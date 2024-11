El colaborador de 'Público' Fermín Grodira, herido en una carga de la Policía en las protestas contra Mazón en València

El colaborador de Público Fermín Grodira ha resultado herido en una carga de la Policía Nacional durante las protestas contra Carlos Mazón en València. El periodista cubría la manifestación contra la gestión de la Generalitat durante la DANA cuando un agente le golpeó con una porra en la pierna.

"Estaba en un soportal apartado frente a una barrera policial. Cuando han avanzado, los he seguido a una distancia prudencial y de seguridad. Uno de los agentes, pese a que yo llevaba un brazalete naranja con la palabra PRENSA en mayúsculas, un casco con una cámara de vídeo y un móvil grabando en las manos, me ha golpeado con su porra en el muslo derecho. En ese momento estaba solo, ya que el resto de periodistas estaban al otro lado de la línea policial, pero lo han podido ver y grabar", relata Fermín Grodira.

"Poco antes, otro grupo policial en una situación similar me dijo que me moviese. Un agente me mandó en una dirección y vino otro que quería fuese hacia la otra y me agarró del casco, zarandeó mi cabeza y empujó hacia adelante, a la línea de agentes que avanza por la calle, hasta que pude salir", añade el colaborador de Público.

Fermín Grodira asegura que también ha visto a otros periodistas "con signos identificables de haber sido golpeados con porras y empujados por agentes". Estas situaciones, según él, no solo tuvieron lugar "en momentos de tensión, como durante las cargas policiales, sino también cuando la situación estaba más calmada y seguíamos a los grupos policiales a distancia y cumplíamos sus órdenes de movernos cuando así lo gritaban".

"Incluso un policía ha disparado la bocacha a centímetros de un periodista que se cobijaba en una esquina para obligarlo a moverse por el ruido de la explosión", concluye el periodista, cuya crónica de la manifestación puede leerse aquí.