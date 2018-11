La proporción de mujeres desciende drásticamente según se asciende en la carrera científica. Si bien ellas representan cerca del 50% de los doctorados, su presencia en los puestos de dirección es aún testimonial y la ley de igualdad aprobada en 2007, no ha conseguido corregir esta desigualdad histórica.

Para intentar esta desigualdad, este miércoles se presentó la Liga de Científicos “Men For Women in Science”, una iniciativa que tiene por objetivo incorporar a los hombres activamente en este movimiento por un entorno científico igualitario. Lanzado por L´Oreal España y UNESCO, la iniciativa ve la luz con la incorporación de 17 hombres en puestos de responsabilidad clave en el ámbito científico y académico de nuestro país. Todos ellos han comprometido, a través de la firma de una carta a poner en marcha medidas que garanticen una mayor participación y desarrollo profesional de las mujeres en las distintas áreas de la ciencia.

"Conseguir la igualdad total es hoy imparable", afirmó Juan Alonso de Lomas presidente de L'Óreal España durante la presentación de la liga. "Las mujeres en la ciencia siguen estando infrarrepresentadas, no tienen visibilidad y en muchos casos no llegan a la cima. El programa L’Oreal-Unesco For Women in Science nació hace veinte años y, desde entonces, ha dado importantes resultados pero los datos nos han demostrado que no es suficiente y que es esencial aunar y sumar apoyos para acelerar la igualdad en la ciencia", afirmó. "Necesitamos dar un paso más, por lo que hemos decidido incorporarnos a nosotros, a los hombres" en esta tarea, añadíó Alonso de Lomas.

La carta de compromiso, firmada por ahora por 17 personalidades (aunque esperan ir uniendo más), recoge aspectos como comprometerse a promover la igualdad de género en las becas, a hacer públicos los datos sobre el desglose de género en promociones, nombramientos y financiación, a nominar a hombres y mujeres para premios científicos, a ser mentores cada año de al menos una científica para ayudarla a progresar o buscar activamente más mujeres como referencias y editoras para los medios, entre otras.

Si bien muchas de estas medidas están ya contenidas en la ley de igualdad de hace una década, el compromiso expreso puede ser un acicate para que se avance en la aplicación de muchas de ellas.

En la presentación estuvieron presentes Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica; Rafael Garesse, rector de la Universidad Autónoma de Madrid y Bernat Soria, director del departamento de Células Troncales en el Centro Andaluz de Biología Molecular de Sevilla. Durante la presentación Soria afirmó que “aún falta mucho para que el papel de las mujeres en ciencia sea el adecuado, estoy convencido de que cuando llegue ese momento podremos concluir que la igualdad es la mejor forma para avanzar en el conocimiento y el bienestar social”.

Por su parte, Luis Serrano ha añadido: “En el camino hacia la igualdad, los hombres tenemos todavía mucho por recorrer y debemos luchar por una causa es también la nuestra. La creación de esta Liga es un paso en esta dirección y estoy orgulloso de poder sumarme a esta iniciativa.” Garesse denunció que uno de los principales obstáculos para conseguir la igualdad es que “las mujeres siguen asumiendo un papel de cuidadora que debería asumir el Estado”, por eso, para la Universidad supone una "preocupación la pérdida de talentos".

Otros de los miembros de la liga figuran rectores de otras seis universidades, como Carlos Andradas de la Complutense de Madrid, Francisco José Mora Mas, de la Politécnica de Valencia, Guillermo Cisnero Pérez, de la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Romo, rector de la Universidad Carlos III de Madrid. Los otros miembros son catedráticos y directores de departamentos de distintas instituciones, así como directores de centros de investigación.

Premios a mujeres investigadoras



Durante la jornada también se han entregado los XIII Premios a la Investigación 2018 concedidos por valor de 15.000 euros cada uno, a científicas españolas menores de 40 años.

En concreto, las científicas premiadas por sus investigaciones han sido Ana Ortega Molina del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) (estudio de la implicación de ruta de señalización de mTOR1 en la patología del linfoma folicular y autoinmunidad) y Ruth Rodríguez Barrueco del IDIBELL/Universitat de Barcelona (dianas terapéuticas basadas en la glicosilación anómala en las células madre del cáncer de mama).

También se ha premiado a Biola Mª Javierre Martínez del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC) (descripción de nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda infantil); Alicia Gonzalez Martín de la Universidad Autónoma de Madrid (nuevos reguladores de la tolerancia inmunológica y enfermedades autoinmunes) y Meritxell Rovira Clusellas del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) (células ductales pancreáticas como fuente de células beta para el tratamiento de diabetes).

Las galardonadas se suman a las 57 científicas españolas que ya han sido premiadas con casi un millón de euros desde que el Programa surgió en España en el 2000 con el objetivo de promover la visibilidad de las mujeres en la ciencia y fomentar vocaciones científicas en las más jóvenes.

Además, las cinco investigadoras premiadas han participado en la III sesión del tradicional 'science dating' organizado por For Women in Science con 40 alumnos del Colegio CEU San Pablo de Madrid, participantes en el programa Stem Talent Girl con el que colabora el programa, un encuentro con el que se busca detectar mentoras o modelos de referencia que han conseguido triunfar en sus carreras para que inspiren a las niñas a decidirse por la ciencia.