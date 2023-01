Bob Pop denuncia que también sufrió acoso sexual en los Feroz por parte del productor Pérez Santana

El escritor y actor Roberto Enríquez Higueras, conocido como Bob Pop, ha denunciado el acoso sexual que también sufrió en la fiesta posterior a los Premios Feroz por parte del productor Javier Pérez Santana, durante la madrugada del pasado sábado. "Vino como tres veces a intentar comerme la boca". Una actriz ya había hecho pública una denuncia interpuesta a Pérez Santana por una presunta agresión sexual sufrida esa misma noche.

Lo ha hecho durante su sección semanal en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, donde es colaborador. El escritor afirmó que al ver la foto del acusado de agredir sexualmente a esta actriz, reconoció al mismo hombre que le había acosado en la fiesta, mientras que intentaba "esquivarle como podía".

El acusado, de 55 años y miembro del equipo de producción de una de las películas nominadas a los premios Feroz, ha sido puesto en libertad con cargos por el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza.

Pensaba que era "lo normal"

El actor afirma que al principio pensó: "Me ha tocado la cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas". "En mi caso la cosa tenía más coña, porque soy un tío en silla de ruedas al que estás acosando, que no se puede mover", señala en el programa, pero añade que, tras hacerse pública la denuncia de la actriz, cambió su forma de ver lo sucedido.

"Qué mal educados estamos en mi generación", pensando que una situación así "es lo normal". "Me parece un avance enorme que no tengamos que asumir que es lo normal y que con la nueva ley –del solo sí es sí– asumamos que hay cosas que no tenemos por qué aguantar, ni de un borracho ni de nadie", ha dicho.