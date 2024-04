Broncano competirá desde RTVE por el liderazgo de Motos en el 'prime time' con un programa en falso directo

David Broncano competirá a partir de junio con Pablos Motos en prime time y la misma franja horaria. Los programas, sin embargo, serán tan distintos como lo son ahora. El futuro presentador de RTVE y su productora El Terrat ofrecerán un programa de entretenimiento donde se mezclarán entrevistas originales, sketches y actuaciones musicales, como hasta ahora en La Resistencia. Sin embargo, tendrá algunas novedades y peculiaridades más adaptadas a la tele pública y que se han convertido casi en un secreto de Estado.

El nuevo programa de RTVE para la temporada 2024-25 de David Broncano se emitirá, como ha hecho hasta ahora en Movistar, en falso directo para competir con el liderazgo de Pablo Motos en Antena3 en la misma franja horaria. Pero casi con toda seguridad no será un pulso entre los programas de La Resistencia y El Hormiguero, ya que al tener los derechos del nombre por parte de Movistar, la Corporación tendrá que buscar otra denominación.

En cualquier caso, el nombre definitivo dependerá de la forma en que el presentador salga de Movistar, ya que hasta junio Broncano seguirá con su programa en la cadena de Telefónica. También dependerá de la cuantía económica que pretenda conseguir la compañía para ceder la denominación.

El acuerdo entre la productora El Terrat y RTVE establece que se emitirán 160 entregas de 75-80 minutos emitidas de lunes a jueves en falso directo. El nuevo programa de la 1 empezará a las 21:40 horas, exactamente igual que el de El Hormiguero en Antena 3.

Cada una de las dos temporadas acordadas supondrá un desembolso de 14 millones de euros por año, como ya adelantó Público. Así, el coste medio por programa será de unos 87.000 euros. La Corporación pública podrá disolver el contrato al término de la primera temporada si no alcanza los objetivos de audiencia establecidos: 7,5% de cuota en access, o el 8% en late night.

En esa partida de 14 millones por curso se incluyen los sueldos del propio Broncano, y de los colaboradores Ricardo Castella, Jorge Ponce, Grison y Sergio Bezos. No se descarta que pueda haber más fichajes en esta nueva etapa con caras muy conocidas. La productora asume también todos los gastos de producción.

El futuro programa de Broncano, que ha traído de cabeza a RTVE con tres destituciones de altos cargos para hacerlo posible (la propia presidenta, el director de contenidos y el secretario general), será muy similiar a la actual Resistencia pero con peculiaridades adaptadas a las características de la televisión pública, según fuentes del Consejo a nuestro medio.

Broncano, según el contrato al que ha tenido acceso Público, tendrá que hacer al menos un programa al año fuera del teatro habitual (aún se desconoce el escenario concreto), donde se grabará de lunes a jueves en horario prime time y que obligará a que el telediario de la noche acabe, al menos, un cuarto de hora antes.

En el acuerdo inicial se recoge también que esa grabación del programa lejos de su entorno habitual podría incluso emitirse desde fuera de España.

Expectativas de RTVE, pero no tanto

Moncloa, la dirección de contenidos de la Corporación y los cuatro miembros del Consejo que hicieron posible, no sin múltiples problemas y contrapiés, que Broncano fichara por RTVE, tienen grandes expectativas en este programa, aunque no creen tan importante (quizá por imposible) llegar al share y las audiencias de Pablo Motos. De hecho, solo se le exige llegar al nivel medio de la tele pública.

El objetivo de quienes han liderado la apuesta por este fichaje, la actual presidenta Concepción Cascajosa y el exdirector de contenidos, José Pablo López, con el respaldo de la Secretaría de Estado de Comunicación desde Moncloa, es compensar la influencia del programa de Pablo Motos con El Hormiguero en Antena 3, un show apto para todos las edades de enorme audiencia y con una clara oposición y crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, y captar a un público más joven.

Sin embargo, en el futuro programa de Broncano, como en el actual, no tiene tanto peso la crítica política como en el de Pablo Motos. Fuentes de toda solvencia confirman a nuestro medio que TVE no pretende que el nuevo programa tenga una mesa de debate para poder opinar sobre asuntos políticos, sino trasladar la misma fórmula que ya hace en Movistar Plus+: mucho humor, ironía y un show con invitados que atraigan a público de todas las edades y condición.