Las claves de un curso escolar en Catalunya que empezará antes, sin mascarillas y sin huelgas

El curso escolar en Catalunya empezará por primera vez el 5 de septiembre —el 7 en Secundaria—, sin mascarillas ni otras medidas sanitarias, y también sin el 25% de castellano en las aulas. Lo hará con prácticamente 1,8 millones de alumnos, 5.000 menos que en el año 2021-2022, y con la ausencia de convocatorias de huelga, al menos por ahora. Y es que el acuerdo firmado entre Educació y sindicatos este jueves deja atrás meses de movilización de la comunidad educativa, que empezó a estar en pie de guerra por el anuncio de cambios por parte del Govern sin el diálogo que reclamaban.

Quedan atrás meses de movilizaciones y hasta nueve huelgas

El acuerdo ha sido celebrado por ambas partes, aunque los sindicatos advierten que velarán por su cumplimiento y por conseguir el resto de las reivindicaciones. El Departament ve el acuerdo "histórico" y un "punto de inflexión"; no se producía un pacto así desde hace más de 20 años, según el conseller, Josep Gonzàlez-Cambray. Explicamos las principales claves que marcarán el curso 2022-2023, con numerosos cambios que afectarán tanto al profesorado como a los alumnos.

El adelanto del inicio de curso

La medida estrella del Govern finalmente se va a implementar, pese a la fuerte oposición sindical. Es el adelanto del inicio de curso una semana: empezará el 5 de septiembre en Infantil y Primaria y el 7 en Secundaria, unas fechas inéditas. Gonzàlez-Cambray siempre ha afirmado que se trata de una medida de "consenso social" y "ampliamente defendida" por la comunidad educativa desde hace años.

El anuncio de este cambio en rueda de prensa el 10 de febrero, sin previa información a los representantes de los trabajadores, fue la gota que colmó el vaso e impulsó unas movilizaciones sindicales que incluían reivindicaciones laborales largamente reclamadas, la mayoría, perdidas a raíz de los recortes.

Un total de nueve jornadas de huelga se celebraron en apenas tres meses, de marzo a junio, y el paro estival no dejó en el olvido a unas protestas que tenían previsto seguir en septiembre con dos nuevas convocatorias de huelga, el 7 y el 28 de septiembre. Unas movilizaciones que, al final, se han desconvocado con la llegada del acuerdo.



¿Qué implica reducir una hora lectiva a los docentes?

Las huelgas se han desconvocado por el acuerdo firmado entre sindicatos y Educació, que permitirá reducir una hora lectiva a todos los docentes a partir de enero. Ésta era una de las líneas rojas de los sindicatos y significará que los docentes de primaria volverán a dar 23 horas de clase y los de ESO, 18. Con ello se recupera un derecho perdido con los recortes. Esta hora podrán dedicarla a la preparación de contenidos o a la coordinación con el equipo, por ejemplo.

La medida supondrá la inyección de 170 millones más en el sistema educativo catalán y la contratación de 3.500 nuevos profesionales —1.500 maestros y 2.000 profesores—, que se incorporarán a la plantilla estructural de Educació a partir de enero. Gonzàlez-Cambray destacó en la rueda de prensa para informar del acuerdo que así se revierte el "principal recorte que quedaba". Además, garantizó que el Departament va a seguir negociando.



¿Por qué entrará en vigor el 1 de enero?

Los sindicatos pedían que esta medida se aplicara a partir de septiembre, para empezar el curso con las nuevas plantillas y horarios definitivos. Esto no ha sido posible, porque Educació defiende que ha hecho la propuesta cuando ha tenido el presupuesto necesario, después de que el Estado elevara el techo de déficit. Por tanto, entrará en vigor en enero.

Esto generará una "dificultad organizativa importante", señala por teléfono a Público la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, aunque explica que ante la propuesta valoraron que más valía hacerlo así y asegurar la incorporación de estos nuevos 3.500 docentes. "Ante tenerlos o no tenerlos, consideramos que debíamos recuperar este recorte y no dejarlo pasar, pese al sobreesfuerzo que supondrá para direcciones y centros".



¿Con esto se acaban las reivindicaciones de los sindicatos?

No. Los sindicatos han celebrado el acuerdo, aunque se muestran "atentos" por cómo se aplicará y por el seguimiento del resto de reclamaciones que todavía están negociando. "La reducción de la hora lectiva no es suficiente. Teníamos muchas reivindicaciones y no renunciamos a ninguna de ellas", sostiene la portavoz de la USTEC. Este sindicato es uno de los que había impulsado las convocatorias unitarias, junto a CCOO, Intersindical-CSC, Professors de Secundària, UGT, CGT y USOC.

Sin embargo, el acuerdo implica una tregua que se escenificó con el apretón de manos del conseller a los representantes sindicales tras la firma del acuerdo, dándoles las gracias. Después de meses de lucha existe cierta satisfacción compartida. "Llevamos 10 años que no se ha devuelto prácticamente nada o muy poco, hay mucho acumulado", recuerda Segura, en referencia a los recortes de la anterior crisis. Con el acuerdo se avanza en la recuperación de derechos, pero todavía falta camino por recorrer.



Sin 25% de castellano en las aulas

En otro orden de cosas, este curso estará marcado también por, en principio, la falta de aplicación del 25% de castellano en las aulas. En una rueda de prensa este jueves, Gonzàlez-Cambray anunció que se había enviado una comunicación a todos los centros para que no apliquen porcentajes. "Ningún aula de ese país aplicará porcentajes en el aprendizaje de lenguas", afirmó. Esto se produce después de que el curso pasado el Govern impulsara cambios legislativos que prohibían explícitamente los porcentajes en las aulas, en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El tribunal ya reconoció que la sentencia no podía aplicarse al haber cambiado el marco legislativo. Esto implica a todos los centros, también a los 27 que por sentencias judiciales específicas ya aplicaban el 25% y ahora lo dejarán de hacer. Segura explica que la comunicación de Educación "puede dar cierta tranquilidad" pero necesitan "seguridad jurídica".



Se acaban las medidas sanitarias por la covid-19

Con la recuperación de la normalidad en prácticamente todos los ámbitos, las escuelas no se quedan atrás. Ya no habrá mascarillas, al igual que al final del curso pasado, y por primera vez en tres cursos no habrá ningún tipo de medida sanitaria. Desaparecen los grupos burbuja y los alumnos podrán mezclarse sin mantener distancias. También se eliminan las restricciones en los comedores y no será necesario mantener grupos de convivencia estable en las extraescolares. Tampoco habrá que estar todo el rato con la ventana abierta, una imagen que se había extendido en los centros durante los últimos tres cursos.

¿Qué ocurre con el cambio de currículos escolares?

La modificación de los currículos también ha sido uno de los caballos de batalla de los sindicatos, que se han quejado de la improvisación y la falta de preparación del Departament. Educació esgrime que el cambio viene de la modificación de la legislación española y que por primera vez se ha contado con la participación de la comunidad educativa. Una valoración que los sindicatos no comparten, y Segura lamenta que a cinco días del inicio de curso todavía no está publicado el decreto de currículos de Bachillerato.

Por ahora, la modificación se aplicará en los cursos impares y a partir de 2022-2023, también en los pares. "No se ha hecho un debate pedagógico profundo", lamenta Segura.



Reducción de ratios, gratuidad del I2 y más cambios

Entre los otros cambios que se aplican este curso 2022-2023 está la reducción de la ratio a 20 alumnos en Infantil 3 (I3) y el inicio de la gratuidad del I2. También se empieza a desarrollar el decreto de admisión para combatir la segregación escolar y se modifican los procesos de inscripción en la Formación Profesional.

¿Qué reivindicaciones sindicales quedan pendientes y cómo se reclamarán?

El retorno de los sexenios, la mejora en la aplicación de los nuevos currículos, la reducción de dos horas lectivas al profesorado mayor de 55 años o el aumento de recursos destinados a la inclusión son otros de los aspectos que reivindicaban los sindicatos y que seguirán poniendo sobre la mesa. Son negociaciones que seguirán a lo largo del primer trimestre, hasta el 31 de diciembre, y que quieren desarrollar fuera del foco mediático y bajo una calendarización que permita realizar un seguimiento exhaustivo. También la estabilización de las plantillas, con la reducción de la interinidad, que Educació se ha comprometido a situar en torno al 10% a finales de curso —ahora está en el 25%—.

¿Habrá más movilizaciones?

Los sindicatos esperan que el acuerdo alcanzado implique la mejora de las relaciones con el Departament y pueda reconducirlas. "La única manera es volver a situar la negociación como la vía de diálogo y acuerdo", sostiene Segura. Los representantes de los trabajadores han lamentado durante las movilizaciones haberse sentido menospreciados y haber sabido de los cambios a través de los medios. "Esta dinámica no puede ser", critica la portavoz. Avisan que, si no es así, volverán a las calles: "Esperamos que el tema evolucione positivamente, pero si no, volveremos a iniciar las movilizaciones cuando haga falta".