Banco Santander amplía a 15 millones de personas su objetivo de inclusión financiera para 2025

La inclusión financiera se ha convertido en una de las principales herramientas de la sociedad actual para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, a reducir la pobreza y promover la prosperidad. El Banco Mundial asegura que "el acceso a servicios financieros facilita la vida diaria y ayuda a las familias y las empresas a planificar desde objetivos a largo plazo hasta emergencias inesperadas". Sin embargo, según este organismo, todavía hay unos 1.400 millones de adultos a nivel global que no están bancarizados, principalmente mujeres, personas sin recursos económicos, con menor nivel de educación y habitantes de zonas rurales. Aún hay un amplio camino por recorrer.



Banco Santander anunció en 2019, dentro de su agenda de banca responsable, el objetivo de empoderar financieramente a 10 millones de personas hasta 2025. Pero la entidad ha logrado superar esta cifra en cuatro años: ha ayudado a 11,8 millones de particulares y pymes desde entonces. Ahora, el grupo ha actualizado su compromiso y lo ha ampliado hasta 15 millones. Las iniciativas para conseguirlo se desarrollan en torno a tres pilares: acceso, financiación y educación financiera en los distintos países en los que opera, con una hoja de ruta clara para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas.



Cabe resaltar que sólo en 2022, Santander facilitó el empoderamiento de 5,5 millones de personas. De ellos, un millón a través de iniciativas de acceso a los servicios financieros básicos (un 14% más que el año anterior); más de 1,8 millones a través de financiación a medida para particulares y pymes con dificultades para obtener crédito o en una situación financiera vulnerable (con un aumento del 39%); y otros 2,7 millones mediante programas de educación dirigidos a mejorar sus conocimientos financieros (crecieron un 52%).



Gran parte de los esfuerzos del grupo se centra en Latinoamérica, donde el objetivo principal es garantizar a las personas el acceso al sistema financiero; mientras que en el caso de los mercados maduros, el objetivo es que nadie se vea obligado a abandonarlo. En España, por ejemplo, Santander ha ayudado a casi 120.000 personas a acceder y usar servicios financieros básicos a través de plataformas de pago y servicios de caja en comunidades con baja densidad de población y ha facilitado educación financiera a más de 82.500 personas.



Impulsar el progreso de las comunidades

Uno de los ejes de la estrategia de Banco Santander son las medidas de acceso, con las que pretende garantizar que las comunidades desfavorecidas puedan obtener efectivo en cualquier lugar, a través de sucursales remotas y acuerdos con entidades públicas y privadas que amplían el radio de acción de la entidad. También incluye soluciones financieras para que los colectivos vulnerables (como los clientes senior) accedan a los productos básicos y aprendan a utilizar la banca digital. Una de las principales herramientas de la entidad es Superdigital, una plataforma 100% digital desarrollada con tecnología propia de Santander para la inclusión financiera en Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. A través de ella se puede acceder a productos y servicios, realizar ingresos y retiradas de efectivo, hacer pagos y pedir un crédito.



Dentro de las medidas de financiación, destacan los programas de microfinanzas que Santander desarrolla en gran parte de Latinoamérica para fomentar la movilidad social ayudando a emprendedores de bajos ingresos y escasa bancarización a crear y hacer crecer sus negocios. En 2022, Santander apoyo a 1,6 millones de micro emprendedores, de los que más del 70% fueron mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar. ‘Santander Microfinanzas’ se desarrolla actualmente en México (con el programa Tuiio), El Salvador (Enlace), Perú (Surgir) y Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile (Prospera). Además, el banco dispone de programas de alivio de deuda que incluyen aplazamientos de pago y prórrogas en las líneas de crédito para clientes con dificultades financieras y ofrece productos y servicios que permiten a los hogares con bajos ingresos acceder a la vivienda y satisfacer otras necesidades básicas.



En cuanto al tercer eje, las iniciativas de educación financiera, la entidad lleva más de una década extendiendo numerosos programas de formación en todos los países en los que opera para mejorar el conocimiento en conceptos de economía cotidiana que permitan tomar decisiones informadas en el día a día. Estas actividades presenciales y online se realizan durante todo el año y se centran en los temas más demandados por los usuarios: entre ellos, consumo responsable, banca digital, ciberseguridad y prevención del fraude, conocimiento de productos y servicios bancarios básicos, finanzas sostenibles o gestión de las finanzas personales. En España, ‘Finanzas para Mortales’ (FxM), la iniciativa que desarrolla el banco desde hace 10 años de la mano del Santander Financial Institute (SANFI), es la principal bandera en esta materia.



Esta labor permanente para apoyar la inclusión financiera ha recibido diferentes reconocimientos. En 2022, el Santander fue nombrado Banco del Año en Inclusión Financiera por la prestigiosa revista The Banker, que destaca las iniciativas de la entidad en banca responsable y sostenible para crecer atendiendo en todo el mundo "a personas y empresas sin acceso a servicios financieros con su iniciativa 'Finanzas para Todos', un conjunto de servicios integral que combina la digitalización con la educación financiera". La entidad también fue reconocida como Mejor Banco del Mundo en Inclusión Financiera, por segundo año consecutivo, en los premios Awards for Excellence 2022 de Euromoney. Además, Santander se sitúa entre los bancos más sostenibles del mundo, según el índice Dow Jones Sustainability 2022.