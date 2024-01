El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes permite una carroza taurina en su cabalgata de Reyes 

Niños y niñas de diferentes ciudades y municipios españoles esperan cada 5 de enero para ver a los Reyes Magos desfilar con sus carrozas, que, en ocasiones, siguen unas temáticas concretas. Este año, en San Sebastián de los Reyes (Madrid) ha tocado el centenario de Disney, pero las vecinas de la localidad se han encontrado con algo muy distinto: una carroza taurina.

Diversas organizaciones de San Sebastián de los Reyes (Sanse) preparan carrozas que deben ajustarse a la temática del año y las exponen en el recinto ferial del Parque de la Marina. Fue allí donde varios miembros de un grupo animalista local, la Peña Ferdinand, vieron que una de las carrozas estaba decorada con cabezas de toro y nada que se asemejase al mundo infantil de Micky Mouse.

"No nos parece aceptable que se exponga a los menores a este tipo de mensajes que promueven el maltrato animal", ha asegurado a Público Carmen Cabrero, vocal de la asociación.

Cabrero explica que en Sanse están "acostumbrados" a una tradición taurina que se deja ver cada año en las celebraciones de la localidad: "En todas las fiestas del pueblo, el Ayuntamiento (dirigido por el Partido Popular) permite corridas o encierros. Parece que cada vez va a más y esto deja sin opciones a las vecinas que no apoyan la tauromaquia".

Quejas contra el Ayuntamiento

La carroza de la peña taurina Estafeta será la única que este viernes no tenga una temática de Disney ni infantil. Según informan desde Ferdinand, la peña se defiende diciendo que están "celebrando su 40º aniversario", pero su imposición de la tauromaquia resulta desagradable para parte de las vecinas de Sanse.

"Mucha gente se opone a que se dé rienda suelta a este tipo de mensajes y a que se celebren encierros y corridas, pero no se ofrecen más alternativas y estamos cansadas", ha apuntado Cabrero, quien apuesta por crear una contraprogramación de cara a las próximas fiestas del municipio, para que no queden opacadas por el maltrato animal.

La respuesta oficial

Cuando la carroza fue expuesta este miércoles junto a las demás y empezó a recibir críticas, el Ayuntamiento de Sanse no hizo ademán de retirarla. "Hemos pedido que la peña Estafeta no desfile, que no saque su carroza, pero la realidad es que no hemos recibido ninguna respuesta directa por parte del Ayuntamiento", se ha lamentado la vocal del grupo animalista. Además, este periódico ha intentado sin éxito comunicarse con Carlos Bolarín, el concejal de festejos de la localidad.

A pesar de las quejas públicas y la indignación a causa de unos mensajes que se repiten en Sanse, las imágenes de los toros pasearán por las calles del municipio este viernes, rodeadas de personajes Disney y anunciando la llegada de los Reyes Magos.