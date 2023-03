Bendita Edad, la iniciativa de CaixaBank que da visibilidad a los mayores como parte activa de la sociedad

El envejecimiento progresivo de la población es una realidad en las sociedades desarrolladas. De aquí a 2030, casi una tercera parte de la población será mayor de 60 años, según el informe Proyecciones de Población 2022-2072, del Instituto Nacional de Estadística. Eso sí, el 48% de los españoles mayores de 60 años se consideran personas activas, aunque el 72% admite que le gustaría serlo todavía más.



Son datos que se desprenden del Estudio sobre el Envejecimiento Activo, impulsado por CaixaBank para conocer la opinión de las personas mayores sobre la situación actual del envejecimiento activo en España y contribuir a concienciar a la sociedad sobre su importancia. El estudio evidencia la necesidad de contar con esos referentes sénior, que muestren el valor de la experiencia y el talento de las personas mayores como parte activa y fundamental de la sociedad.



El estudio de CaixaBank revela que el 64% de los encuestados considera que en España se tienen prejuicios hacia las personas mayores, y prácticamente la totalidad de ellos afirma que se debería valorar más el talento y la experiencia sénior. También más del 60% destaca que no existen referentes sénior que inspiren a otras personas mayores a seguir activas, cuando para promover el envejecimiento activo y saludable es necesario hacer visibles referentes sénior y valorar su talento y experiencia.



Estar activo no es cuestión de edad

En lo que respecta a qué ámbitos de la sociedad son los que pueden aportar más a las personas mayores, más de tres de cada cuatro creen que los grandes referentes sociales por la experiencia aportada son aquellos con estudios medios o superiores, seguido de un 70% que afirma que puede aportar más como personas con más sabiduría.



En menor medida, el 66% indica que contribuirían en la sociedad como profesionales a los que consultar, el 62% como personas con una visión más global y el 60% como referentes ante situaciones históricas adversas y como consumidores con opinión propia. Por último, el 47% piensa que pueden aportar como cuidadores de hijos o nietos.



Una de cada tres personas de este colectivo asegura que estar activo no lo condiciona una edad concreta. Es más, el 90% piensa que el hecho de que las personas mayores se mantengan activas repercute en una mejor salud física y mental, y aumenta la longevidad. De las personas que se consideran activas, seis de cada diez encuestados practican deporte y realizan actividades de ocio, mientras que más de la mitad dedican el tiempo activo a estudiar, aprender cosas, leer o realizar distintos hobbies o manualidades. En menor medida, un 46% se considera activo porque se ocupa del cuidado de familiares y un 14% por organizar o participar en proyectos de voluntariado.



Cuatro referentes sénior

Así surge la iniciativa Bendita Edad, que detalla los casos de cuatro referentes sénior: Leopoldo Abadía, escritor desde los 75 años; Anabel Ávila, gamer y streamer; Enrique Ayala, campeón de España de tenis a los 90 años; y María Teresa Saperas, que a los 78 años se convirtió en emprendedora de éxito.

El programa efectivamente nace para dar visibilidad a las personas mayores como parte activa y fundamental de la sociedad y contribuir a reforzar la creación de referentes sénior, a través de estas cuatro historias que han quedado reflejadas en cuatro piezas audiovisuales disponibles en www.CaixaBank.es/BenditaEdad.



Los protagonistas coinciden en la importancia de seguir activos y promover referentes. Leopoldo Abadía destaca que "cuando uno se jubila es fundamental tener un plan para el día siguiente" y es rotundo: "No paro porque no me da la gana".



Por su parte, Enrique Ayala cree que "las personas necesitan saber que es posible seguir haciendo cosas", Anabel Ávila descubrió con el tiempo "que ser mayor era una ventaja" y María Teresa Saperas subraya la importancia de impulsar más modelos sénior: "Cada vez hay más referentes de personas mayores pero todavía nos queda un largo camino".



El compromiso de CaixaBank con los mayores

CaixaBank, con más de 4 millones de clientes mayores de 65 años y una cuota superior al 30% en pensiones domiciliadas, es la entidad de referencia en el segmento sénior en España. La entidad está potenciando la atención personal a las personas mayores a través de una oferta global específica para este colectivo y un claro compromiso con la excelencia en el servicio.



Entre las iniciativas puestas en marcha, destaca el despliegue de gestores sénior, especialmente formados en gerontología para asesorar al colectivo; la atención reforzada en la red de oficinas de CaixaBank, la más extensa de España, con presencia en más de 2.200 municipios y una fuerte implantación en los ámbitos rurales; el acompañamiento personal en el uso de cajeros; el impulso a iniciativas de formación en digitalización, o la creación de un número de teléfono exclusivo para clientes sénior que solo es atendido por personas.



Por el alcance de los compromisos asumidos por la entidad y su avalada trayectoria en la atención especializada al colectivo sénior, CaixaBank se ha convertido en la primera entidad certificada por AENOR como organización comprometida con las personas mayores.