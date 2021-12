Un año desde que Araceli recibió la primera dosis contra la covid-19: así han salvado las vacunas millones de vidas

Araceli, de 96 años y residente en un centro de mayores, se convirtió el 26 de diciembre de 2020 en la primera persona de España en recibir una vacuna contra la covid-19. Su esperanza, que era la de todos, es que el sufrimiento que generó la pandemia en toda la sociedad, pero sobre todo en los más mayores, llegara a su fin.

"A ver si todos nos portamos bien y conseguimos que el virus se nos vaya", dijo entonces la nonagenaria.

Su deseo, sin embargo, no ha acabado de cumplirse. La parte más buena es que ya hay casi 38 millones de españoles con doble dosis de la vacuna, en torno al 80% de la población, que los niños han iniciado el camino a la inmunización y que buena parte de los mayores de 60 años ya tiene puesta la dosis de refuerzo.

Además, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, las vacunas evitan el 90% de las muertes y de las hospitalizaciones, lo que ha supuesto un cambio total en la emergencia sanitaria.

Pero la covid-19 no se ha ido, y ni siquiera se sabe si se irá porque, pese a la baja letalidad, España está inmersa otra vez en una ola en plena Navidad, con las comunidades autónomas notificando récord de contagios.

"Las vacunas funcionan pero llegan hasta donde llegan. Hay que poner el acento en el discurso preventivo que se ha ido perdiendo: mascarilla, distancia física, higiene y ventilación. Y también que las autoridades sanitarias tomen las medidas oportunas en los espacios cerrados donde confluimos muchas personas y nos quitamos la mascarilla", ha reclamado a Efe el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García Rojas.



El gran objetivo de este año: convencer a los no vacunados

"No me he vacunado porque confío más en mi sistema inmune que en las autoridades que quieren que me vacune no sé con qué intención. No creo que el coronavirus me vaya a matar. Prefiero inmunizarme por la vía natural", aseguró Daniel, un hombre de 50 años que trabaja en la industria del cine, a Público en un reportaje sobre los antivacunas y los errores que han dado alas a su negacionismo.

Cuatro millones de personas en España siguen sin vacunarse mientras la pandemia sigue causando estragos y conseguir convencerlos es el gran reto de las Administraciones para 2022.