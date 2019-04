Son una de más de un millón de personas que no figura en las cifras del paro, porque "son estudiantes". De las que no tienen derechos laborales, porque no trabajan, "están aprendiendo". Son las que hacen las fotocopias, las traducciones o, como una amiga, buscan en la papelera un documento que se ha tirado por error. También, son las que hacen tu trabajo pero de gratis, "para ganar experiencia". Pero, en estas elecciones, también votan.

A falta de datos oficiales, Comisiones Obreras estimó en 2018 que en nuestro país había 1,4 millones de personas realizando prácticas universitarias no laborales. De estas, sólo 70.000 cotizaban a la Seguridad Social. Según un informe de la Comisión Europea, el 58% de los becarios de España no reciben ninguna remuneración. Repasamos las propuestas electorales de los partidos sobre este tema.

El PSOE "fomentará" que haya remuneración para los becarios

En su programa electoral, el Partido Socialista se compromete a aprobar un Estatuto del Becario, en el que se "fomentará" la retribución de las prácticas. Al mismo tiempo, señalan que tratarán de evitar que los alumnos encadenen prácticas universitarias sin tener acceso a un empleo y establecerán un porcentaje máximo de becarios en las empresas. Público no ha recibido una respuesta del Partido Socialista respecto a si prohibiría las prácticas universitarias no remuneradas si continuase en el Gobierno.

El partido en el Gobierno incluyó en el decreto de actualización de las pensiones la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a todos los becarios, remunerados o no. Sin embargo, tras una reunión con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), el Ejecutivo decidió posponer su entrada en vigor hasta el curso que viene. Tampoco impulsó por la vía del decreto ley otras medidas para luchar contra la precariedad de los estudiantes en prácticas (como la remuneración o la limitación del número de becarios por empresa), al entender que su situación no cumple con los criterios de urgencia y extraordinaria necesidad.

El PP promete eliminar "las trabas existentes sobre las prácticas"

El Partido Popular también menciona en su programa la aprobación de un Estatuto de Prácticas no laborales, aunque no aporta información acerca de su contenido. Lo mismo ocurre con el Programa Integral de Políticas de Empleo para jóvenes sin cualificación que propone la formación de Casado. Por otra parte, el PP aboga por una mayor relación entre universidades y empresas, eliminando "las trabas existentes sobre las prácticas". El partido no ha aclarado a Público cuáles son estas trabas que se proponen eliminar ni el contenido del Estatuto de Prácticas que proponen, aludiendo a "motivos de agenda".

Los populares ya se han posicionado en contra de la regulación de salario y horarios para los becarios en el Congreso, durante la tramitación de la Proposición de Ley de Unidas Podemos al respecto. El partido presentó una enmienda a la totalidad del texto, argumentando que obligar a las empresas a pagar a sus becarios "pone en cuestión la labor de las universidades" en la gestión de las prácticas.

Podemos: Salario Mínimo Interprofesional y límite de becarios por número de trabajadores

"Remuneradas, con un salario proporcionalmente relacionando con el Salario Mínimo profesional y limitadas a 5 horas diarias en periodos lectivos", así explica Javier Sánchez, portavoz de Podemos en la Comisión de Educación las claves del programa electoral de la formación morada en relación con los becarios. "No se puede convertir en una especie de semiesclavitud", afirma el diputado de Podemos. "Esto también afecta a los trabajadores de las empresas, porque cuando vienen becarios que hacen su trabajo sin remuneración, estas aprovechan la precariedad que hay entre la juventud para quitarse trabajadores de encima y sustituirlos por becarios", señala.

El partido de Iglesias presentó el año pasado una Proposición de Ley que recogía estas y otras medidas para evitar los abusos laborales a becarios. Su tramitación fue bloqueada por PP y Ciudadanos y finalmente truncada por la convocatoria de elecciones. Entre sus propuestas, destacaba la limitación del número de becarios según la cantidad de trabajadores de cada empresa: Si la empresa tiene entre 1 y 10 trabajadores, podrían disponer de 1 becario; si trabajan entre 11 y 30 personas, podría haber 2 estudiantes; las empresas que tengan en plantilla entre 31 y 59 empleados, podrían tener a un máximo de 3 personas en prácticas; mientras que si hay más de 60 trabajadores, el número de becarios no podría superar al 5% de la plantilla. Sánchez ha confirmado a Público que la formación morada sigue convencida de sacar adelante todas estas medidas, pese a que algunas no figuren expresamenteen su programa electoral.

Ciudadanos olvida a las personas en prácticas en su programa

La lista de medidas dirigidas a la situación de los becarios en el programa electoral de Ciudadanos es corta: ninguna. Fuentes del partido han explicado a este medio que la formación apoya fijar una remuneración para las prácticas, "ajustada a los costes en los que se incurre (desplazamiento, manutención…)". Añaden que ven necesario "reforzar las medidas de inspección para evitar que las prácticas se usen de manera fraudulenta" para cubrir puestos de trabajo.

Ciudadanos se opuso a la Proposición de Ley de Podemos en el Congreso, a pesar de reconocer que se trataba de un debate importante. Ambas formaciones estaban negociando para alcanzar un consenso cuando la convocatoria de elecciones puso fin a su tramitación.