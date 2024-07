El calor sofocante comienza a apretar y ya ha puesto en alerta a ocho comunidades. Concretamente, las altas temperaturas tendrán mayor incidencia en Castilla-La Mancha y en la Región de Murcia, donde hay nivel naranja por máximas que escalarán hasta los 39 o 40 grados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

La Región de Murcia tiene aviso naranja por valores máximos de hasta 40 grados en la vega del Segura, y alerta amarilla en el altiplano y en el noroeste por temperaturas que rondarán los 38 o 39 grados. En Castilla-La Mancha, los termómetros alcanzarán los 39 grados en algunos puntos de la zona sur de Albacete y alrededores.

En el sur peninsular, Andalucía ha activado el aviso amarillo por calor, entre los 38 y 39 grados, en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. Además, la Aemet alerta de que en algunas zonas, y de forma puntual, los termómetros alcanzarán los 40 grados.

Las comunidades de La Rioja y Navarra también están con alerta amarilla por máximas que subirán hasta los 36 grados, principalmente en áreas de la Ribera de Ebro. Asimismo, hay avisos en la comunidad de Aragón, las provincias de Lleida y Tarragona (Catalunya) y en las de Alacant y València (País Valencià) cuyas temperaturas máximas que oscilarán entre los 36 y 38 grados.

La Aemet avisa de que con la alerta naranja hay riesgo de fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, por lo que conviene no salir en las horas más fuertes de calor y hacer uso de utensilios que ayuden a soportarlo. Con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para algunas actividades concretas, como hacer deporte al aire libre en las horas de mayor incidencia solar.