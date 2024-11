Los celadores del hospital Gregorio Marañón denuncian amenazas por negarse a hacer tareas que no les competen

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón es uno de los centros de salud afectados por los recortes en la Comunidad de Madrid, bajo la administración de Isabel Díaz Ayuso. Según ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), los 303 celadores que forman parte de la plantilla del área de Enfermería se encuentran en una situación "extrema".

El sindicato asegura que la falta de personal, sumada al "despotismo" de los responsables del área, ha creado una "atmósfera tóxica" que afecta tanto a los trabajadores como a la calidad de la atención que reciben los pacientes. Según CCOO, a los celadores se les adeudan días libres, no se les entregan las planillas de libranza con la antelación que exige la ley y se les obliga a asumir tareas que no les corresponden, bajo amenazas por parte de sus superiores.

Informa que los celadores del centro trasladan muestras biológicas, buscan ropa en el hospital o distribuyen bandejas de comida tanto a pacientes como a médicos y superiores, pese a la existencia de un comedor exclusivo para facultativos. Según el sindicato, estas responsabilidades corresponden a otras categorías laborales, pero la falta de organización y personal obliga a los celadores a realizarlas, lo que podría implicar riesgos para los pacientes. Además, quienes se niegan a llevar a cabo estos trabajos enfrentan sanciones que el sindicato considera injustas, "lo que lleva a muchos trabajadores a ceder por temor a represalias".

Una celadora del hospital cuenta a Público que, ante sus reclamaciones, la gerencia del centro respondió recientemente que no se aumentará la plantilla de celadores mientras no crezca la actividad con la apertura de nuevas camas, algo que, según apunta, "no está previsto". La trabajadora denuncia que los celadores sufren condiciones laborales "insostenibles": no pueden disfrutar de días libres, se ven obligados a doblar turnos y no pueden colaborar con el personal de enfermería en las tareas que les corresponden porque están ocupados con funciones ajenas a su categoría. "Se nos ha asignado el rol de auxiliares de servicio, lo cual resulta inviable. Han agrupado todas las categorías en una sola", lamenta.

Una celadora del hospital: "Quienes rechazan tareas fuera de sus competencias enfrentan expedientes disciplinarios"

"La situación lleva así años y cada vez empeora más", lamenta la celadora. Denuncia que quienes rechazan realizar tareas fuera de sus competencias enfrentan expedientes disciplinarios por parte de la dirección. Según explica, el temor es mayor entre el personal eventual, que teme represalias como no ser convocados nuevamente. "Las coacciones son constantes, y el miedo es mayor entre quienes no tienen un puesto fijo", asegura. Otro celador del hospital comenta a este medio que "hay trabajadores a los que les deben 150 horas, ya que, al no contratar personal para cubrir las bajas, los empleados tienen que hacer turnos adicionales y no pueden coger días libres".



Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid desmienten a Público toda la información aportada por el sindicato y trabajadores y sostienen que las tareas asignadas a los celadores del hospital "son acordes a su categoría laboral y se realizan siguiendo los protocolos higiénico-sanitarios y de seguridad establecidos por el centro". Además, frente a las denuncias sobre la escasez de personal en los turnos nocturnos, aseguran que en el pabellón central del hospital trabajan 27 celadores durante la noche.



Acusan a CCOO de distorsionar la realidad con sus denuncias sobre la situación de los celadores en el hospital. Según señalan, el sindicato "plantea un escenario que no se ajusta a la realidad existente", con afirmaciones que, aseguran, exceden el ámbito de la gestión y la asistencia sanitaria. "En última instancia, estas acusaciones no solo afectan a la administración, sino que atacan al propio sistema público de salud y a sus trabajadores", concluyen desde la Consejería. Público ha intentado contactar en varias ocasiones con la dirección del hospital, pero no ha recibido respuesta.



Faltan 200 celadores en el hospital, según CCOO

A pesar de las afirmaciones de la Consejería de Sanidad, CCOO reitera su denuncia sobre la precariedad en los turnos nocturnos del hospital. Según el sindicato, apenas cinco celadores son responsables de cubrir todo el pabellón central, incluyendo áreas críticas como quirófanos, unidades de cuidados intensivos y reanimación. CCOO subraya la necesidad urgente de contratar más personal para aliviar la sobrecarga laboral y garantizar tanto la seguridad de los pacientes como las condiciones de trabajo del personal sanitario.



Según datos de CCOO, el hospital Gregorio Marañón, uno de los mayores hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, cuenta con 200 celadores menos en comparación con otros centros de similar envergadura, como el Hospital La Paz, el 12 de Octubre o el Ramón y Cajal. "Todos ellos cuentan con una plantilla de alrededor de 500 profesionales de esta categoría", confirma el sindicato.