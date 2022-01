El barrio pobre vs Florentino Pérez: ¿qué hay detrás de la nueva reforma de los alrededores del Bernabéu?

La calle Bravo Murillo es el eje que recorre y divide el distrito madrileño de Tetuán en dos mitades: la zona este, la rica —donde están los grandes rascacielos de Azca, las cadenas de comida rápida y los restaurantes caros, el distrito financiero de la capital o el estadio del Santiago Bernabéu—; y la oeste, la pobre —donde abundan las calles estrechas y descuidadas, las humildes casas bajas y los pequeños comercios locales que intentan sobrevivir a la gentrificación —.

La división es perceptible caminando por el barrio y por el propio urbanismo de las zonas, aunque los datos de renta son aun más claros. La Ventilla, con 13.650 euros de renta mediana, es uno de los barrios más pobres de la capital. En un pequeño paseo se llega a Castillejos, con una renta mediana que triplica la del primero, 36.650 euros.



El reequilibrio territorial no ha llegado al distrito para intentar cambiar la desigualdad que se ha generado. Ni siquiera para paliar los efectos negativos de décadas de olvido de las políticas municipales sobre las zonas pobres. El número de árboles por habitante es de 2,63 en Valdeacederas y de 1,52 Berruguete (ambos al oeste de Bravo Murillo) y, en cambio, en el barrio de Cuatro Caminos es de 6,97.

En la zona este, que es la que más árboles por habitantes tiene, se encuentra la avenida General Perón, donde se va a hacer una reforma para que tenga más —aunque sobre todo mejores— árboles, zonas verdes y parques de perros e infantiles. La zona oeste, sin embargo, seguirá un año más sin estos espacios.

Mapa del Ayuntamiento de Madrid con las zonas verdes en el distrito de Tetuán. — Ayuntamiento de Madrid

Los mimos de Almeida a los alrededores del Bernabéu

El Gobierno José Luis Martínez Almeida ha decidido dedicar la mayor parte de los Presupuestos de Tetuán a una reforma de la avenida General Perón, en la zona del estadio de fútbol del Real Madrid. Las obras de remodelación de la urbanización, que comenzarán en el primer trimestre de 2022, van a costar hasta 5.802.000 euros, según los Presupuestos municipales, aunque si se tienen en cuenta otras reformas en 11 calles aldeanas y en cincos espacios verdes, el coste llega a los 8,6 millones, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

Los grandes trabajados de la reforma suponen una "reordenación" de los carriles para los automóviles (previsiblemente pasando de tres a dos) para repartir el espacio entre las aceras y crear un carril bici (que se ampliará por toda la zona), eliminar árboles envejecidos y plantaciones de otros y mejorar las áreas verdes, comunica el Gobierno municipal, que defiende el proyecto alegando que "supondrá una importante mejora de la movilidad para los peatones".

Proyecto de reforma integral de la avenida General Perón. — Ayuntamiento de Madrid

La reforma, en principio, parece positiva y en línea con el objetivo de hacer ciudades más verdes. Sin embargo, como argumentó Más Madrid en el Pleno de presupuestos de Tetuán, no es una avenida que requiera una reforma de manera prioritaria.

"No es un proyecto a tirar por tierra, el problema es que hay zonas más prioritarias que necesitan una reforma integral porque en la avenida todo es cambiar, mejorar o sustituir y es llamativo que se haga esto cuando hay otras zonas sin espacios verdes y espacio público en el que se pueda estar", argumenta a Público Mar Barberán, concejala del distrito.

Más Madrid: "Tetuán necesita mejorar sus calles y grandes avenidas, pero no con intereses encubiertos"

"Es una zona donde está la clase social más alta y no es que no se tenga que mirar ahí, es que nunca ponen el foco sobre el lado del nivel adquisitivo más bajo. Parece que van a embellecer la zona tras toda la reforma del Santiago Bernabéu y el resto de proyectos", añade la concejala.

Con esto, desde Más Madrid se refieren a un "nuevo pelotazo urbanístico" en el entorno del estadio, donde se espera la construcción de una nueva torre, la reforma del Palacio de Congresos para que sea la sede de la Organización Mundial del Turismo y un nuevo aparcamiento subterráneo bajo fórmula la público-privada para el estadio de Florentino Pérez.

"No podemos sino oponernos a su operación porque es injusta. Claro que Tetuán necesita mejorar sus calles y grandes avenidas, pero no con intereses encubiertos", argumenta la formación.

"SOS Bravo Murillo"

La formación ha decidido presentar una enmienda para suprimir ese proyecto y destinar toda esa inversión a la remodelación de Bravo Murillo, una calle que recorre todos y cada uno de los seis barrios de Tetuán.

El Ayuntamiento rechazó reformar Bravo Murillo por los "60.000 coches que pasan por la calle

Así, en el proyecto Bravo Murillo amable, proponen eliminar los dos carriles de circulación de coches en sentido sur, dejando uno solo en dirección norte y otros dos carriles bus (uno en cada dirección), un ensanchamiento de las aceras, el reordenamiento las calles Ávila, Juan de Olías, San Germán y Lope de Haro y un carril bici en cada dirección.

De hecho, Más Madrid ya presentó esta propuesta el pasado septiembre en el Pleno de Cibeles y no salió adelante en el pasado por el rechazo del PP, Ciudadanos y Vox. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, dijo que no se ofrecía "una solución técnica para los más de 60.000 vehículos diarios que atraviesan Bravo Murillo, a los que no se da ninguna alternativa".

Imágenes del proyecto Bravo Murillo amable de Más Madrid. — Más Madrid

Sin embargo, en el barrio se ve como prioritaria esta reforma. Mariana, que vive en Bravo Murillo, lamenta las aglomeraciones en la calle cada día. "Las aceras son tan estrechas que todos los días hay problemas para pasear. Sobre todo en zonas como en el Mercado Maravillas", se queja a Público.

Hay hasta iniciativa vecinal que lucha por la reforma, SOS Bravo Murillo. Alberto, uno de sus integrantes, denuncia a este medio que la calle está en una situación "totalmente anacrónica''. "Hay tramos y puntos que llegan a tener 1,90 de anchura, mientras que hay seis carriles de tráfico para coches que no paran en Tetuán. La calle es una carretera urbana, por lo que ni siquiera favorece al comercio", arguye.

SOS Bravo Murillo: "La calle es una carretera urbana. Hay tramos de 1,90 de anchura pero con seis carriles de tráfico"

Desde la plataforma han pedido la reforma de la calle a las instituciones, pero denuncian que hasta la Junta de Distrito trata el problema de forma "anecdótica" pese a que es un "tema hasta de salud". Tetuán, el distrito con más calles sin árboles de todo Madrid, tiene dos de las estaciones que detectan contaminación que dan datos que se salen de lo recomendado. Una a cada lado de Bravo Murillo, en Cuatro Caminos y en Plaza de Castilla. Y cómo afecta la contaminación a la salud ya está demostrado: aumenta la mortalidad, las enfermedades respiratorias y los problemas psicosociales.

Por esto, a Alberto le parece "indignante" que se reforme antes General Perón que Bravo Murillo. "Los presupuestos son limitados y por esto hay que priorizar las situaciones críticas, por lo que veríamos bien que ese dinero fuera a zonas que no tienen ni lo básico y, cuando se cubra eso, que ya se destine dinero a zonas que ya tienen un ajardinamiento magnífico", alega.

Los vecinos de Bravo Murillo seguimos esperando que alguien se acuerde de que existimos. https://t.co/qShXLgsE77 — SOS Bravo Murillo (@SOSBravoMurillo) December 31, 2021

Antonio Granero, de la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos Tetuán, sostuvo lo mismo en un reciente debate organizado por las Juventudes Socialistas del distrito. "Hay que ser rupturistas con esta calle. Es un eje, pero también es un espacio público que habría que dar al peatón. Habría que reducir a un carril a cada sentido y dos para autobuses o dos en la misma dirección. Son opciones a estudiar", argumentó.

Aunque las propuestas sean distintas, la reforma es una prioridad para el distrito

En este mismo debate, con el nombre Medioambiente, sostenibilidad y urbanismos alternativos en el distrito de Tetuán, el geógrafo y urbanista Antonio Giraldo sostuvo que se debería quitar un carril en cada sentido e incluso, "hacer girar la traza de la parte peatonalizada de la calle a lo largo de su recorrido, dejando grandes salones estanciales a un lado o al otro en determinados puntos como mercado Maravillas o el centro de salud".

Hay otras reformas importantes para el distrito, como la de la Plaza de la Remonta, que se encuentra en la zona oeste y se ha aprobado también en los presupuestos de Tetuán, aunque era una remodelación pendiente de la pasada legislatura, cuando gobernaba en la capital Manuela Carmena.

Pero así, de una forma u otra, con propuestas diferentes, la evidencia es que en el distrito es una prioridad que Bravo Murillo deje de ser para los 60.000 coches que la atraviesan y sea para los vecinos.