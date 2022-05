Los bomberos forestales de Andalucía irán a la huelga el primer día de alto riesgo de incendios

La asamblea de trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) de la Junta de Andalucía, cuya mayor competencia es el plan Infoca para la lucha contra los incendios forestales, ha decidido ir a la huelga el próximo 1 de junio ante la falta de respuestas de la Administración autonómica a sus demandas de mejoras laborales y medidas contra la precariedad del servicio. Ese día es cuando comienza precisamente el periodo de alto riesgo de incendios en Andalucía, que este año puede verse agravado por la larga sequía que sufre la comunidad.

En esa asamblea de trabajadores de una agencia pública que cuenta con unos 5.000 empleados, más de 3.000 de ellos asignados al Plan Infoca, se ha acordado apoyar "cuantas movilizaciones" planteen las organizaciones sindicales y profesionales del sector para que se atiendan sus "demandas históricas": la estabilidad de la plantilla mediante contrataciones que cubran las necesidades del servicio durante todo el año y no sólo durante la época de mayor riesgo de incendios, el reconocimiento de la antigüedad, la autorización de jubilaciones parciales a los trabajadores de más edad y acabar con el bloqueo que mantiene la dirección para negociar, entre otros asuntos, un nuevo convenio colectivo.

La movilización más importante va a ser la convocatoria de una huelga en todos los centros de trabajo de Amaya en Andalucía, además de una concentración en la puerta del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta que dirigen PP y Ciudadanos, para "exigir el reconocimiento de los derechos hurtados a los trabajadores" por la Administración autonómica, según señalan en un comunicado las organizaciones convocantes, entre ellas CGT, sindicato mayoritario en el comité de empresa, el Sindicato Independiente de Bomberos Forestales y SAT.

La concentración en San Telmo será también el comienzo de una acampada con carácter indefinido en los cercanos Jardines de Cristina, lo que podría mantener este conflicto laboral a las puertas de la presidencia de la Junta durante días, mientras se desarrolla la campaña para las elecciones autonómicas del 19 de junio. Los convocantes no descartan, además, llevar a cabo acampadas en otras provincias andaluzas hasta lograr sus "objetivos".

"Nos encontramos en un momento crucial para el futuro de la Agencia de Medio Ambiente y Agua –advierten las organizaciones convocantes-. A escasas semanas de las elecciones andaluzas y con un escenario incierto para el próximo gobierno de la Junta de Andalucía, es necesario alzar la voz para dejar claro que no sólo no vamos a permitir ni externalizaciones, ni privatizaciones en Amaya, tampoco vamos a renunciar a demandas históricas básicas como son recuperación de la antigüedad y estabilidad laboral de toda la plantilla. No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la labor y el servicio público que se realiza en Amaya e Infoca, ni tampoco en la defensa de unas condiciones laborales dignas en el ente público".

Sin embargo, las movilizaciones de los bomberos forestales andaluces ya han empezado este mismo martes, día en el que se han congregado entre 300 y 400 trabajadores ante la oficina central de la agencia Amaya, según CCOO y UGT, los sindicatos convocantes de la protesta, a la que se han sumado las otras organizaciones que promueven la huelga del 1 de junio. Contra el "inmovilismo y las formas autoritarias" de la dirección de la agencia pública de la Junta ha sido el lema de cabecera de la concentración en Sevilla.

Uno de los delegados sindicales de CCOO ha explicado a este periódico que ahora van a esperar la respuesta de la dirección de la agencia pública de la Junta al documento con las reivindicaciones laborales que les han entregado durante la concentración y que, en función de la contestación que reciban, tomarán las medidas que estimen convenientes. "Pero no vamos a esperar mucho –ha precisado a este periódico-, porque hay problemas serios que resolver. Y de ninguna manera vamos a tolerar que la gente trabaje en los retenes sólo seis meses. Un dispositivo serio no es sólo de seis meses. Un retén trabaja doce meses, no es sólo para una cosa puntual. Eso no es negociable. Esto no es un chiringuito de playa. No vamos a ir para atrás".

Respecto a la convocatoria de huelga que ha anunciado CGT y otras organizaciones sindicales y profesionales, CCOO asegura que aún no ha recibido la propuesta, que únicamente la conocen por el comunicado que han difundido y que, por tanto, no pueden opinar de momento sobre esa medida de protesta.



Aplicación "torticera" de la reforma laboral

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los sindicatos ha sido la aplicación que ha hecho la agencia pública de la Junta de la reforma laboral, porque ellos confiaban en que con la nueva legislación se acabaría con la eventualidad de los contratos de otras campañas de incendios para completar las necesidades del dispositivo. La Administración andaluza ha decidido hacer contratos fijos discontinuos durante el tiempo que sea necesario su trabajo por las necesidades estrictas de la campaña, pero no cubrir el resto del año cuando hay que hacer las tareas de limpieza y prevención en los montes para evitar que luego se declaren los incendios en verano.

A juicio de los sindicatos, la Junta ha hecho una "interpretación torticera de la reforma laboral", porque las contrataciones se van a hacer "sin fechas ciertas ni de entrada ni de salida", en vez de haber utilizado ese cambio de la ley para implantar "definitivamente el pleno empleo" en el plan de lucha contra los incendios forestales en Andalucía.

"Para apagar los incendios en verano hay que hacer trabajos preventivos el resto del año. Por eso proponemos que estos trabajadores sean contratados doce meses, porque sustituyen a trabajadores de la plantilla en puestos que están presupuestados para todo el año, no sólo para unos meses", explica un delegado sindical.

En la campaña del año pasado murió uno de los trabajadores eventuales contratados para los retenes durante la extinción de un incendio en la Sierra Bermeja de Málaga, que arrasó cientos de hectáreas, concretamente el 60% de la superficie que se quemó en toda Andalucía en 2021, y obligó a desalojar a más de 2.600 personas.

Carmen Crespo (PP), titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la que depende Amaya, ha expresado este martes su "respeto absoluto" por las movilizaciones de los trabajadores, según informa la agencia Europa Press, aunque ha subrayado que no habrá trabajadores eventuales en la campaña contra incendios, sino fijos discontinuos, y ha considerado una "curiosidad" que las protestas se desarrollen en "periodo preelectoral" sin haberse valorado lo que ha mejorado el Infoca estos años", desde que el PP llegó al Gobierno andaluz a principios de 2019.

Crespo ha presentado en el Consejo de Gobierno el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de este año, que cuenta con un presupuesto de 175,1 millones de euros, de los que 84,2 millones se destinan a prevención y 90,9 a extinción. El Plan Infoca, según la Junta, dispondrá de 4.702 efectivos, entre personal funcionario, trabajadores de Amaya, personal médico y recursos externos, como pilotos o mecánicos.

En la campaña de 2021, los trabajadores del Infoca llevaron a cabo un total de 771 intervenciones en zonas forestales de Andalucía, según el balance de la Junta. Los incendios quemaron 12.730 hectáreas, una extensión que superó la media de la última década, que era de 7.695 hectáreas.