalarias estén llamados próximamente a una huelga indefinida.

Una persona espera a las puertas del Centro de Salud Federica Montseny del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), en Madrid. — Eduardo Parra / EUROPA PRESS

Por ejemplo, el PAC de Carabanchel nunca ha tenido a su disposición un facultativo y el Federica Montseny, en Vallecas, solo ha funcionado con personal completo en dos ocasiones. En Orcasitas tampoco se ha registrado la actividad de ningún médico durante estos días y en La Fortuna, en Leganés, solo se ha funcionado con médico, enfermero y celador en tres ocasiones. Hay zonas como Manzanares El Real o Collado Villalba, pueblos del norte de Madrid, donde ha sido más fácil encontrar el equipo completo.

La reestructuración a cargo de Isabel Díaz Ayuso ha convertido los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y los 41 Servicios de Atención Rurales (SAR) en Puntos de Atención Continuada (PAC). Un total de 78 Urgencias en centros de salud (también conocidas como urgencias extrahospitalarias) que empezaron a funcionar el 27 de octubre después de negociaciones con los sindicatos y amenazas de huelga. Sin reforzar plantillas, los trabajadores que cubrían los SAR ahora están a cargo del doble de sitios. Los datos facilitados por AMYTS revelan una preocupante falta de personal en la Atención Primaria de la sanidad pública madrileña, que no da ni para cubrir con al menos un médico cada uno de los 78 PAC habilitados.

Durante los 10 días analizados, los datos muestran que no hubo ningún día en el que los PAC funcionaran al 100% (es decir, con al menos un médico, un enfermero y un celador). En el mejor de los casos, situación que se dio el 3 de noviembre, de los 78 centros, solo tenían el personal completo el 51%. Y hubo tres jornadas donde menos del 30% estaban habilitados como corresponde.

Varios carteles de la convocatoria de la manifestación del 13 de noviembre en Madrid por la sanidad pública pegados a la entrada del Centro de Salud Federica Montseny del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). — Eduardo Parra / EUROPA PRESS

Y la escasez de personal ha sido tan grave que ha habido centros que ni siquiera han podido abrir. De forma sistemática, en torno al 10% de los PAC no abrieron sus puertas cada jornada de trabajo porque no había personal disponible.

Una de las situaciones más sangrantes durante estos días en las Urgencias extrahospitalarias es que muchas, la mayoría en ocasiones, abrían pero sin médicos disponibles. Una enfermera o un celador a cargo de los centros, situaciones que generaban una enorme inseguridad en los trabajadores por miedo a recibir pacientes y no tener capacidad ni conocimientos para tratarlos.

Hasta en dos ocasiones, los PAC abiertos pero sin médicos superaban el 60% y la mayoría de jornadas el guarismo ha rondado entre el 30% y el 40%. La gestión de Isabel Díaz Ayuso no ha sido capaz de lograr que todos los centros tengan a su disposición un médico.

Hay un dato que, al combinarlo, devuelve resultados preocupantes: al sumar el total de Urgencias que no han contado con médicos a los que han estado cerrados, se observa como el dato asciende con facilidad hasta el 40% de los PAC de la Comunidad de Madrid.

Los sábados y festivos, hasta el 75% de los centros estaban cerrados o sin médicos

Entre las medidas diseñadas, el Gobierno de Ayuso contempla que los sábados y festivos no sean cubiertos por el personal habitual y que se oferten los turnos entre voluntarios que se presenten dentro de la Atención Primaria. Pues bien, las jornadas que han dependido de voluntarios, el porcentaje se desploma con creces. Los días 29 de octubre, 1 de noviembre y 5 de noviembre, hasta el 75% de los centros estaban cerrados o sin médicos. Un fracaso total.