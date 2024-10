Canal Sur veta un reportaje del aniversario de la masacre en Gaza e impone otro sobre un atentado de ETA

Canal Sur ha prohibido la emisión de un documental conmemorativo del primer aniversario de la masacre en Gaza en su programa Los Reporteros. En cambio, la cadena ha difundido un reportaje sobre un asesinato de ETA ocurrido hace 44 años.



Los empleados de Canal Sur, a través del Consejo Profesional de la RTVA, han pedido a la dirección de la cadena "respeto y confianza para los profesionales". Además, han manifestado su rechazo a "cualquier tipo de intervención y control que no esté fundamentado en criterios periodísticos".

Los trabajadores han afirmado que la dirección está imponiendo sus criterios. "Se están desechando temas y trabajos que ya habían sido encargados y producidos", advierten. A través de un comunicado, han explicado que antes del verano se inició la producción del documental sobre el primer aniversario de la guerra en Gaza, "el cual ha sido finalmente cancelado sin que se hayan ofrecido criterios periodísticos que justifiquen esta decisión", han insistido los profesionales de la cadena.



Más censura "sin criterio profesional"

Esta no es la primera ocasión en que Canal Sur veta un programa. En junio de este año, el Consejo Profesional de la RTVA denunció la decisión "arbitraria" de la cadena al cancelar la emisión de un reportaje sobre la abdicación de Juan Carlos I y los diez años de Felipe VI en el trono, que estaba previsto para el programa Los Reporteros.



A través de un comunicado, el organismo manifestó que la decisión de no emitir el programa "no respondía a criterios profesionales", sino al "contenido de este". Después de la censura, Canal Sur destituyó al equipo de edición del programa. Las explicaciones ofrecidas por la cadena, y en particular por la directora de informativos, Carmen Torres, indicaron que el reportaje "no abordaba ese periodo histórico ni la efeméride".