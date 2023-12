¿Y si cae aquí y no te enteras? 400.000 décimos premiados en la Lotería de Navidad se quedan cada año sin cobrar

—¡Cinco mil cuatrocientos noventa!

—¡Cuatro millones de euros!



Así cantaron Alonso y Ángel, dos de los niños del colegio de San Ildefonso, el Gordo en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional del año pasado. Visiblemente emocionados, al darse cuenta de que estaban dando el premio más importante de la jornada, Alonso le decía a Ángel por lo bajini: "Te quiero".



Los niños eran conscientes de que estaban repartiendo el Gordo de Navidad y lo que suponía para los ganadores. Nada menos que 400.000 euros por cada décimo premiado. Lo que no sabían ni ellos ni nadie —y, de hecho, Loterías y Apuestas del Estado ha intentado que siguiera siendo así— es que no todo los agraciados acabarían cobrando su premio.

El año pasado se vendieron cinco décimos del Gordo de Navidad que nadie reclamó para cobrar

El año pasado cinco décimos de ese 05490 quedaron sin cobrarse. Las personas que los compraron nunca fueron a reclamar su premio, ya fuera porque los perdieron, no se enteraron de que les había tocado o cualquier otro motivo. En total, dos millones de euros que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) debería haber repartido a los agraciados, pero que nunca llegaron a ser desembolsados.

Y no es un caso aislado. Pasa con más frecuencia de lo que pueda parecer. En 2022 un total de 6,30 millones de premios se quedaron sin cobrar entre la Lotería Nacional y el resto de juegos de SELAE, como La Primitiva, el Euromillón, la BonoLoto o La Quiniela. En total, supusieron 58,78 millones de euros en premios que nadie reclamó, la cifra más alta de los últimos cinco años. Todos estos datos se revelan por primera vez, a pesar de las negativas de SELAE a entregarlos, después de que Público los haya obtenido al amparo de la ley de transparencia.

En el caso del Gordo de Navidad, como en cualquier otro, SELAE se queda con el dinero de los premios no cobrados. Y en última instancia, el Estado, ya que Loterías y Apuestas del Estado es una empresa pública. Solo en el último sorteo de Navidad se quedaron sin cobrar 19,79 millones de euros en premios, que correspondían a 422.695 décimos distintos.

En 2022 no se cobraron los premios de 422.695 décimos de la Lotería de Navidad: la mayoría eran reintegros

La media es de 46,81 euros por décimo que se quedó sin cobrar. De hecho, la mayoría de premios no cobrados eran reintegros de 20 euros. Fue el caso de 318.705 décimos. Lo mismo pasó con otros 103.852 que estaban agraciados con 100 euros —ya fueran pedreas o aproximaciones a alguno de los premios principales—. Pero también hubo esos cinco décimos del Gordo ya mencionados, otros cinco del segundo premio y otros cinco de los cuartos premios.

¿Quién podría haber sido millonario?

Aún así, los premios más grandes de los que SELAE ha presumido y finalmente nadie ha recibido no corresponden a la Lotería de Navidad. Público ha obtenido tras solicitarlo al amparo de la ley de transparencia el desglose de todos los premios no cobrados de los juegos y loterías de SELAE desde 2018 a 2022. En los últimos cinco años se han quedado sin cobrar 11 décimos del Gordo de Navidad, que está premiado con 400.000 euros. Pero ha pasado lo mismo con 13 premios mayores a este. Una decena de ellos eran premios de un millón de euros, correspondientes a la 'lluvia de millones' o a 'el millón', premios asociados al Euromillón.



El mayor premio que se ha quedado sin cobrar en los últimos cinco años fue una Primitiva de dos millones de euros validada en Granada

El mayor premio que ha pasado a las arcas del Estado a pesar de contar con un agraciado ha sido una Primitiva de dos millones de euros. En el sorteo del 3 de marzo de 2018 un único acertante tuvo los seis números de La Primitiva y el complementario. De esta manera, le tocaba el premio especial al que correspondían 2.040.607 euros. El boleto había sido validado en la administración número 2 de Armilla (Granada), ubicada en el centro comercial 'Nevada Shopping', según publicó SELAE.



La administración corrió a celebrarlo en sus redes sociales y dar la "enhorabuena al afortunado/a". ¿Quién era? Nadie lo sabe. Posiblemente tampoco el ganador o la ganadora. Lo mismo pasó en el sorteo de La Primitiva del 6 de mayo de 2021. Alguien acertó los 6 números del sorteo y a su boleto le correspondían 1,43 millones de euros. Pero ese boleto nunca se cobró.

Entrada de Loterías Daikoku, donde aún está el cartel anunciando el premio de 1,4 millones de euros que no se llegó a cobrar. — Cedida por la administración

La participación se validó en Loterías Daikoku, la administración número 14 de Sabadell (Barcelona). Xavi Visiedo, jefe de este negocio familiar, se muestra sorprendido cuando Público le pregunta por ese premio —el más grande que ha dado nunca su administración— y le comunica que nunca se cobró. "Hostia, no lo sabía. SELAE te comunica cuando has dado un premio y si son grandes, viene a darte el cartelito y hacer la publicidad, pero no te dice si se han cobrado o no", detalla.



Visiedo explica que la única forma que tienen las administraciones de saber si un premio se ha cobrado es que la persona agraciada venga a comunicárselo. "Después de esa primitiva dimos un Euromillón de 300.000 euros. Era un vecino de la misma calle de la administración que vino un día y me dijo: 'eso del cartel me ha tocado a mí'". El lotero asegura que hace ilusión repartir premios. "Y más en un caso como el del Euromillón, que sabemos que se ha cobrado y quién ha sido el afortunado".



Seis millones de premios caducados al año

De todos modos, la mayoría de premios que se quedan sin cobrar no son tan grandes. SELAE ingresa alrededor de 50 millones de euros al año por estos premios que caducan sin ser reclamados. El año pasado fueron 58,78 millones que correspondían a 6,30 millones de premios. La media es de solo 9,33 euros por premio, mucho más baja que la de los no cobrados en la Lotería de Navidad, donde el premio más pequeño son 20 euros, el reintegro del décimo.

En los últimos cinco años no se han cobrado 31,11 millones de premios: el 80,04% eran inferiores a 10 euros

De hecho, el promedio es tan bajo porque 8 de cada 10 premios que se quedan sin cobrar son inferiores a 10 euros, según los datos de los últimos cinco años. Esta categoría de los premios más pequeños, eso sí, solo supone el 23,86% del dinero que no se ha llegado a cobrar. Por contra, los premios de 100.000 euros o más son solo el 0,0001% de todos los caducados, pero suponen el 7,91% del dinero que SELAE no llega a pagar a los agraciados. Entre 2018 y 2022 ha habido 31,11 millones de premios que nadie ha cobrado. Solo 214 eran de al menos 10.000 euros.

La Lotería de Navidad —que se vuelve a celebrar este 22 de diciembre, como cada año— deja muchos menos premios sin cobrar que otros juegos de SELAE, como pueden ser el Euromillón, La Primitiva o los sorteos ordinarios de la Lotería Nacional. Aún así, el sorteo navideño es año tras año el juego que más dinero deja sin cobrar. El año pasado fueron 19,79 millones de euros. Los sorteos ordinarios de la Lotería Nacional dejaron 12,65 millones sin cobrar; la Lotería de El Niño, 11,52 millones; y el Euromillón, 7,39. Les siguen La Primitiva y la BonoLoto, aunque ya a mayor distancia.



Todos estos datos, que permiten ver el detalle de cada premio caducado que SELAE no ha llegado a pagar, habían permanecido ocultos hasta ahora. Público los solicitó a la empresa pública ya en 2022 a través de una solicitud de información al amparo de la ley de transparencia, pero SELAE se negó a entregarlos asegurando que hacerlo perjudicaría a sus intereses económicos y comerciales y que debía prevalecer el secreto empresarial.



El Consejo de Transparencia dio la razón a 'Público' y SELAE tuvo que entregar los datos, que se publican por primera vez

Este medio reclamó ante el Consejo de Transparencia, que resolvió a favor de Público a finales de 2022. El Consejo aseguró que SELAE no había argumentado por qué revelar el detalle de los premios no cobrados le supondría un perjuicio y que debía entregar la información siempre y cuando el plazo para reclamar los premios hubiera terminado. Ahora, por primera vez, se hace pública. En este caso, de 2018 a 2022. Todos esos premios ya han caducado y no pueden ser reclamados. El plazo habitual para solicitar el cobro de los premios de SELAE es de tres meses desde la celebración del sorteo.