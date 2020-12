La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha empezado su discurso del acto de apertura del hospital de Emergencias Isabel Zendal saludando al presidente del PP, Pablo Casado, como "jefe de la oposición". La presencia del líder del partido conservador ha llamado la atención entre todos los cargos institucionales que han estado este martes durante la inauguración de un hospital que aún no está preparado para recibir enfermos. La 'medida estrella' de Ayuso genera aún muchas incógnitas: sólo hay 116 trabajadores voluntarios para trabajar en este centro, los sanitarios y sindicatos están en contra del proyecto y se desconoce aún el coste final del hospital.

Los primeros pacientes se esperan que lleguen la semana que viene, según ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero. Pese a las preguntas de los periodistas, no se ha especificado el número de trabajadores que hay por categoría aunque sí que suman un total de 116. En un principio, la Comunidad de Madrid dijo que necesitaban 669 sanitarios para poner en marcha el pabellón 2 que se ha abierto este martes. Sin embargo, Escudero ha dicho ahora que "según se vaya viendo la necesidad" se irá trasladando forzosamente a los trabajadores contratados por la pandemia en otros hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).



Ayuso ha defendido el hospital: "Es referente y sin precedentes en Europa". La presidenta ha dado un discurso alabando su 'medida estrella' de la pandemia, pero no ha admitido preguntas de los medios de comunicación. Aunque sí que ha aprovechado el acto para reprochar a la oposición y al Gobierno varias de sus posiciones durante la pandemia: "Lamento las críticas. Nos criticaron por Ifema y fue un éxito. Este hospital no puede ser malo para nadie salvo que el sectarismo político lo vea así", ha insistido.

Pero lo cierto es que en contra de este hospital de Emergencias no se ha posicionado solo la oposición, también los sanitarios. Durante la inauguración se han concretado sanitarios que han pedido la "dimisión" de Ayuso y que han mostrado su rechazo tanto al hospital como a los traslados forzosos para completar la plantilla. "No es más que un acto de propaganda", comenta un enfermero. "No queremos venir aquí. Tenemos UCIs vacías en otros hospitales", explica otra sanitaria. La presidenta Ayuso, sin embargo, no ha accedido al recinto por la entrada principal, como el resto de asistentes, para evitar pasar por la manifestación de los sanitarios.

El futuro de este hospital tampoco está muy claro. Ayuso ha asegurado que estará preparado para cualquier emergencia. "Todos los pabellones son absolutamente desmontables para adaptarse a cualquier necesidad", ha asegurado también el coordinador y médico Javier Marco.

