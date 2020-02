El próximo 2 de febrero la Plataforma No a la Caza (NAC) volverá a salir a las calles para reivindicar su fin. Treinta y nueve ciudades de España y cinco europeas se han unido a esta reivindicación que cumple su noveno año consecutivo. Coincidiendo con el fin de la temporada de la caza con galgo, la Plataforma espera hacer presión y así "solicitar el fin de una actividad, la caza, que tiene por meta el maltrato de los seres vivos", y que según las protectoras "en torno a 50.000 galgos son descartados cada año ya que "muchos de estos animales no son válidos, son lentos, no tienen las cualidades requeridas o simplemente no sirven para cazar o "son viejos.

El génesis de esta movilización se encuentra en la creación de la propia Plataforma NAC, ya que "antes se convocaban muchas manifestaciones desde diferentes protectoras pero con un seguimiento que oscilaba entre las 20 y 100 personas", narra David Rubio, el portavoz del órgano convocante. En la actualidad, la Plataforma aglutina a diferentes protectoras que aúnan su fuerza de cara a esta movilización anual, que también se va a reproducir a nivel europeo en ciudades como Colonia, Ámsterdam, Toulouse, Milán y Gante.

Tal y como afirma Rubio, algunas modalidades de caza, como la del pichón, la tórtola o el zorro, además de la que se realiza con galgos, están cerca de prohibirse. De todas formas, desde el colectivo esperan que la próxima Ley Nacional de Bienestar Animal les ayude a erradicar la cinegética, la caza, en su sentido más amplio.

Ante esta realidad existe cierta controversia, ya que las leyes de bienestar animal dependen de las comunidades autónomas: "Aunque en algunas zonas estas leyes protegen bastante a los animales, en otras como Castilla-La Mancha o Andalucía son muy laxas. De hecho, en la región manchega estaba permitido disparar a cualquier perro que estuviera abandonado", apunta el portavoz de la Plataforma convocante.

En la misma línea se pronuncia Theo Oberhuber, el coordinador de campañas de Ecologistas en Acción: "Las competencias en la caza pertenecen a las Comunidades, pero el Ministerio es quien controla la capacidad de legislar en torno a la biodiversidad y el maltrato animal. Por esas dos vías se podrían regular y limitar algunos aspectos de la caza". Este choque parcial de competencias es lo que da lugar a situaciones contradictorias, como la que se produce con la tórtola, "ya que algunas comunidades autónomas permiten su caza mientras desde el Estado están intentado establecer su protección", agrega el ecologista.

La caza como poder fáctico

En el manifiesto también mencionan al "lobby cinegético", algo que desarrolla Oberhuber: "Hasta ahora, lo que se ha demostrado, es que la caza se ha convertido en un poder fáctico muy importante, especialmente por la relación que tiene con partidos políticos como el PP y Vox". También añade que "la situación actual es que la caza es rechazada por la mayor parte de la sociedad pero la triangulación entre los cada vez menos cazadores, los señoritos de las grandes fincas de caza y los partidos políticos que la defienden hace que las administraciones estén siendo muy permisivas con esta actividad", concluye el integrante de Ecologistas en Acción.

Asimismo, el texto publicado desde la Plataforma NAC no pasa desapercibido que Vox "pretende implantar la caza o la tauromaquia como asignaturas de curso en los colegios". Cuestionados por ello, Rubio comenta a Público que esta formación política apenas cambia la realidad contra la que luchaban antes porque "sus votantes, que proceden de otros partidos, siempre han existido".

La caza dentro de las aulas

"Lo que nos preocupa es que lo intenten meter en las escuelas como el último cartucho que tienen para que todavía se mantenga la caza y la tauromaquia, inculcándoselas a los niños para que normalicen el maltrato animal", denuncia el activista. Desde Ecologistas en Acción advierten que en Castilla y León y Extremadura la caza y la tauromaquia ya ha entrado en las aulas: "Para nosotros es un total contrasentido que se lleve a niños de seis a 12 años a charlas en las que se explican las bondades de la cinegética. La escuela está para formar y educar en los valores positivos de la sociedad, en elementos necesarios para la vida, y la caza no es precisamente uno de ellos", declara Oberhuber.

Aludiendo a la última polémica desatada por Vox, desde Ecologistas en Acción también recalcan que "resulta curioso que dentro del pin parental también se pretendan vetar temas como la educación ambiental, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Está claro que quieren adoctrinar a los niños sobre actividades que les gustan, como la caza y los toros, y sin embargo prefieren que no se hable sobre elementos en los que existe un consenso científico y social”, finaliza el coordinador de campañas de la organización ecologista.

La falacia de los puestos de trabajo

Respecto al declive de la actividad, Rubio apunta la trampa que hay en las cifras con las que se justifican los puestos de trabajo que se crean: "Siempre habrá más licencias que cazadores, ya que cada cazador puede tener varios permisos al ser otorgados a nivel regional y no nacional. En 2006 casi había un millón de licencias y la caza generaba 36.000 empleos. En 2018, que hay muchísimos menos cazadores y 500.000 licencias, dicen que la caza genera 190.000 empleos. ¿Cómo puede ser que habiendo menos cazadores se generen casi cinco veces más empleos que antes?", se pregunta irónicamente el portavoz.

"Cuanto más avanza el animalismo, más intentan proteger la caza diciendo que genera empleo y dinero, algo que es mentira y que tan solo se difunde a través de estudios pagados por las propias asociaciones que viven de la caza", finaliza el portavoz de la Plataforma NAC.

Así pues, todo lo anterior se condensa en una realidad que los convocantes resumen en el último párrafo de su comunicado: "Frente a quienes, con falsedad, esconden su interés económico y lo visten de tradición, deporte, cultura y hasta de defensa del medioambiente; nosotros preferimos llamar a las cosas por su nombre. La caza es negocio, muerte, sangre, tortura, machismo, deterioro de la naturaleza, atentado contra la vida salvaje, símbolo del abandono del medio rural, el peor de los clasismos, ruidos de disparos criminales donde antes dominaba el silencio…"

Por todas estas cuestiones casi cuarenta ciudades de España y cinco a nivel europeo se movilizarán el domingo 2 de febrero a las 12 horas, reclamando el fin de la caza y de prácticas propias del siglo XVIII, como es la caza del jabalí con lanza, sin olvidar a las otras razas de perro que también intervienen en esta actividad cada vez más en declive, como el mastín, los podencos o el presa canario.