El consejo de administración de RTVE acuerda realizar una auditoría interna a 'MasterChef'

El consejo de administración de RTVE ha aprobado este jueves la puesta en marcha de una auditoría interna del programa MasterChef. En concreto, según ha avanzado El País, se pretende conocer con detalle los procesos de contratación y los costes de las distintas versiones del espacio televisivo que se emite desde 2013 y que su presupuesto ronda los 550.000 euros por capítulo.

La pretensión es "hacer una radiografía del programa y de un formato que a veces fuerza las situaciones para obtener un punto más de audiencia, y eso genera tensiones de guion y crea problemas a TVE", según han explicado fuentes del organismo de control. Además, han subrayado que la luz verde a la realización de este estudio no guarda relación con el fallecimiento de la actriz y concursante del programa Veronica Forqué.

Pero lo cierto es que varios vocales del consejo trataron de plantear el debate sobre el grado de responsabilidad del programa a la hora de detectar "pistas" sobre la salud mental de la actriz durante la grabación de los capítulos de la última edición, que se ejecutó durante la pasada primavera.

Este punto no estaba en la orden del día, pero los miembros del organismo que intentaron plantear este estudio argumentaron que durante los meses que se invirtieron en el rodaje, la producción y la posproducción, la compañía que produce el programa, Shine Iberia, habría tenido tiempo suficiente para detectar, examinar y evaluar las experiencias vividas por los participantes.

Piden estudiar si se ha bajado la guardia

Forqué se convirtió en una de las grandes protagonistas del programa por sus extemporáneas reacciones, pero lo abandonó tras explicar el complicado momento que estaba atravesando: "No me encuentro bien, estoy agotada", explicó la artista en su despedida, aunque esta no era la primera vez que la actriz hablaba en los medios de comunicación sobre su salud mental.

Algunos consejeros rechazan la búsqueda de altas audiencias a costa de descuidar ciertos comportamientos

Por eso, los consejeros explican la necesidad de conocer si en algún momento se pudo haber bajado la guardia: "Tenemos un compromiso como clientes de Shine Iberia y ellos, dentro de la industria, saben lo que están haciendo y las responsabilidades que deben adquirir con las personas que contratan", señalan. Al igual, destacan que el objetivo de la televisión pública no puede ser la búsqueda de altas audiencias mientras se descuida el control de ciertos comportamientos.

Sin embargo, el factor que sí ha pesado a la hora de aprobar la realización de la auditoría es la multa de 219.000 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso a RTVE por la emisión de publicidad encubierta durante el programa de cocina.