Pantera, ese es el nombre que resuena de la nueva tienda de ropa y complementos creada desde el Sindicato de Manteros de Madrid. Un proyecto antirracista y con el propósito social de defender los derechos de trabajadores que venden sus productos en la calle y las bases de uno de los lemas de la asociación: "Sobrevivir no es un delito".

La crisis sanitaria de la covid-19 ha dejado al colectivo de manteros en una situación extremadamente vulnerable. En este escenario nace este proyecto social que busca dar voz y trabajo a aquellos vendedores más afectados por la pandemia. "Siempre hemos estado visibilizando las luchas contra las fronteras, contra el capitalismo y contra la Ley de Extranjería que segrega y discrimina a las personas migrantes que no pueden meterse en el mercado laboral", apunta Malick Gueye, portavoz del sindicato. Este proyecto comunitario está abierto a todos los manteros que participan en el sindicato, que a través de rotaciones tendrán la oportunidad de trabajar en Pantera.

Logo de la tienda "Pantera, sindicato de manteros". — Sindicato de Manteros

Gueye: "Ha sido complicado porque cuando tú estás fuera de las Instituciones no tienes ningún tipo de ayuda"

La tienda es posible gracias a la caja de resistencia, donde se lanzan campañas que se financian a través de donaciones y al apoyo de colectivos antirracistas. "Ha sido complicado porque, cuando estás fuera de las instituciones, no tienes ningún tipo de ayuda", asegura Gueye. Dentro de unos días lanzarán otro crowfunding para seguir sufragando este proyecto a largo plazo, puesto que quieren brindar la oportunidad de trabajar a todos los compañeros. "Es un proyecto de empleo para que dejen de vender en la calle. Ellos quieren una oportunidad para no ser manteros", explica Gueye.

Pantera no es solo una tienda más, es un proyecto social para luchar contra una injusta Ley de Extranjería. "No nos deja cotizar y si no vendemos no cobramos. Por eso apelamos a la responsabilidad y el apoyo mutuo. Os pedimos que apoyéis económicamente una caja de resistencia para poder cubrir las necesidades básicas de la gente del colectivo", apuntan en su página web.



Desde la organización llevaban tiempo intentando encontrar una fórmula para establecer una nueva fuente de ingresos para quienes se dedican a la venta de productos en las calles. El stock disponible irá creciendo según lo vaya haciendo la marca, aunque ya hay disponible una muestra de productos en las redes sociales de la organización.

La tienda está ubicada en el número 54 de la madrileña calle de Mesón de Paredes y se inaugura este viernes, a partir de 18.00 horas. También se lanzará una página web donde se podrán comprar online las prendas y accesorios antirracistas.

"Son productos que señalan el racismo institucional y social. Todo son mensajes reivindicativos", declara Gueyé. Por ahora, disponen de camisetas y bolsas personalizadas, pero la idea es ampliar la variedad de productos y, con ellos, los ingresos generados por el proyecto, de manera que los manteros puedan lograr su sueño de ocupar puestos en las profesiones que tenían en origen, antes de migrar a España.