Asesinan a tiros al rapero PnB Rock en Los Ángeles

El rapero estadounidense PnB Rock fue asesinado este lunes en un restaurante de Los Ángeles, donde se encontraba con su novia cuando un hombre sin identificar le disparó varias veces de forma letal. Según la Policía de la capital californiana (LAPD por sus siglas en inglés), el asesino se acercó al cantante y le exigió que le diera sus joyas. Ante la negativa, decidió matarlo.

"Estamos comprobando el audio de la grabación de las cámaras de seguridad para determinar exactamente cuáles fueron las palabras que intercambiaron antes del suceso e identificar al tirador", explicó el agente Kelly Muniz. El asesino salió por la puerta lateral del restaurante hacia un aparcamiento cercano y huyó en coche.

La Policía también investiga las cámaras de otros locales próximos al restaurante, según informó Los Angeles Times. Los hechos sucedieron sobre las 13.15 horas. Los servicios de emergencia trasladaron a PnB Rock al hospital, donde murió 45 minutos más tarde. Su pareja había publicado antes del tiroteo una foto con el rapero y el lugar donde estaban por redes sociales.

Rakim Allen, nombre real del cantante, nació en Filadelfia en el año 1991. Logró una posición relevante en la escena musical en 2015 con la canción Fleek, su primer éxito de hip-hop. También colaboró con figuras destacadas como Ed Sheeran en Cross Me (2019). PnB Rock publicó su último tema, Luv Me again, el pasado 10 de septiembre.

Este suceso no ha sido el único asesinato del mes a un rapero en Los Ángeles. El 1 de septiembre el emergente cantante Wakko The Kidd y su productor recibieron varios tiros en un domicilio al norte del barrio de Hollywood (Los Ángeles) tras una sesión de grabación.