El BNG de Cangas expulsará del gobierno a la teniente de alcaldesa del PSdeG que dio positivo en un control de alcoholemia

El BNG de Cangas (Pontevedra) ha tomado la decisión de expulsar del gobierno municipal, que lidera la nacionalista Araceli Gestido, a la primera teniente de alcaldesa, la socialista Iria Malvido, después de trascender que irá a juicio por un delito contra la seguridad vial tras haber dado positivo en un test de alcoholemia en la madrugada del martes.

En un comunicado, el Bloque ha convocado un encuentro urgente del pacto de gobierno −que comparten BNG, PSOE y Esquerda Unida− para que sean los propios socialistas los que "clarifiquen la situación" de Malvido, toda vez que ella misma ha pedido este jueves la baja voluntaria del partido a la espera de que la Comisión Federal de Ética y Garantías, en Madrid, decida sobre su situación.

El BNG recuerda que el gobierno de Cangas está conformado por tres organizaciones políticas "y no entre personas individuales". Por tanto, después de que la teniente de alcaldesa dejase las filas del PSdeG-PSOE, ha convocado esta reunión para pedir a este partido que comunique "quién va a ser la persona que va a asumir" las delegaciones de Iria Malvido.

"Desde el BNG entendemos que es responsabilidad del PSdeG-PSOE clarificar la actual situación con la actual teniente de alcaldesa, ya que al no formar parte de este último, no debe seguir formando parte del gobierno de coalición del Ayuntamiento de Cangas. De no resolverse esta situación, el Consello Local del BNG, a través de sus competencias en el gobierno municipal, procederá a la retirada de las delegaciones cedidas a la actual Tenencia de Alcaldía en base a un comportamiento impropio de un cargo público", concluye el escrito.

En dicho escrito, los nacionalistas lamentan los "hechos graves contra la seguridad pública y viaria" cometidos por Malvido en la madrugada del martes, al tiempo que reafirman su "compromiso con la seguridad".

Malvido ha pedido su baja temporal del PSOE

Tras lo ocurrido, Malvido ha emitido un comunicado en el que se disculpa "desde la más absoluta humildad" por su "terrible error" y ha anunciado que ha solicitado una baja temporal como militante del PSdeG-PSOE.



"Soy consciente de la magnitud de mi error y renuncio de antemano, dada mi condición de cargo público, a cualquier circunstancia atenuante para justificar mi conducta", ha expresado Malvido, tras reconocer que superó "holgadamente" la tasa de alcoholemia permitida al volante.

En su comunicado, ha pedido "perdón" a los vecinos de Cangas y a toda la ciudadanía, así como, de manera especial, a las víctimas de accidentes de tráfico. Ha explicado que reflexiona sobre quienes han sufrido pérdidas personales o lesiones "a causa del alcohol en la carretera".



Tras enfatizar que el disfrute de las fiestas locales debe ser "compatible con el respeto a las normas", ha subrayado que en el ámbito de la seguridad vial "no caben excusas de ningún tipo". En este sentido, ha renunciado a responder a las críticas de otros responsables públicos de partidos, destacando que "lo importante es que esto no tendría que haber sucedido nunca". También ha lamentado el "dolor" que su conducta pudo haber causado a quienes confían en el proyecto político del PSOE.



"A la espera" de la decisión de Ferraz

En relación con el incidente, ha confirmado que notificó lo sucedido a la Ejecutiva provincial socialista y que está "a la espera" de la decisión del Comité Federal de Ética del partido. "Acataré con la misma disciplina de siempre la decisión que tome Ferraz", ha señalado. También ha subrayado que su "conducta privada" no debería afectar al PSOE, y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando para el partido.