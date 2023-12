¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad 2023? Consulta este mapa

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023, el más popular en España, ha repartido este 22 de diciembre un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.

Los bombos empezaron a moverse, como cada año, sobre las 9.00 horas (horario peninsular). A partir de este momento, comenzó la cantinela de los niños y niñas de San Ildefonso, lo que supone siempre la primera pieza de la banda sonora de las fiestas navideñas.

Un año más, Loterías ha contado con la colaboración del Museo Nacional del Prado para incluir una de sus obras en la capilla. Este año la pintura escogida es La Natividad del Maestro de Sopetrán, un cuadro de estilo flamenco, del cual se desconoce la identidad del autor.

Una lluvia de premios

El 54274 ha sido el primer quinto premio que se ha conocido en el Teatro Real a las 09.38 horas. El 45353 ha sido el segundo quinto premio, premiado con 60.000 euros a la serie. El 88979 ha sido el tercer quinto premio, el 92023 ha sido el cuarto quinto premio, el 01568 es el quinto de los quintos premios, 86007 es el sexto quinto premio de esta Lotería de Navidad.



El primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 ha sido el 93361, con un valor de 20.000 euros al décimo. El 41147 ha sido el segundo cuarto premio que se ha repartido este viernes en el sorteo de la Lotería de Navidad

El tercer premio ha caído integramente en Alicante. De este premio ya se lleva un pellizco la Agencia Tributaria. El número 31938 se lleva el honor de ser el tercer premio de la Lotería de Navidad 2023 tras haber salido a las 12.02 horas. El premio tienen un valor total de 500.000 euros –50.000 euros por décimo–.

El Gordo ha tardado en salir. Estamos ante el más tardío de la historia de la Lotería de Navidad. La espera ha merecido la pena para los que lleven el 88008.

Un año con más décimos que nunca

Se trata de una de las tradiciones más arraigadas de la sociedad española, y este año lo ha sido aún más: desde el pasado 12 de julio se han puesto en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior.

Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que un 70% se repartirá en premios.

En todo caso, se mantiene la cuantía de los premios: el Gordo de Navidad está dotado con 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, con 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, con 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

Cómo cobrar los premios

Si has sido uno de los afortunados, después de celebrarlo, te interesará saber cómo puedes conseguir obtener el dinero de tu premio.

Los premios del sorteo, que tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid, se comenzarán a abonar la tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual.

Para cobrar un premio, según las indicaciones de Loterías y Apuestas del Estado, es "imprescindible" presentar el décimo o resguardo premiado. Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.902 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre.

El premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. "Los puntos de venta de Loterías fueron los primeros comercios físicos en España en incorporar dicho sistema como método de pago de sus apuestas y cobro de sus premios menores".

Por otro lado, si has sido agraciado con un premio de un importe igual o superior a 2.000 euros, tendrás que cobrarlo en las entidades financieras autorizadas: BBVA o Caixabank.

¿Y si lo he adquirido online?

Si este año has optado por comprar tu décimo de forma online, no te preocupes, el proceso para cobrar tu premio es igual de sencillo.

Si lo has adquirido a través del canal online oficial, los premios mayores se abonan mediante transferencia a la cuenta bancaria comunicada, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo.

Si has sido afortunado, pero no tanto, los premios menores serán abonados directamente en la cuenta del comprador, siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.