Una avería provoca retrasos en trenes de alta velocidad con origen o destino a la estación de Puerta de Atocha

La circulación de trenes de alta velocidad con origen o destino en la estación madrileña de Puerta de Atocha se ha visto interrumpida este viernes hacia las 13.00 horas, causando retrasos de casi una hora, según han asegurado fuentes de Renfe.

Durante las dos horas que ha durado la paralización del tránsito ferroviario se han visto afectados por las demoras los trenes con origen en Madrid destino a Sevilla de las 13.00 horas, el AVANT a Puertollano de las 13.15, el AVE a Marsella de las 13.25 y el AVANT a Toledo de las 13.45 horas.

Por su parte, los que se dirigían a la estación Puerta de Atocha y han sufrido varias demoras han sido el AVANT procedente de Toledo de las 13.00 horas, el AVE desde Sevilla de las 10.39, el AVLO de Barcelona de las 10.00, el AVANT de Puertollano de las 12.25, el AVLO desde Málaga de las 10.48, y el AVANT de Toledo de las 13.34.

Una vez subsanada la incidencia, los convoyes afectados han recuperado paulatinamente sus frecuencias de paso, según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Si bien todavía no ha trascendido el motivo que ha ocasionado la avería más allá de que ha afectado a la señalización, fuentes de Renfe han informado de que esta incidencia no guarda relación con la sufrida esta mañana en Barcelona. En la capital catalana, los daños en la vía de alta velocidad entre las cocheras en la localidad catalana de Can Tunis y la estación de Sants de Barcelona han producido este viernes numerosas cancelaciones y retrasos en varios trenes de larga distancia.

Ambas paralizaciones de la actividad ferroviaria habitual se producen la misma jornada en la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destituido al presidente de Adif, Ángel Contreras, debido a las numerosas incidencias acontecidas durante este verano.