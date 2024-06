El campeón de Europa de natación sincronizada, Dennis González, denuncia insultos homófobos en redes sociales

El nadador español Dennis González ha denunciado en su cuenta de TikTok los insultos homófobos que ha recibido tras proclamarse campeón de Europa de natación sincronizada. "Sirena", "trucha" o "vaya pluma" son algunas de las ofensas que ha tenido que aguantar.

La cuenta de TikTok de Teledeporte publicó un vídeo de la actuación con la que el nadador obtuvo el oro en el campeonato de Europa. A raíz de la exposición, Dennis González recibió numerosos ataques homófobos. "No sé si estamos en el siglo XXI o en el siglo X a. C. todavía", ha expresado en su red social.

"Habiendo gente que me dice: Sirena. Campeón dice, vaya tela... Trucha, vaya pluma (...) Es gente que no ha ganado nada en su vida, que no ha conseguido nada, que no sabe qué es la disciplina, que no sabe lo que es el trabajo, no sabe lo que es ser campeón de Europa, no sabe lo que conlleva todo eso", ha denunciado el deportista.

Además de la "impotencia", ha asegurado que estos ataques no le importan porque son hechos por gente que no le "aporta nada en la vida". "Me da mucha rabia el hecho de que se digan estas cosas. A mí me da igual, pero sé que un niño que esté empezando a hacer natación artística y que reciba comentarios así, le va a afectar y no quiero eso", ha matizado.

"A mí básicamente no me importan estos comentarios, pero el día que le afecten a alguien y le repercuta en su decisión, sí que me va a importar y no me voy a quedar callado", ha sentenciado.

Ana Redondo denuncia estas actitudes

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mostrado su "rechazo rotundo a las muestras de homofobia e intolerancia" y ha mostrado su apoyo al nadador en su cuenta de X. "Querido Dennis, vaya desde aquí mi cariño y el de todo el equipo del Ministerio", ha escrito.

Por otro lado, Sumar ha preguntado al Gobierno qué medidas piensa tomar ante los ataques homófobos. "¿Tiene pensado el Gobierno desarrolar la Ley del Deporte para evitar casos de desigualdad y discriminación?", han formulado los diputados del partido.